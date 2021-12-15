Евросоюз готов к "беспрецедентным мерам" в случае агрессии РФ против Украины, - фон дер Ляйен

ЕС хочет хороших отношений с Москвой, но готов в случае новых агрессивных действий РФ по отношению к Украине принять "беспрецедентные меры".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией, но будет ли это так - зависит от поведения России", - отметила она.

По ее словам, Россия сейчас выбирает "агрессивный подход по отношению к своим соседям".

Она напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС готов в случае новой агрессии расширять санкции и принять "дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России".

В то же время фон дер Ляен призвала Россию избрать путь деэскалации и выполнять международные обязательства.

Она также снова заверила в "непреклонной поддержке" Украины со стороны ЕС.

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