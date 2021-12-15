Люди с иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями и 60+ - Радуцкий о категориях, которые следует немедленно вакцинировать бустерной дозой

Третьей дозой вакцины от COVID-19 следует защитить наиболее уязвимые группы населения.

Об этом сегодня в комментарии журналистам в ВР сказал нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета "Здоровье нации" Михаил Радуцкий. информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это люди с иммунодефицитом, с онкологическими заболеваниями, а также люди после 60 лет. Как мы и начинали вакцинацию: поочередно более уязвимы, дальше менее уязвимы, потом все", - заметил он.

По словам нардепа, ВОЗ не отрицает, что третьей дозой может быть любая вакцина, независимо от того, какими были две предыдущие.

Радуцкий также рассказал, что приложение "Дія" подтянет данные о третьей вакцине после проведения вакцинации.

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