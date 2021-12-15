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Новости Политика Украины
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Вовк Дмитрий (126) САП (1948) Зонтов Юрий (25)

Брат скандального главы ОАСК Вовка Зонтов выпущен под залог в 7,61 млн грн. Сначала было 35 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Брат скандального главы ОАСК Вовка Зонтов выпущен под залог в 7,61 млн грн. Сначала было 35 млн грн

Адвокат, бывший сотрудник Службы внешней разведки Украины (СВР) Юрий Зонтов, подозреваемый в подстрекательстве в получении неправомерной выгоды, вышел из СИЗО после внесения залога в качестве альтернативы аресту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"13 декабря за него внесен залог в сумме 7,61 млн грн", - сказали в САП.

В то же время в САП уточнили, что подозреваемый находился под стражей с 6 апреля 2021 года.

Также читайте: Брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки

Напомним, в апреле следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал его на два месяца с альтернативной залога 35 млн 185 тыс. грн.

21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.

Читайте также: "Два рубля Паша возьмет, рубль я": Кто такой брат главы ОАСК Вовка Юрий Зонтов?
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Топ комментарии
+26
Таки да.

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15.12.2021 14:54
+17
та хто ж такого цінного кадра в сізо тримати буде....
от якраз місце заступника міністра в МВС вакантне...
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15.12.2021 14:52
+13
Бедная Украина! Сколько швали во власти всех мастей.
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15.12.2021 15:13
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адвокат, шпион, плейбой, филантроп. редкое соцветие достоинств. штош, за полгода деньги таки нашли себе хозяина.
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15.12.2021 14:51 Ответить
та хто ж такого цінного кадра в сізо тримати буде....
от якраз місце заступника міністра в МВС вакантне...
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15.12.2021 14:52 Ответить
Таки да.

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15.12.2021 14:54 Ответить
"- Какой общий стаж работы по специальности?
- Я же устраиваюсь на должность уборщицы.
- Почему вы решили убирать именно наш туалет?"
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15.12.2021 14:59 Ответить
Бедная Украина! Сколько швали во власти всех мастей.
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15.12.2021 15:13 Ответить
це все наші люди ...
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15.12.2021 15:18 Ответить
Это нелюди. Люди в селах выживают.
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15.12.2021 15:19 Ответить
И голосуют. И получают шваль, они и их заложники - вменяемое меньшинство.
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15.12.2021 15:27 Ответить
раби - ментальні раби - завжди раби....
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15.12.2021 16:14 Ответить
Кого ты называешь рабом, хотелось бы понять.
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15.12.2021 16:29 Ответить
ментальних рабів ....- як ще пояснити ))))
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15.12.2021 16:44 Ответить
Развернутый ответ элита в состоянии дать? Ментальный раб. Это еще хуже выглядит, чем просто раб.
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15.12.2021 16:45 Ответить
п.с
если коротко - то тут ....- но єто не для всех ))))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2

Мораль господ и мораль рабов
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15.12.2021 16:48 Ответить
Мужество, правдивость, доверие - мораль господ... Я так понимаю, что ты себя к ним относишь, а не к рабам. Своими словами нынешняя элита не в состоянии выразить кого она считает рабами, потому отправляет читать википедию. Признай правду, прояви эти самые качества мужества и праведности.
Если не согласен, в ответ напиши своими совами, что ты имел в виду выше, под словами ментальный раб. то ведь твоя суть и ты в нее веришь. Какие проблемы?
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15.12.2021 16:56 Ответить
тому то я і написав - що не для ВСІХ.... Ніцше сприймати - потрібно багато чого ...., так і в тому що він про " Мужество, правдивость, доверие - мораль господ"- це якраз "господа" свій світогляд і бачать - так як і наші КРАХОБОРИ - вони ж себе оціють Богами - які роблять творять ІСТОРІЮ - ДЕРЖАВОУТВОРЕННЯ ....- а значить їм можна багато чого ... , в варіанті : що " Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi (с лат. ... - «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») - крылатое латинское выражение, смысл которого в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным.....

