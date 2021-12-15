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Новости Экономика
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вагоны (178) Магомедов Муса (20)

Из-за программы списания вагонов по возрасту страна ежегодно будет терять больше 50 млрд грн, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за программы списания вагонов по возрасту страна ежегодно будет терять больше 50 млрд грн, - нардеп

Решение о списании железнодорожных вагонов по возрасту будет стоить 2 млрд долларов ежегодных убытков для станы.

Об этом написал народный депутат Муса Магомедов в колонке для Минпрома.

"Эта идея не только не имеет под собой внятного экономического обоснования, но и ее реализация может привести к масштабным убыткам для национальной экономики. Если допустить, что завтра данный приказ вступит в силу, то придется в один момент списать 75 тыс вагонов. Среди них окажется 63% всех полувагонов, имеющихся в стране, и 100% всех зерновозов", - написал Магомедов.

Он напомнил, что полувагоны являются основным транспортным средством для перевозки железной дорогой грузов ГМК, а зерновозами преимущественно поставляется продукция на экспорт. И в случае принятия Мининфраструктуры решения о списании вагонов по возрасту, перевозки железной дорогой будут заблокированы, а экспортеры потеряют контракты и вынуждены будут приостановить работу.

"Без работы останутся сотни тысяч украинцев, государство потеряет десятки миллиардов налоговых поступлений, а моногорода, зависящие от экспортных предприятий, окажутся на грани выживания прямо в разгар отопительного сезона, когда муниципальная экономика наиболее уязвима. По оценкам, общие убытки экономики составят минимум 2 млрд долл в год", - сообщил Магомедов.

По его подсчетам, на то, чтобы построить необходимое количество новых вагонов вместо списанных, потребуется не менее 5 лет, за которые отечественные экспортеры полностью утратят свои позиции на мировых рынках, а потери экономики будут исчисляться сотнями миллиардов гривен.

"Нельзя принимать решение, не просчитав его последствий. Иначе дело может обернуться катастрофой, как, например, потерей 10 млрд долл в течении пяти лет из-за желания чиновников во что бы то ни стало дать заработать вагоностроителям в ущерб многим другим отраслям", - подытожил Магомедов.

Как известно, МИУ подготовило проект Приказа, по которому грузовые вагоны будут списываться не исходя из технического состояния, а исключительно на основании нормативного возраста. Программа обновления парка будет проходить в рамках проекта "Большая стройка на УЗ", а стоимость ее составит более 100 миллиардов гривен. МИУ даже подготовило Меморандум: его подписантами должны стать Укрзализныця, ряд банков, которые будут участвовать в кредитовании УЗ и вагоностроительные вагоны.

В свою очередь, более 200 украинских крупнейших предприятий и ассоциаций подписали Антимеморандум, и призвали ведомство не списывать вагоны по советской "возрастной" схеме, ведь она повлечет за собой дефицит подвижного состава.

Также представители крупнейших украинских ассоциаций и общественных объединений обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и призвали его отменить приказ МИУ, ведь он угрожает экономической безопасности Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Когда орда стоит на границе Украины, это решение попахивает державной зрадой , бо перевозить необходимые грузы будет нечем
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15.12.2021 14:16
+5
Тільки днями подумав - а що там гральний бізнес?

Мабуть бюджет озолотився надходженнями?

Вся Верховна Рада кілька засідань займалася тільки цим законом! В ЗМІ були сотні захоплених коментарів...
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15.12.2021 14:20
+2
Интересно, что на эту тему истерят только ахметовцы. С чего бы это?
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15.12.2021 14:32
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Когда орда стоит на границе Украины, это решение попахивает державной зрадой , бо перевозить необходимые грузы будет нечем
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15.12.2021 14:16 Ответить
На переправах коней не меняют
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15.12.2021 14:16 Ответить
- Мне пох..., я на вертолете. В.
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15.12.2021 14:24 Ответить
Опоблок. Прошёл программу развития топ-менеджеров Группы «Метинвест» в московской школе управления Сколково.
Це все, що треба знати.
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15.12.2021 14:19 Ответить
Тільки днями подумав - а що там гральний бізнес?

Мабуть бюджет озолотився надходженнями?

