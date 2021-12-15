Россия заплатит высокую цену за любое нарушение территориальной целостности Украины, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Любое нарушение Россией территориальной целостности Украины будет иметь Россию высокую цену.
Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, Германия с большой обеспокоенностью следит за ситуацией безопасности на российско-украинской границе.
"Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем выступать здесь единым фронтом с нашими европейскими партнерами и нашими трансатлантическими союзниками", - отметил Шольц.
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