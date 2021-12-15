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Евросоюз готов к "беспрецедентным мерам" в случае агрессии РФ против Украины, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз готов к

ЕС хочет хороших отношений с Москвой, но готов в случае новых агрессивных действий РФ по отношению к Украине принять "беспрецедентные меры".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией, но будет ли это так - зависит от поведения России", - отметила она.

По ее словам, Россия сейчас выбирает "агрессивный подход по отношению к своим соседям".

Она напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС готов в случае новой агрессии расширять санкции и принять "дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России".

В то же время фон дер Ляен призвала Россию избрать путь деэскалации и выполнять международные обязательства.

Она также снова заверила в "непреклонной поддержке" Украины со стороны ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При необходимости ЕС может расширить или принять дополнительные санкции в отношении РФ в связи с агрессией против Украины, - фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+17
Большая *озабоченность* уже подготовлена?
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15.12.2021 11:19
+15
А ХІБА АГРЕСІЯ НЕ СТАЛАСЯ 7 РОКІВ ТОМУ?
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15.12.2021 11:20
+15
Повна,тотальна,безповоротна,нищівна для економіки агресора відмова від купівлі матрешек і балалаєк у вигляді сувенірів.
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15.12.2021 11:21
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Украинцы воют о снятии санкций?
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15.12.2021 14:14 Ответить
На цей раз буде "безпрецендентна стурбованість".
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15.12.2021 13:09 Ответить
Саме зараз, на тлі заяв США та НАТО, потрібно піднімати в небо Байрактари та наносити удари по вузлах зв'язку, центрах управління та командування, складах ПММ та БП. А потім можна потрошку і рухатись вперед.
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15.12.2021 13:19 Ответить
нам не нужны ваши "беспрецедентные меры",
лучше одолжите на 44 дня побольше беспилотников с ракетами.
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15.12.2021 13:25 Ответить
7лет назад вторглись, Крым захвачен, пол Донецкой Лунанской области тоже , количество жерв за 15тыс.
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15.12.2021 13:29 Ответить
Если честно, то задолбало читать о их мерах (несколько раз в неделю). Какие меры, не указывают. Напоминает о их озабоченности.
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15.12.2021 13:49 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
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15.12.2021 14:08 Ответить
Неужели цены на Пармезан повысят?
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15.12.2021 14:09 Ответить
А що ви жерете лише Пармезан? Так в паРашстані 70% імпортовані продукти харчування.
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15.12.2021 16:45 Ответить
Жрет твой папа, ваня, причем бояру.
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15.12.2021 22:02 Ответить
...готов в случае новых агрессивных действий РФ по отношению к Украине принять "беспрецедентные меры"... Введут санкции против Сталина и Ленина.
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15.12.2021 14:34 Ответить
Не переживай ордьІнец, введут и развалится твой мордор как сисисири
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15.12.2021 16:46 Ответить
Германия доиграется до того, что пуйло захватит Украину, Польшу и страны Балтии, а потом восстановит Берлинскую стену и поставит в Берлине памятник Меркель напротив памятника Сталину.
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15.12.2021 14:43 Ответить
Да сдохнет твой паРашстан с голоду. какая на ... стена.
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15.12.2021 16:47 Ответить
Пока немцы кормят твой мордор и строят новые газопроводы - не сдохнет, не переживай.
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15.12.2021 22:01 Ответить
Меркель надо было выносить (послать) еще 5 лет назад. Много нагадила Украине эта фрау.
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15.12.2021 15:18 Ответить
Может со своего мусора в избе начнём..?
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15.12.2021 16:22 Ответить
Ну точно не сейчас. Ты ведь в 2 часа ночи не вскакиваешь убирать и пылесосить, если забыл убрать? Всему свое время.
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15.12.2021 16:25 Ответить
Давай. Отправим в первую очереь тебя в окопьІ, родину защищать.
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15.12.2021 16:49 Ответить
Запретят Меркель занять пост в РосНефти?
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15.12.2021 16:23 Ответить
Урсула фон дер Ляйен - немецкий и европейский политик. Председатель Еврокомиссии. С 2013 по 2019 год - министр обороны Федеративной Республики Германия, первая женщина в истории ФРГ на этом посту. С 2019 года - председатель Европейской комиссии.
Срет нам в уши!!! Фрицам больше нет веры. Это не в её ли каденцию министра обороны поставлялись немецкие двигатели для кацапских дронов? Высказала очередное китайское предупреждение о дальнейших санкциях в сторону кацапских болот. Да кто вам поверит теперь после шлюхи меркель, которая одной рукой вредила Украине а второй рукой помогала кацапам? Если по совести хотели бы помочь и приструнить кацапского фюрера, то ввели бы эти самые адские санкции еще восемь лет назад в полном объеме, а потом бы договаривались об их снятии.
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15.12.2021 16:47 Ответить
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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15.12.2021 19:49 Ответить
Безпрецендентные это как , будет безпрецендетная озабоченность
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15.12.2021 20:24 Ответить
Іван Лазівський Это мы уже слышали , шо развалиться , и про мост керченский , а по существу есть шо сказать . Потому что пока развалиться ***** может захватить не только Украину , но и Польшу . И пойдете вы воевать как доброволец за империю
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15.12.2021 20:33 Ответить
у ***** захватывалка еще не отросла

а про эксплуатацию моста поинтересуйся, почему по нему не пускают железнодорожные составы
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16.12.2021 00:36 Ответить
політики в ЄС міняються а історію війни Росії проти України вивчають як учні першокласники . восьмий рік йде війна а нові обличча европейських політиків лише тільки зараз зацікавились тим що потрібно робити у разі подальшої агресії РОсії. а джерело агресивної Росії знаходиться і в тому що європейські політики безнадійно втратили пильність щодо нових проблем на кордонах ЕС з боку агресивної путінської Росії.
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16.12.2021 00:09 Ответить
нужно у низ в прямом эфире спросить: с каких херов они "хотим хороших отношений с Россией"?
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16.12.2021 00:35 Ответить
Введут более глубокие глубины глубокой озабоченности?
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16.12.2021 08:37 Ответить
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в случае агрессии России против Украины все еврокомиссары экстренно соберутся в Брюсселе, запыхавшись прибегут к Писающему Мальчику и жадно вылакают всю... (ну чем там писает Мальчик)
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16.12.2021 08:46 Ответить
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