Заявления о зарплатах в конвертах для "слуг народа" негативно влияют на репутацию партии, - Шуляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк называет досадными обвинениями заявления некоторых коллег о зарплатах в конвертах для "слуг народа".
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в комментарии журналистам в ВР в среду.
По словам Шуляка, такие заявления негативно влияют на репутацию "слуг народа".
"Я бы очень хотела, чтобы кто-то наконец занялся этим вопросом. Я являюсь заместителем председателя фракции. В мою группу, с которой я работала, до того, как возглавила партию, одно время входили Анна Скороход, Александр Дубинский, Александр Юрченко. Я думаю , все эти люди, уже не являющиеся членами фракции "Слуга народа", могли бы рассказать, действительно ли были такие вещи (зарплаты в конвертах. - Ред.)", - подчеркнула нардеп.
Она отметила, что если эти депутаты молчат, то заявления о зарплатах в конвертах "похожи на клевету".
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а пані з гумором))))
Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!
До "чесного Зєлі" такої ганьби чомусь не було.
Это и по европейски и сразу обелили имя партии. Какие проблемы?
НЕ МАРАТЬСЯ ... может после этого некоторых будут уважать ....
ти хочеш сказати що твої депутати живуть на 50000грн в Києві?
при такій зарплаті можуть купити авто, квартири та будинки?
ти, ****, гірше чим моральна проститутка.
ххх
Скоро и ваше поголовье уменьшать начнут, мрази зеленые