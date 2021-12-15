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За первые двое суток заявки на "ковидную тысячу" подали более полумиллиона граждан, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

За первые двое суток заявки на

За первые двое суток тестирования онлайн-услуги выдачи 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка" оформлены более 500 тыс. заявок на выплату.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Премьер напомнил, что на этой неделе стартовало тестирование программы Президента Украины "єПідтримка". За несколько дней банки открыли более 1,7 млн ​​виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен.

"За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлены более 500 тыс. заявок на выплату. Это неплохой старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А Правительство продолжит работать над усовершенствованием программы", - отметил Шмыгаль.

Также читайте: Люди старше 60 лет смогут потратить 1000 грн за вакцинацию на приобретение лекарств уже со следующего года, - Шмыгаль

За первые двое суток заявки на ковидную тысячу подали более полумиллиона граждан, - Шмыгаль 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Спортзалам приготовится к набегу пенсионеров! Инвентарь надо бы все-таки заранее привязать...
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15.12.2021 14:15
+10
"Мудрий нарід" ласий до халяви !!! Але питання з чиєї кишені ці грошенята ??? )))
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15.12.2021 14:00
+8
Два миллиона зе-тыпилов ломанутся в музеи?
Очень хочется на это посмотреть...
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15.12.2021 14:00
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Лучше бы за эти деньги окопы копали .
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15.12.2021 14:00 Ответить
Два миллиона зе-тыпилов ломанутся в музеи?
Очень хочется на это посмотреть...
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15.12.2021 14:00 Ответить
Скоро Людина-павук та Матриця в кіно, вангую буде чимало бажаючих за халявними квитками.
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15.12.2021 14:06 Ответить
"Мудрий нарід" ласий до халяви !!! Але питання з чиєї кишені ці грошенята ??? )))
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15.12.2021 14:00 Ответить
З твоєї, дмитрик.
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15.12.2021 14:16 Ответить
Дмитро Володимирович !!!))))+
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15.12.2021 14:18 Ответить
Максимич вже українською дописує. Прогрес. Повільний, але ж є.
Бібізяна теж не одразу людиною стала
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15.12.2021 14:23 Ответить
500 тыс. убогих уже нашлось.
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15.12.2021 14:03 Ответить
подкуп избирателей в законе .
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15.12.2021 14:04 Ответить
Точно. Только до выборов еще далеко.
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15.12.2021 14:29 Ответить
Что-то мне подсказывает, что вакцинирующиеся за виртуальгую тысячу и голосующие за гречку - это одни ти те же туловища.
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15.12.2021 14:04 Ответить
Чудова піаракція за державний рахунок !!!)))
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15.12.2021 14:11 Ответить
Ми всі чекаємо коли ж розпочнеться бурхливий розвиток країни.
Але лише друзі зеленського багатіють.
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15.12.2021 14:25 Ответить
Это те, кто корме соцсетей еще что-то в смартфонах шарит, ну и те несчастные, которых бабушки с дедушками заставили записать их на этот аттракцион.
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15.12.2021 14:24 Ответить
Дають тисячу, бери, б'ють тікай. Я подав заявку, чому я убогий?
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15.12.2021 14:25 Ответить
Потому что ты в первом предложении свое жизненное кредо озвучил. Так живут только убогие.
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15.12.2021 14:33 Ответить
Та ну!? В чому крутість відмовитись від тисячі? Здається я знаю, ти із тих відморозків антиваксів, яким тисяча не положена.
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15.12.2021 14:41 Ответить
Я из тех, кто достаточно зарабатывает, чтобы не брать подачки от врагов Украины.
Я вакцинировался еще прошлой весной ради себя, а не копеек от мошенников на доверии.

А ты живи от халявы до халявы раз обеспечить себя не способен. Но помни, что бесплатный сыр только в мышеловке.

Ну и да - ты убогий.
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15.12.2021 15:28 Ответить
Весной говоришь вакцинировался? Ну дык тебе уже снова надо.
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15.12.2021 16:10 Ответить
Первая в мае. Вторая в августе. В январе сделаю бустер.

Все время пока кугуты борются с суевериями и за ЗЕленую тысячу, ни в чем себе не отказываю, включая поездки в ЕС.
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15.12.2021 16:20 Ответить
Я вакцинировался еще прошлой весной ради себя.
Где это вы вакцинировались прошлой весной?
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16.12.2021 14:39 Ответить
В своей районной поликлинике через своего семейного врача, как и положено.