Вся Верховна Рада кілька засідань займалася тільки цим законом! В ЗМІ були сотні захоплених коментарів...
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15.12.2021 14:20 Ответить
Не будем слишком придирчивыми . У клоуна своё ремесло .
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15.12.2021 14:20 Ответить
Та і хер з ними. Головне щоб Коломойський заробив та слугам трохи перепало.
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15.12.2021 14:23 Ответить
Зелені недоумки керують країною.
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15.12.2021 14:24 Ответить
Если в Раде одни монобараны, то и законы соответствующие
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15.12.2021 14:25 Ответить
Интересно, что на эту тему истерят только ахметовцы. С чего бы это?
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15.12.2021 14:32 Ответить
Зебня раптом почала все на ахметівців валити. Мені порохботу якось сумно вже, що Подоляк нас у своїх методичках не згадує...
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15.12.2021 17:08 Ответить
будет стоить 2 млрд долларов ежегодных убытков для стРаны. /двумя больше, двумя меньше, какая разница. Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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15.12.2021 14:33 Ответить
Путлер еще пару миллиардов нарисует,КГБисты своих не бросають. ..
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15.12.2021 14:40 Ответить
Я тебе скажу больше: воруют 370 миллиардов. Поверь, как джентльмен джентльмену... И донеси до всех. Распространи. Просто: за спасибо.
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15.12.2021 15:08 Ответить
Я тебе скажу больше: воруют 370 миллиардов.-Не верь Путину. Он из-за ненависти к Саакашвили преувеличивает в 10 раз. Смотри: ЦН 08.03.21 12:07 Саакашвили: "На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства".
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15.12.2021 15:34 Ответить
Які відомства підтвердили? Це перше. А друге: коли у нас не крали?. Назови періоди. Питання тільки в тому- скільки крадуть? Я думаю, що були часи, коли крали набагато більше.
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15.12.2021 15:38 Ответить
Я тебе скажу больше: воруют 370 миллиардов.-Откуда 370 миллиардов? Можешь дать ссылку на ЦН или другие украинские СМИ? ДА или Нет, без пурги-философии.
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15.12.2021 15:55 Ответить
А ти виявився тупішим, чим я подумав. Мій вираз про 370 млрд. це такій собі прикол на твої пустопорожні 37 млрд... Ти навіть цього не зрозумів, а тужишся когось повчати..
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15.12.2021 16:11 Ответить
А ти виявився тупішим, чим я подумав. Мій вираз про 370 млрд. це такій собі прикол на твої пустопорожні 37 млрд... Ти навіть цього не зрозумів, а тужишся когось повчати../ В детском саду пацан спрашивает новенького: Тебе сколько лет?- Четыле, навелно.Женщинами интересуешься? Не-а. Значит - три! Тебе в младшую группу./ Тебе в Колобок. Здесь пацаны за базар отвечают.

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15.12.2021 16:20 Ответить
Круто! У вашому садочку!
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15.12.2021 16:23 Ответить
В нашем садике фуфлогоны- пургодуи сидят под шконками.
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15.12.2021 16:40 Ответить
Я не знаю, хто и де у вас сидить, а те, що дуроломи беруться за клавіватуру, то це факт. Не виключаю, що це підробіток. Бог вам суддя.
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15.12.2021 16:43 Ответить
Судя по действиям власти - Украина самая богатая страна Европы.
Можем позволить выбросить 50 млрд. и разбить дороги возя грузы автотранспортом.
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15.12.2021 14:35 Ответить
Напевне тому, що так думали всі"попередники", дороги і не будувалися. Просто 30 років робили ямкові ремонти, закопували гроші до наступної весни.. А навіщо будувати, якщо їх розібють?? Пошехонщина!!!
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15.12.2021 15:46 Ответить
Гнида Лещенко и Бигус спасут баранов... два дебила єто сила
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15.12.2021 14:38 Ответить
Начальник Генштаба РАБссии Герасимов...РАБссия БелоРАША и Украина будут одним советским рюсским говном...
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15.12.2021 14:42 Ответить
А иньтересно было бы вернутся в 1989 год...пустые полки магазинов,на улице полно пьяных Шариковых,в потрепанных рваных джинсах и перекошеные рожи от злости быдла...,Ножки Буша приехали только в 1992 году,америнцам жаль было смотреть на этих нищебродов...
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15.12.2021 14:46 Ответить
Давайте придумаем Закон, чтобы вагоны не менялись лет 500. Вот экономия какая будет?
Может стоит парк вагонов как то поддерживать новыми и модернизировать старые? В этом простом методе и весь секрет успеха, а не в плохих законах.
Старую клячу, как бы ты не хлестал, все равно рано или поздно придется списывать. Иначе смерти и убытки.
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15.12.2021 14:54 Ответить
Жопоблок. Все понятно.
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15.12.2021 14:56 Ответить
цензор бы постеснялся новости от таких клоунов печатать. там по программе в ближайшие три года всего пару тысяч вагонов планируют списать. а рассчитана она до 2031 года. воют по поводу нее компании, которые завезли из РФ более 15 тыс списанных там вагонов и за взятки продлившие тут их срок эксплуатации.
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15.12.2021 15:31 Ответить
если шестерки ахметова пинчука коломойского завыли, значит приказ отличный и полезный для страны!!!!!!
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15.12.2021 16:09 Ответить
Защитничик Ахметки.Бабосики или отрабатывает ,или заробатывает. Натащили с России хлам и теперь нашим вагоностроителям нечего делать...
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15.12.2021 16:27 Ответить
Уже не в первый раз бомбит "олигарховских служивых". А за вскрытую консерву спасибо, буду знать.
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15.12.2021 19:36 Ответить
 
 