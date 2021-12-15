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Новости Политика Украины
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Посольство на связи с украинским журналистом Цымбалюком, обвиняемым в РФ в экстремизме, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство на связи с украинским журналистом Цымбалюком, обвиняемым в РФ в экстремизме, - МИД

Посольство Украины в России и Министерство иностранных дел Украины на связи с украинским журналистом Романом Цымбалюком, обвиняемым РФ в экстремизме.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве в связи с Романом Цымбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цымбалюка в РФ возбудили дела об экстремизме.

Смотрите также: Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Москве из-за его высказываний в Youtube. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Забирайте его оттуда. Дела открывают не для того, чтобы закрыть
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15.12.2021 13:46
+18
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15.12.2021 14:04
+15
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15.12.2021 14:05
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Надоело Пуйлу с Цымбалюком разговаривать.
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15.12.2021 13:45 Ответить
Забирайте его оттуда. Дела открывают не для того, чтобы закрыть
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15.12.2021 13:46 Ответить
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15.12.2021 14:04 Ответить
Поздно. Его оттуда уже не выпустят.
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15.12.2021 15:34 Ответить
Боюсь,що добром це для нього не скінчиться.
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15.12.2021 13:54 Ответить
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15.12.2021 14:05 Ответить
Получили украинца Королева... Надо акценты расставлять...
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15.12.2021 18:13 Ответить
Беги,Рома,беги,иначе мы получим еще одного заложника.
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15.12.2021 14:01 Ответить
******** блевотная!!
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15.12.2021 14:04 Ответить
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15.12.2021 14:06 Ответить
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15.12.2021 14:22 Ответить
Согласно данным проведенного в России опроса «Левада-центром»
75 процентов жителей страны не исключают начала войны между Россией и Украиной,

При этом высокой вероятность войны называют менее половины опрошенных - 3 процента опрошенных считают, что это произойдет "неизбежно", 36 процентов считают военный конфликт "вполне вероятным".Еще 38 процентов считают его маловероятным, а 15 процентов совершенно исключают возможность войны.

рашка обработана и к войне готова
эвакуирйте Цымбалюка !!!
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15.12.2021 14:07 Ответить
Хай своему Жирику и скабеевой рот закроют. Эксременты еще те
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15.12.2021 14:14 Ответить
Включаем сруТВ, смотрим на круглосуточных сливных бачков и видим сплошное миролюбие, дружбу народов, ну и высокодуховность.
Один фюрер, один народ, одна вера!
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15.12.2021 14:14 Ответить
1000%
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15.12.2021 14:42 Ответить
Цимбалюк-єдина на дикій території патріотичний представник України. Бережи тебе Бог!
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15.12.2021 15:16 Ответить
Треба вивозити Цимбалюка. Нічого нового чорносотенці вже не скажуть, а от споганити людині кілька років життя можуть запросто...
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15.12.2021 16:48 Ответить
 
 