Люди с иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями и 60+ - Радуцкий о категориях, которые следует немедленно вакцинировать бустерной дозой
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Третьей дозой вакцины от COVID-19 следует защитить наиболее уязвимые группы населения.
Об этом сегодня в комментарии журналистам в ВР сказал нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета "Здоровье нации" Михаил Радуцкий. информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это люди с иммунодефицитом, с онкологическими заболеваниями, а также люди после 60 лет. Как мы и начинали вакцинацию: поочередно более уязвимы, дальше менее уязвимы, потом все", - заметил он.
По словам нардепа, ВОЗ не отрицает, что третьей дозой может быть любая вакцина, независимо от того, какими были две предыдущие.
Радуцкий также рассказал, что приложение "Дія" подтянет данные о третьей вакцине после проведения вакцинации.
Топ комментарии
+9 Artem Sokolov 44bda43b
показать весь комментарий15.12.2021 14:53
+5 Антип61
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+4 Герхард
показать весь комментарий15.12.2021 14:35
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Логично же.
Їм що важливіше, вакцинувати, чи у
МММговнодію затягти?
а вдруг выйдет указ что невакцинированных перестанут принимать в мед/учреждениях? а как им быть? опять лечиться у знахарок?
Вам любой образованный эпидемиолог(не путать с фармацевтом или банкиром) в здравом уме с стальными яйцами, скажет, что никто не колит вовремя эпидемии.
вакциныпрепараты.
ну если до этого были вакцины разного действия, которые не рекомендовалось применять на одном человеке... то что сейчас? пофиг... абы вколоть?
Заразный тот, кто уже заразился.
Кстати, уколотые точно так же заражаются повторно ...
Уколотые, продолжайте колоться "на здоровье" и не приставайте к людям, которые вам не мешают колоться хоть 100раз.
пробитымпривитым, 100% не разнёс бы заразу?
Но если человек русский алкаш, то он однозначно поймает где-то заразу
Как после писали в сети?
Сквозь кашель и сопли с тобой пробивались
На этом нелёгком пути.
Создается впечатление, что фармакомпании сами выводят мутантов ковида и зарабатывают триллионы на прививках. Прививки не исследованы до конца, людей принудительно заставляют прививаться. А когда делают прививку, то заставляют делать подпись, где есть строка о снятии ответственности за вколотую вам прививку. Государство принял Закон о снятии ответственности фармакомпании поставляющую не проверенную до конца вакцину. И в связи с этим решил отказаться от следующих прививок. После второй прививки модерна думал, что дам дубу (на пол дня даже вестибулярный аппарат отказа). Мне 62 года. Напоминаю, что я не антивакцинатор, но не хочу быть подопытным кроликом на котором зарабатывают фармакомпании (хотя прививка мне бесплатная, но ее оплачивают из бюджета).
Когда будет Закон о помощи (особенно одиноким пенсионерам) при тяжелом заболевании ковид после вакцинации то это другой вопрос.