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Новости Происшествия
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Нацполиция (15732) стрельба (3161) Харьков (6515)

На рынке в Харькове произошла стрельба: пострадали двое мужчин 63-х и 57-ми лет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На рынке в Харькове произошла стрельба: пострадали двое мужчин 63-х и 57-ми лет

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта на рынке в Холодногорском районе Харькова, в результате которого были травмированы двое мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о драке мужчин и стрельбе возле станции метрополитена "Центральный рынок" поступила в полицию 15 декабря около 11:30.

В результате происшествия в больницу с телесными повреждениями доставлены двое мужчин 63-х и 57-ми лет.

Как пишет "Суспільне", по словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, у стрелявшего есть рана на лице, он в состоянии опьянения, а у 57-летнего мужчины - ушибленная рана голени от выстрела из травматического оружия. От госпитализации мужчина отказался.

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По адресу работает следственно-оперативная группа полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
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15.12.2021 14:28
+3
Старики-разбойники.
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15.12.2021 14:28
+2
Хтось точно був без маски
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15.12.2021 14:30
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15.12.2021 14:28 Ответить
Старики-разбойники.
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15.12.2021 14:28 Ответить
один, що вже отримує пенсію, натякнув іншому, що тому до неї
вже НЕ три роки
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15.12.2021 14:38 Ответить
центральный базар не переделили. новый губер, по горячих следах назначения, свою синюю губу раскатал и его тоже сразу под себя подминать начал ))
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15.12.2021 14:29 Ответить
Хтось точно був без маски
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15.12.2021 14:30 Ответить
старики-разбойники))
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15.12.2021 14:36 Ответить
синяк с травматом, господи. надеюсь, мушка спилена хоть.
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15.12.2021 14:39 Ответить
Надеюсь там фонарик был подствольный.
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15.12.2021 14:58 Ответить
подствольный гранатомёт
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15.12.2021 15:08 Ответить
И штык нож.

Будущий стрелок пришел покупать дюбеля поштучно. Скучающие продавцы ему рассказали что дюбеля поштучно берут только лохи и нищеброды и вообще не яви нам мозг. Покупатель в приступе негодования усиленного легким опьянением, пошел домой взял два ствола и устроил лекцию о необходимости вежливого обращения работников торговли к потребителям. Закончилось тем чем закончилось.
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15.12.2021 15:18 Ответить
не синяк, а журналист
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15.12.2021 19:28 Ответить
 
 