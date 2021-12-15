Надо готовиться к тому, что штамм коронавируса "Омикрон" к середине января станет доминирующим в Европе, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, отметила, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется очень быстро и может стать доминирующим уже к середине января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает AFP.

"Научные данные свидетельствуют, что стоит готовиться к тому, что вариант "Омикрон" к середине января станет доминирующим в Европе", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Европа сейчас в гораздо лучшем положении, чем раньше, прежде всего благодаря доступности вакцин от коронавируса в достаточном количестве.

По ее словам, полностью привиты уже 66,6% жителей блока, и сейчас важно уделить внимание прививкам усиливающей дозой, что будет наилучшей защитой от нового штамма.

Во вторник во Всемирной организации здравоохранения заявили, что "Омикрон" распространяется "со скоростью, которую мы никогда не видели с другими вариантами", и странам следует принять меры, чтобы избежать перегрузки медицинской системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлил адаптивный карантин до конца марта 2022 года

Как сообщалось ранее, 15 декабря первые случаи заражения штаммом "Омикрон" подтвердила Литва, став 26-й из стран блока, где известно о случаях заражения.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, за сутки с 13 на 14 декабря по всему ЕС и странам Европейской экономической зоны обнаружили еще 441 новый случай заражения "Омикроном".

Всего известно уже о 2127 случаях. Больше всего из них обнаружили в Норвегии (1176), Дании (268), Франции (130), Германии (101), Бельгии (73), Швеции (51), в остальных странах – пока менее 50.