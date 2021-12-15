За первые двое суток заявки на "ковидную тысячу" подали более полумиллиона граждан, - Шмыгаль
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За первые двое суток тестирования онлайн-услуги выдачи 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка" оформлены более 500 тыс. заявок на выплату.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
Премьер напомнил, что на этой неделе стартовало тестирование программы Президента Украины "єПідтримка". За несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен.
"За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлены более 500 тыс. заявок на выплату. Это неплохой старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А Правительство продолжит работать над усовершенствованием программы", - отметил Шмыгаль.
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Очень хочется на это посмотреть...
Бібізяна теж не одразу людиною стала
Але лише друзі зеленського багатіють.
Я вакцинировался еще прошлой весной ради себя, а не копеек от мошенников на доверии.
А ты живи от халявы до халявы раз обеспечить себя не способен. Но помни, что бесплатный сыр только в мышеловке.
Ну и да - ты убогий.
Все время пока кугуты борются с суевериями и за ЗЕленую тысячу, ни в чем себе не отказываю, включая поездки в ЕС.
Где это вы вакцинировались прошлой весной?
Поскольку кугуты отказывались вакцинироваться без ЗЕленой тыщи, была куча лишних вакцин. Поэтому первую дозу сделал перед майскими праздниками вместе с родителями.
А как вы обьясните это.
первые прививки в Украине сделали 24 февраля - индийским препаратом CoviShield, разработанным Oxford/AstraZeneca.
источник: В Украине началась вакцинация от COVID-19. Но когда вакцинируют всех? И поможет ли вакцина закончить пандемию?
Не надо ровнять хрен с пальцем.
Сравните покупательскую способность "вовиной" и "юлиной" тысячи.
Более того,Юля возвращала деньги вкладчиков,а Вова раскидывается бюджетными деньгами.
А вы про пенсионеров. Ага, ага, с ID картами, загранпаспортами и скоростным интернетом.
Это не 73% сайт "Дия" положили запросами - это мы с вами.