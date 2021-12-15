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Поправки "слуг народа" Арахамии и Гетманцева в законопроект об учете акциза по продаже сигарет противоречат Директиве ЕС, - JTI Украина

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Поправки

Сегодня бюджетный Комитет Верховной Рады рассмотрит поправку №104 к проекту закона №5719 по учету акциза по розничной продаже сигарет. Ее авторами являются глава Комитета Даниил Гетманцев, а также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В интервью агентству Интерфакс-Украина директор по корпоративным вопросам табачной компании "JTI Украина" Гинтаутас Диргела заявил, что эта поправка внесена без согласования с участниками табачного рынка и полностью противоречит Европейской Директиве 2014/40/ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

Агентство напоминает, что ранее аналогичная поправка вносилась в проект закона №5600, однако депутаты ее отклонили. Как отмечает агентство, в поправке №104 к законопроекту №5719 предполагается существование нескольких систем отслеживания табачных продуктов (Track&Trace) и наделение производителей полномочиями контролирующих органов, а это противоречит Директиве.

Поправка Гетманцева и Арахамии предоставляет производителям и импортерам подакцизных товаров право самостоятельно определять средства и формы защиты своей продукции, а также внедрять механизмы для отслеживания их оборота у последующих потребителей. Они предлагают дать право производителям проводить проверки на предмет фальсификации и законности обращения сигарет среди других субъектов хозяйствования (в том числе иностранных) и физических лиц. В Украине 38 лицензий на производство табачных изделий. Это значит, что в Украине может появиться 38 абсолютно разных Track&Trace систем.

Если поправка №104 будет принята, производители будут наделены несвойственными им полномочиями контроля над собственными контрагентами, то есть частично им могут быть переданы полномочия контролирующих органов. Тем самым производители окажутся в привилегированном положении по отношению к своим контрагентам, (в частности, проверять доказательства наличия системы отслеживания, документы, требовать доказательства уровня спроса на продукцию и т.п.).

"Любые инсинуации о том, что поправка может быть выгодна табачным производителям, неуместны. Нормы, прописанные в ней, противоречат европейским, а также создают антиконкурентные условия на рынке, поэтому мы не поддерживаем этот законопроект", - заявил директор по корпоративным вопросам компании "JTI Украина".

Читайте: В Раде не дали возможности ограничить количество оптовых покупателей сигаретным производителям, - Холодов

Автор: Наталя Джума
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А як могло бути інакше, коли закони розробляють прокацапські підстилки???
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15.12.2021 11:18 Ответить
зеленский, арахамия и Ко продолжают воровать деньги и выводить их в офшорі..
или зебилы "думают" - что это все от их тупости и безкорыстия?
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15.12.2021 11:24 Ответить
Чуваки роблять бізнес.
І вже не можна сказати, що вони помилково пишуть ті чи інші закони, бо виявлена тенденція суперечностей -все на бік якихось аферистів, на нечесну конкуренцію, на привілеї для одних і жорстке оподаткування для інших.
Це не помилка. Це система.
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15.12.2021 11:25 Ответить
Якщо коротко, то це називається "Осідлати потоки".
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15.12.2021 11:31 Ответить
"Осідлати потоки" - це сісти на контрабанду сигарок. От ті, хто сидить і піднімають гвалт.
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15.12.2021 11:34 Ответить
Хто стоїть за енергетичними схемами ?

Компанія "ТЕТ груп" та арабська Vector Energy, які залучені у схемі постачання електроенергії з Білорусі до України, пов'язані з головою фракції "Слуга Народу" Давидом Арахамією.
40%-ва маржа: стало відомо, скільки Давид Арахамія заробляє на постачанні електроенергії з Білорусі

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15.12.2021 12:21 Ответить
Де позначка (реклама)?
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15.12.2021 11:28 Ответить
Знизьте ціну до трьох гривень за пачку і буде вам щастя. Інакше контрабас наше всьо.
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15.12.2021 12:04 Ответить
самое интересное что эти идиоты думают что мужики курят сигареты по 60 грн за пачку , знакомая говорит что в магазине сейчас продают по 3 - 4 блока сигарет за смену 12 часов, раньше продавали ящик по цене 2.70 грн))) вопрос что хорошего сделали эти идиоты с продажами и налогами))) а контрабас процветает, раньше основной доход мусаров были нарики и праститутки, сейчас табак даёт денег в разы больше
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15.12.2021 12:53 Ответить
Купую без фільтру по 14 грн., а з фільтром по 23.
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15.12.2021 13:00 Ответить
я беру по 25 грн и думаю 20 грн идёт мусорам и 5 грн на винницкую фабрику
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15.12.2021 13:08 Ответить
Слушайте ну пролоббировали им данную поправку, вот они и отрабатывают денежку, как с ФОПами, что произойдет дальше их не интересует, денежки уже получены, теперь с них требуют результат.
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15.12.2021 12:53 Ответить
 
 