в деяких світових вишах "Развернутый ответ " займае СЕМЕСТР - наприклад в Кембріджі....- а коротко мое : е раби - та ментальні раби , генетичні раби ( інколи не така вже і їх вина - так історично сталось....) - е воїтелі.....проаналізуй історичне вікінгів ( вони постійно БОРОЛИСЬ щоб ВИЖИТИ .... - і їхне сьогоднішне ....- і тих хто був під кацапіею понад 300 років ...- звідціля і "ментальність" генетична ... - але повторюсь , це не для всіх...
в той же час - Україна ЕВОЛЮЦІОНУЕ - і це вже радуе ))))
і наостанок - я з тобою в одному окопі - більше За ніж ні ...))))
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15.12.2021 17:08 Ответить
Ленин и Троцкий, Гитлер поклонники Ницше. Украина мало натерпелась от этих любителей философии?! За высокопарными словами всей этой чуши о превосходстве господ и рабстве скрываются моральные уроды, которые сами представляют из себя жалкие личности.
Я точно не такой и у меня свои приоритеты в жизни. Семья, Украина и наРФия иди в жопу!
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15.12.2021 17:28 Ответить
тому ти і не один ....)))
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15.12.2021 17:30 Ответить
Этой швали сейчас столько же процентов, сколько избирателей голосовало за зеледента во втором туре. Хоть что-то клован в соответствие к своим предвыборным обещаниям привел.
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15.12.2021 15:24 Ответить
Этой швали еще больше! Ровно на сумму дураков, в упор не видящих преступлений Порошенко.
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15.12.2021 15:29 Ответить
Эх, Серега... Ты еще в той секте "Порошенко убил родного брата" или просто проплаченный рашотролль?
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15.12.2021 15:32 Ответить
Я голосовал за Порошенко в 14, в 19 уже во втором туре за Зеленского,по очевидным причинам и в следующий раз я точно не выберу ни одного, ни второго. Этим я отличаюсь от зомбированных, именуемых сами себя элитой. Надеюсь, что и 73% тоже выберут более достойный вариант, чем бывшие президенты. Я серьезно думаю, что вы какие то зомбированные. Я не могу поверить, как можно топить за Порошенко, при том, что он сделал за 5 лет.
Признаю, что не все плохо, были и плюсы. Минск был необходим. Это 100 % плюс, т.к. он нам дал время. Томос - это еще плюс, но и минус одновременно. Попробуй найти этот томос в оригинале и прочитать 4й абзац, кому он выдан...
Безвиз - Тоже пол плюса, т.к. им пользуется только те, кто и ранее ездил за бугор, а это 15% элиты.
Все. Остальное минусы. Кадрова политика не лучше, чем у Зе. Демчишин, Гонтарева, куча бесполезных прокуроров, куча антикоррупционных нововведений, которые отпускают бриллиантовых прокуроров... куча взорванных скадов и награждение Шевцова, коготорый их охранял. Снабжение террористов через африканский уголек, Фирташевский Титан и наше житомирское сырье для него исправно поставляется даже сегодня! Муженко, Гелетей... столько реально загубленных жизней настоящих патриотов из за их бездарных решений. Но они генералы Порошенко, а патриоты в земле. Я не прощу!
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15.12.2021 16:19 Ответить
Ну ты, Серега, и сравнил Украину 14 года и Украину 19 года... А боевые генералы заканчиваются двумя фамилиями? А то что патриоты лежат в земле, то это их Порох убил? А то что две трети нашей территории было освобождено при Порохе? Минск был необходим как ловушка для тупина, теперь уже не нужен. Томос на хлеб не намажешь, но это отгорождение от КГБешной РПЦ. А чтобы не простить, то сходи-ка ты, братец, в военкомат. Устали уже умные диванные патриоты в виде 73% маргарина...
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15.12.2021 16:36 Ответить
Я был в военкомате в марте 14 и наверное опять там буду в 22. А вот семейство Порошенко я там вряд ли встречу. Концерты Лондона отличаются от военкоматов на Лесном. Там с футболками Росссия не приветствуют.
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15.12.2021 16:48 Ответить
В военкомате или на фронте?
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15.12.2021 17:08 Ответить
про що Ви тут написали? Самі прочитали? Який мінус у Томаса? Що він заважає тут на нашій землі московській церкві, яка вбиває в мізки наріду "русский мир"? Так і це правда, В нас суверенна держава і крім прапора, гімну та іншої атрибутики є своя церква. Безвіз - це великий плюс, можна іхати в Європу і в різні країни дешево і без проволочок. Більшість українців поїхали на роботу і кожного року привозять до 12 илрд доларів США, а до цього їздили на росію, де їх обдирали і саджали по тюрмах за підкинуту зброю чи наркотичні засоби. Про кадрову політику тут і порівнювати немає чого, один тільки Гігішвіла, зам міністра, чого тільки вартий, а татаров,єрмак,демченко, шурма та інші антимайданівці і кроти. А начальник СБУ, а банкіри, які луплять журналістів, а сирожа лєш, який зайняв місце верки сердючки та інші. Демчишин був адекватний, Гонтарєва вимила все сміття з "обналічок", які себе називали банками... Підірвані склади - це ДРГ "братана" ... "африканськие вузілляя"? а зараз напряму з росії і електроенергія з росії через білорусь. Муженко і Галетей встали на захист України і витримали удар ворога і дурних баранів 73%, на відміну Зеленського та його малоросійської команди, які в цей час знімали кіно на росії і давали концерти в Горловці і Донецьку де вбивали Рибака за українськитй прапор, а рідня зливала на росію інформацію про рух наших колон і їх дислокація. То ж Вам краще помовчати, а то якось пре з Вас мокшою і зеленим малоросом одночасно.
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15.12.2021 16:47 Ответить
По томасу я все четко написал, зомби не понять видимо.
