Дисбалансы катастрофические. Мы на пороге страшных событий, - Богдан считает, что Зеленский не досидит на должности до конца срока

Бывший глава Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с высокой вероятностью уйдет с поста еще до официального завершения каденции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я не вижу шансов ему усидеть. Дисбалансы катастрофические: бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные. [...] Я не вижу даже того, кто захочет вместо него [занять эту должность], как это исправить, что сделать надо", – сказал экс-глава ОП.



Он сослался на "мировую конъюнктуру".



"Мы на пороге каких-то страшных событий, которых мы вообще… Мы даже не субъект, мы объект. Ты не понимаешь, по-дипломатически его троллят тем, что происходит. Что он сейчас будет выполнять? Какие Минские соглашения? Кто захочет это на себя брать?" – задался вопросом Богдан.



Экс-глава ОП уточнил, что, говоря о том, что Зеленский "не усидит", он выступает против таких способов лишения должности президента, как майданы.



"Это должно быть его добровольное решение. [...] Он может уйти сам, он сам это говорил. Если обстоятельства будут сильнее – встанет и уйдет", – считает Богдан.

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Отвечая на вопрос, хочет ли, по его мнению, Зеленский пойти на второй президентский срок, Богдан ответил утвердительно, подчеркнув, что не видит, "чтобы он мог усидеть".



"Ну нельзя заменять телекартинку сущностью. В борьбе холодильника и телевизора всегда победит холодильник", – объяснил экс-глава ОП.

Напомним, Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.



Согласно результатам опроса, проведенного в ноябре-декабре 2021 года Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, Зеленский лидирует в президентском рейтинге – его собираются поддержать 25% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Второе место занимает Порошенко – у него 16%.