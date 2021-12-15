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Новости Политика Украины
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Дисбалансы катастрофические. Мы на пороге страшных событий, - Богдан считает, что Зеленский не досидит на должности до конца срока

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дисбалансы катастрофические. Мы на пороге страшных событий, - Богдан считает, что Зеленский не досидит на должности до конца срока

Бывший глава Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с высокой вероятностью уйдет с поста еще до официального завершения каденции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я не вижу шансов ему усидеть. Дисбалансы катастрофические: бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные. [...] Я не вижу даже того, кто захочет вместо него [занять эту должность], как это исправить, что сделать надо", – сказал экс-глава ОП.

Он сослался на "мировую конъюнктуру".

"Мы на пороге каких-то страшных событий, которых мы вообще… Мы даже не субъект, мы объект. Ты не понимаешь, по-дипломатически его троллят тем, что происходит. Что он сейчас будет выполнять? Какие Минские соглашения? Кто захочет это на себя брать?" – задался вопросом Богдан.

Экс-глава ОП уточнил, что, говоря о том, что Зеленский "не усидит", он выступает против таких способов лишения должности президента, как майданы.

"Это должно быть его добровольное решение. [...] Он может уйти сам, он сам это говорил. Если обстоятельства будут сильнее – встанет и уйдет", – считает Богдан.

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Отвечая на вопрос, хочет ли, по его мнению, Зеленский пойти на второй президентский срок, Богдан ответил утвердительно, подчеркнув, что не видит, "чтобы он мог усидеть".

"Ну нельзя заменять телекартинку сущностью. В борьбе холодильника и телевизора всегда победит холодильник", – объяснил экс-глава ОП.

Напомним, Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Согласно результатам опроса, проведенного в ноябре-декабре 2021 года Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, Зеленский лидирует в президентском рейтинге – его собираются поддержать 25% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Второе место занимает Порошенко – у него 16%.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
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15.12.2021 12:16
+20
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15.12.2021 12:21
+18

Пацан - шут делал неплохие пародии на президента,
И сам стал худшей пародией президента -клоуна...
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15.12.2021 12:32
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Ну,судя по встрече зекрысы в Брюсселе ,его на Западе уже никто не считает президентом -для них оно и о,в лучшем случае ..
Так что я согласна на 100%-второй срок этой земрази точно не светит
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15.12.2021 12:44 Ответить
А у нас типа считают?
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15.12.2021 12:47 Ответить
Это уже напоминает скандал после развода. Причем с женской стороны.
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15.12.2021 12:45 Ответить
Зеля точно не досидить, інакше занапастить країну.
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15.12.2021 12:46 Ответить
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
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15.12.2021 12:47 Ответить
Читаю тут комантарі і починаю сивіти потроху. Я голосував за Порошенка у обох турах і до сих пір вважаю, що на той час це був правильний вибір (із тих що був). Але таке враження, що деякі люди в своїй персональній ненависті до Зеленського готові розбомбити півкраїни.

Ви реально думаєте, що якщо Зеля не досидить свій термін, то комусь стане краще? Ви собі *лять не уявляєте яких масштабів розпочнеться криза в країні в такому випадку. Це в першу чергу про підрив державності і президентської інституції як такої. І це вже не кажучи про москалів. Вам Одесу і Харків в складі України набридло бачити?

*******. Всьо.
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15.12.2021 12:49 Ответить
Саме у тому і біда, що штучно роздута ненависть до політичних опонентів затьмарила нетерпимість до справжніх ворогів. З 2019 нас годують що, Зє агент кремля і ворог України. Але зрозуміло, що це лише інструмент роздмухування ненависті у суспільстві. А вороги тільки і чекають...
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15.12.2021 16:18 Ответить
Еще один паникер!!! Пан Данилов - вызовите его на прием и успокойте!!!! Пусть не кипит!!
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15.12.2021 12:49 Ответить
После пинка под зад действующие лица неизбежно впадают в успокаивающую их психику истерику:
- Янукович-Астанавитесь!
- Порошенко-Откудавытолькоберётесь!
- Разумков, Богдан и все прочие.

