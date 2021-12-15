Из-за программы списания вагонов по возрасту страна ежегодно будет терять больше 50 млрд грн, - нардеп
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Решение о списании железнодорожных вагонов по возрасту будет стоить 2 млрд долларов ежегодных убытков для станы.
Об этом написал народный депутат Муса Магомедов в колонке для Минпрома.
"Эта идея не только не имеет под собой внятного экономического обоснования, но и ее реализация может привести к масштабным убыткам для национальной экономики. Если допустить, что завтра данный приказ вступит в силу, то придется в один момент списать 75 тыс вагонов. Среди них окажется 63% всех полувагонов, имеющихся в стране, и 100% всех зерновозов", - написал Магомедов.
Он напомнил, что полувагоны являются основным транспортным средством для перевозки железной дорогой грузов ГМК, а зерновозами преимущественно поставляется продукция на экспорт. И в случае принятия Мининфраструктуры решения о списании вагонов по возрасту, перевозки железной дорогой будут заблокированы, а экспортеры потеряют контракты и вынуждены будут приостановить работу.
"Без работы останутся сотни тысяч украинцев, государство потеряет десятки миллиардов налоговых поступлений, а моногорода, зависящие от экспортных предприятий, окажутся на грани выживания прямо в разгар отопительного сезона, когда муниципальная экономика наиболее уязвима. По оценкам, общие убытки экономики составят минимум 2 млрд долл в год", - сообщил Магомедов.
По его подсчетам, на то, чтобы построить необходимое количество новых вагонов вместо списанных, потребуется не менее 5 лет, за которые отечественные экспортеры полностью утратят свои позиции на мировых рынках, а потери экономики будут исчисляться сотнями миллиардов гривен.
"Нельзя принимать решение, не просчитав его последствий. Иначе дело может обернуться катастрофой, как, например, потерей 10 млрд долл в течении пяти лет из-за желания чиновников во что бы то ни стало дать заработать вагоностроителям в ущерб многим другим отраслям", - подытожил Магомедов.
Как известно, МИУ подготовило проект Приказа, по которому грузовые вагоны будут списываться не исходя из технического состояния, а исключительно на основании нормативного возраста. Программа обновления парка будет проходить в рамках проекта "Большая стройка на УЗ", а стоимость ее составит более 100 миллиардов гривен. МИУ даже подготовило Меморандум: его подписантами должны стать Укрзализныця, ряд банков, которые будут участвовать в кредитовании УЗ и вагоностроительные вагоны.
В свою очередь, более 200 украинских крупнейших предприятий и ассоциаций подписали Антимеморандум, и призвали ведомство не списывать вагоны по советской "возрастной" схеме, ведь она повлечет за собой дефицит подвижного состава.
Также представители крупнейших украинских ассоциаций и общественных объединений обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и призвали его отменить приказ МИУ, ведь он угрожает экономической безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Це все, що треба знати.
Мабуть бюджет озолотився надходженнями?
Вся Верховна Рада кілька засідань займалася тільки цим законом! В ЗМІ були сотні захоплених коментарів...
Можем позволить выбросить 50 млрд. и разбить дороги возя грузы автотранспортом.
Может стоит парк вагонов как то поддерживать новыми и модернизировать старые? В этом простом методе и весь секрет успеха, а не в плохих законах.
Старую клячу, как бы ты не хлестал, все равно рано или поздно придется списывать. Иначе смерти и убытки.