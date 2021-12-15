Дисбалансы катастрофические. Мы на пороге страшных событий, - Богдан считает, что Зеленский не досидит на должности до конца срока
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с высокой вероятностью уйдет с поста еще до официального завершения каденции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Я не вижу шансов ему усидеть. Дисбалансы катастрофические: бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные. [...] Я не вижу даже того, кто захочет вместо него [занять эту должность], как это исправить, что сделать надо", – сказал экс-глава ОП.
Он сослался на "мировую конъюнктуру".
"Мы на пороге каких-то страшных событий, которых мы вообще… Мы даже не субъект, мы объект. Ты не понимаешь, по-дипломатически его троллят тем, что происходит. Что он сейчас будет выполнять? Какие Минские соглашения? Кто захочет это на себя брать?" – задался вопросом Богдан.
Экс-глава ОП уточнил, что, говоря о том, что Зеленский "не усидит", он выступает против таких способов лишения должности президента, как майданы.
"Это должно быть его добровольное решение. [...] Он может уйти сам, он сам это говорил. Если обстоятельства будут сильнее – встанет и уйдет", – считает Богдан.
Отвечая на вопрос, хочет ли, по его мнению, Зеленский пойти на второй президентский срок, Богдан ответил утвердительно, подчеркнув, что не видит, "чтобы он мог усидеть".
"Ну нельзя заменять телекартинку сущностью. В борьбе холодильника и телевизора всегда победит холодильник", – объяснил экс-глава ОП.
Напомним, Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Согласно результатам опроса, проведенного в ноябре-декабре 2021 года Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, Зеленский лидирует в президентском рейтинге – его собираются поддержать 25% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Второе место занимает Порошенко – у него 16%.
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Так что я согласна на 100%-второй срок этой земрази точно не светит
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
Ви реально думаєте, що якщо Зеля не досидить свій термін, то комусь стане краще? Ви собі *лять не уявляєте яких масштабів розпочнеться криза в країні в такому випадку. Це в першу чергу про підрив державності і президентської інституції як такої. І це вже не кажучи про москалів. Вам Одесу і Харків в складі України набридло бачити?
*******. Всьо.
- Янукович-Астанавитесь!
- Порошенко-Откудавытолькоберётесь!
- Разумков, Богдан и все прочие.
И страна постепенно выздоравливает
Люди не треба слухати жирующих і робити зло...треба просто бути хорошою людиною чесною і працьовитою.
Повертайте Пороха і уряд, якому він довірятиме. Без цього буде біда
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ВАЛАДИМЕР ВАЛАДИМЕРАВИЧ, ЗАБЯРИТЕ МИНЯ АТСЮДА-ААААА!
15.12.2021 17:53 Ответить Удалить