И страна постепенно выздоравливает

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15.12.2021 12:51 Ответить
Реальні події. Колись я працював на одному Елеваторі. До нас поступив на роботу керівником сектору хороша людина чесна, я його поважаю. Він став просто робити свою роботи наводити лад дисципліну. Чесно без сучих вчинків. і підстав і тут почалось. Всі хто крав як проклятий зернятко стали невдоволені, почали балакати всяку гидоту про сім'ю про дітей розпускати плітки, казали що він безграмотний . Але цей чоловік не звертав на це уваги..бо балакали суки за очі. Але головне те що праця на ладилась роботи почались виконуватись крадіжки припинились платня піднялась бо він відстоював нас перед керівництвом. Все стало краще. Тільки одне красти у наших ворюг при ньому не виходило ні шістки ні начальнички не могли його в цьому переломать. І тепер саме цікаве. Знаєте як цю людину вижили? Підговорили чи надяли нашого працівника синочка начальничка і той затіяв перед усіма його ображати і казати вся плітки які чув раніше . Людина просто не витримала трохи тако хамства і не розуміння( уродства) і разок скрутив синочка мудака. А потім саме цікаве майже всі хто заробляв кражею під час розгляду цієї сори (особистої сори) почали гнать на хорошу людину і казать що він побив урода . І під цім приводом звільнення а бо турма. Людина звільнилась і де кілька хороших людей разом з ним які не могли більш дивитись на цю сучу свадьбу. А тепер саме цікаве ми з цією хорошою людиною працюєм досі на своєму підприємстві. А ті хто залишився красти далі хто в католазці кого вигнали а хто зпився... окрім начальнички які влаштували ту првакацію ще жирують.
Люди не треба слухати жирующих і робити зло...треба просто бути хорошою людиною чесною і працьовитою.
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15.12.2021 12:52 Ответить
Шо? А? Я не в какую отствку не собираюсь. Кофе идем пить?
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15.12.2021 13:04 Ответить
этот панигирик во славу осла ?! вы очень заблуждаетесь.
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15.12.2021 13:04 Ответить
Після історії з гогі в цьому ідіотському серіалі хочеться побачити лише одні титри "кінець фільму".
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15.12.2021 13:05 Ответить
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15.12.2021 17:57 Ответить
Букмекеры стали принимать ставки
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15.12.2021 13:06 Ответить
Уход Зеленското "страшное событие" ? Богдан что-то утаивает.
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15.12.2021 13:07 Ответить
Я так думаю Богдан озвучує месиджі із табору Коломойського перед заміною гравців.
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15.12.2021 13:30 Ответить
граждане, храните деньги...в долларах. ну, у кого они есть, эти самые деньги.
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15.12.2021 13:41 Ответить
Чим ви думали, коли попре наші попередження і маже істерику, якою ми намагалися привернути вашу увагу - привели до влади абсолютний нуль. Вам же було смішно, хотілося бабла, того самого "який накрав Порошенко", вам було весело у воюючій країні змінити полководця і управлінця на дерев'яну ляльку з тирсою у голові.
Повертайте Пороха і уряд, якому він довірятиме. Без цього буде біда
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15.12.2021 13:54 Ответить
Ще один мольфар )))
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15.12.2021 14:01 Ответить
тут с богданом я согласен.
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15.12.2021 17:12 Ответить

.

ВАЛАДИМЕР ВАЛАДИМЕРАВИЧ, ЗАБЯРИТЕ МИНЯ АТСЮДА-ААААА!




15.12.2021 17:53 Ответить Удалить
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15.12.2021 17:54 Ответить
ох и туфта. боде пора завязывать с выпивкой.
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16.12.2021 02:38 Ответить
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