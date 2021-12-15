Россия заплатит высокую цену за любое нарушение территориальной целостности Украины, - Шольц

Любое нарушение Россией территориальной целостности Украины будет иметь Россию высокую цену.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Германия с большой обеспокоенностью следит за ситуацией безопасности на российско-украинской границе.

"Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем выступать здесь единым фронтом с нашими европейскими партнерами и нашими трансатлантическими союзниками", - отметил Шольц.

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