Поскольку кугуты отказывались вакцинироваться без ЗЕленой тыщи, была куча лишних вакцин. Поэтому первую дозу сделал перед майскими праздниками вместе с родителями.
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16.12.2021 15:16 Ответить
В 20-м году значит.
А как вы обьясните это.
первые прививки в Украине сделали 24 февраля - индийским препаратом CoviShield, разработанным Oxford/AstraZeneca.
источник: В Украине началась вакцинация от COVID-19. Но когда вакцинируют всех? И поможет ли вакцина закончить пандемию?
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16.12.2021 18:51 Ответить
Обратите внимание на дату публикации.
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16.12.2021 18:57 Ответить
Не в 20-м, а в 21-м. Т.е. первая доза в мае этого года.
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17.12.2021 01:55 Ответить
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15.12.2021 14:05 Ответить
Щось це не дотягує до 73%.
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15.12.2021 14:06 Ответить
Щось воно нагадує жЮлькіну тисячу !!!Дежавю !!!)))
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15.12.2021 14:10 Ответить
И Петину.
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15.12.2021 14:30 Ответить
Ты палец с болтом сравниваешь, монетизацию субсидий и "плату" за укол. Экономическая система в полном дисбалансе...и тут кидают 1000 грн за укол! Вы там в своем уме?
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15.12.2021 14:40 Ответить
Те же яйца, только в профиль. Юлькину же напоминает? Тогда и Петину - тоже.
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15.12.2021 14:42 Ответить
Та как раз - не те же! Мне субсидия помогла пережить очень трудный промежуток времени! А уколы я не делал...и не буду...и бабушка не получала юлькину "тыщу"
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15.12.2021 14:49 Ответить
Да-да. Это - другое.
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15.12.2021 14:50 Ответить
Субсидия выделялась для уплаты коммуслуг, вот я их и оплатил...не пробухал эти 1500-1700 грн., а выплатил.
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15.12.2021 14:55 Ответить
Те же яйца, только в профиль. Юлькину же напоминает?
Не надо ровнять хрен с пальцем.
Сравните покупательскую способность "вовиной" и "юлиной" тысячи.
Более того,Юля возвращала деньги вкладчиков,а Вова раскидывается бюджетными деньгами.
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16.12.2021 14:42 Ответить
Як ти кажеш "Юлькіну " тисячу давали готівкою ,а цю ,якщо в тебе немає сраної Зеліної Дії хрєн отримаєш. Так що не рівняй хрєна з пальцем.
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15.12.2021 17:13 Ответить
золотой дождь
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15.12.2021 14:13 Ответить
Аттракцион невиданной щедрости за счет самого народа. Гениально! Да еще и поставить условия куда тратить. Зенитально!
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15.12.2021 14:17 Ответить
Спортзалам приготовится к набегу пенсионеров! Инвентарь надо бы все-таки заранее привязать...
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15.12.2021 14:15 Ответить
Не скажу за ЦензорНет но в Фейсбуке (в группе Киевские - Донецкие) ВСЕ "парафинят" Президента, ВСЕ критикуют т.н "Вовину Тысячу" и ВСЕ возмущаются что сайт "Дия" висит - невозможно подать заявку.
А вы про пенсионеров. Ага, ага, с ID картами, загранпаспортами и скоростным интернетом.
Это не 73% сайт "Дия" положили запросами - это мы с вами.
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15.12.2021 14:50 Ответить
Та поставил я себе ту "Дію"... Функций как в тетрисе по сравнению с обычным средним сайтом новостей. А пенсионерам им им что, либо супермаркеты за дешевой гречкой штурмовать, либо спортзалы за потратить свою любимую и долгожданную тысячу. Но просто так, как и из супермаркета, они с без добычи выходить не будут...
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15.12.2021 14:59 Ответить
Хлопці і дівчата в цю срану зеліну дію можна зайти тільки зі смартфона ,а на ноуті вона відображається як звичайний сайт де неможливо нічого завантажити .
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15.12.2021 17:19 Ответить
Позорна тисяча. А ДІЯ ще й нав'язує підтягнутись до цієї образи ЗЕлупинської.
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15.12.2021 15:14 Ответить
Да столько вакцинированных нету, сколько заявок подали .
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15.12.2021 16:08 Ответить
 
 