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Посольство на связи с украинским журналистом Цымбалюком, обвиняемым в РФ в экстремизме, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посольство Украины в России и Министерство иностранных дел Украины на связи с украинским журналистом Романом Цымбалюком, обвиняемым РФ в экстремизме.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве в связи с Романом Цымбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цымбалюка в РФ возбудили дела об экстремизме.
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75 процентов жителей страны не исключают начала войны между Россией и Украиной,
При этом высокой вероятность войны называют менее половины опрошенных - 3 процента опрошенных считают, что это произойдет "неизбежно", 36 процентов считают военный конфликт "вполне вероятным".Еще 38 процентов считают его маловероятным, а 15 процентов совершенно исключают возможность войны.
рашка обработана и к войне готова
эвакуирйте Цымбалюка !!!
Один фюрер, один народ, одна вера!