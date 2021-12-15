Евросоюз готов к "беспрецедентным мерам" в случае агрессии РФ против Украины, - фон дер Ляйен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
ЕС хочет хороших отношений с Москвой, но готов в случае новых агрессивных действий РФ по отношению к Украине принять "беспрецедентные меры".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией, но будет ли это так - зависит от поведения России", - отметила она.
По ее словам, Россия сейчас выбирает "агрессивный подход по отношению к своим соседям".
Она напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС готов в случае новой агрессии расширять санкции и принять "дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России".
В то же время фон дер Ляен призвала Россию избрать путь деэскалации и выполнять международные обязательства.
Она также снова заверила в "непреклонной поддержке" Украины со стороны ЕС.
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лучше одолжите на 44 дня побольше беспилотников с ракетами.
Срет нам в уши!!! Фрицам больше нет веры. Это не в её ли каденцию министра обороны поставлялись немецкие двигатели для кацапских дронов? Высказала очередное китайское предупреждение о дальнейших санкциях в сторону кацапских болот. Да кто вам поверит теперь после шлюхи меркель, которая одной рукой вредила Украине а второй рукой помогала кацапам? Если по совести хотели бы помочь и приструнить кацапского фюрера, то ввели бы эти самые адские санкции еще восемь лет назад в полном объеме, а потом бы договаривались об их снятии.
а про эксплуатацию моста поинтересуйся, почему по нему не пускают железнодорожные составы