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15.12.2021 16:49 Ответить
Це Вам пане по Томосу не зрозуміло, не зрозуміло і мокшам і їх секту РПЦ і УПЦ, а мені особисто зрозуміло. Томос - указ, декрет, окружне послання предстоятеля Православної Церкви України у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання Томосу деякій частині «материнської» (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автоногмія в управлінні або автокефалія. У Томосі використовується урочистіший та повніший підпис, ніж в інших патріарших указах. Після надання томосу про автокефалію предстоятеля Церкви вносять в Диптих і починають згадувати за Літургією на великому вході. 2018 року Синодом Вселенського Патріархату прийнято рішення про початок процедур, необхідних для надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. 6 січня 2019 року патріарх Варфоломій I вручив томос про автокефалію Православної Церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
Унікальність томосу, виданого Православній церкві України, в тому, що в цьому документі чітко окреслені межі нової церкви. За межами України відтепер заборонено мати свої громади. Тобто громади українських вірних у діаспорі (Європа, США, Канада) переходять під управління Вселенського патріарха. (Така норма передбачена давніми церковними правилами: помісні церкви мають діяти тільки на своїй канонічній території, всі ж діаспори в усьому світі перебувають під омофором Вселенського патріарха). На практиці це правило часто порушується, в першу чергу Російською православною церквою, яка має в Україні, не на своїй канонічній території, фактично філафл УПЦ - Українську Православну Церкву..
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16.12.2021 13:28 Ответить
А правят этим всем не украинцы, а евреи!!!
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15.12.2021 17:26 Ответить
Вот тебе братец-адвокатец, а ты нам срываешь конкурс на антикоррупционного прокурора.
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15.12.2021 15:21 Ответить
а хто такий Вовка Зонтов?
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15.12.2021 15:23 Ответить
Це ж не генерал Павловський, чи генерал Марченко, які захищали Україну, яким сума застави була пів мільярда, це продавець України і брат малороса-крота.
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15.12.2021 15:33 Ответить
На жаль, генерали теж можуть красти. І при тому- не розмінюються на дрібниці. ( Я не про названих вами, хоча... ). Нехай суди розбираються. А те, що розрекламована судова реформа 5- річної давнини до цього часу плодоносить- то факт.
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15.12.2021 16:20 Ответить
нажаль і Ви можете красти, але генерали не крали, а їм "шиють" якусь білєберду по якості бронежилетів і катерів, до чого вони ніякого відношення не мають. А Вам щось "шиють"? Вони пресують тих, хто захищав і буде захищати Україну, а малоросам і бикам видають державні авто, державну охорону, деяким навіть СБУ і номера прикриття.
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15.12.2021 16:34 Ответить
Не говоріть дурниць, на кшалт " пресують тих, хто захищав..." І якщо ви не генеральський адютант, який знає про всі його витівки ( або ж кришталеву чесність), то не беріться стверджувати, що генерали не крали. Бо виглядаєте смішно.
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15.12.2021 16:40 Ответить
Відповідаю просто, у справі генерала Марченко немає статті про крадужку, а на рівному місті порушили справу за ніьи неякісну прийомку бронежилетів і тут брехня. Це все було потрібно, щоб Володі Гундосу добратися до Порошенко. Але, що випливло. За повідомленням із ЗСУ балістична перевірка підтвердила якість бронежилетів, через які ДБР порушило справу. Згодом стало відомо, що ДБР проводило свою експертизу бронежилетів у системі МВС.14 листопада 2019 року опублікувано дані, згідно з якими експертиза ДБР проводилась не відповідно державного стандарту ДСТУ. За їх даними, згідно з ДСТУ В 4103-2002 клас балістичного захисту бронежилету оцінюється в комплексі, а не кожний елемент окремо. Сам бронежилет Корсар-М3М-1-4 має диференційний рівень захисту від 1 до 4. Витримувати влучання кулі калібром 7х62х54мм. гвинтівкового набою 57-Н-323с має відбуватися у місцях розміщення жорстких бронепластин, а решта частин бронежилету відповідає І рівню захисту за ДСТУ та оснащена м'яким балістичним пакетом. Це означає, що окремі елементи бронежилету, окрім бронепластин, будуть пробиватися кулею калібром 7,62×54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с. Портал стверджує, що на опублікованому директором ДБР показані Трубою, фрагменті відео продемонстровано влучання у передню частину бронежилету без пластини. І ці бронежилети були відібрані тільки з однієї партії, яка направлена у війська у кінці квітня 2019 року,Виробник бронежилетів, компанія «Темп-3000» у відкритому листі зазначила, що технічні умови для бронежилетів та шоломів були затверджені іще у 2003 році й відтоді зазнавали змін лише на покращення характеристик. Аналогічна ситуація з генералом Павловським, де йому намалювати справу за прийомку "бракованих" катерів і тут неправда, бо катери ше навіть не пройшли прийомку і випробовування. Навіть, якщо будуть недоліки, то їх завод-виробник усуне і їх робили за кошти заводу.... Подивимося фінал розгляду цих замовних справ в судах.
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16.12.2021 13:45 Ответить
треба перевіряти, чи є в деклараціях суми які вносять на заставу,
якщо таких грошей не було то брати за сраку тих хто їх вносить.
де взяв і з якого приводу така благодійність.
а то, ****, мама любіт скорость...
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15.12.2021 15:52 Ответить
зеленскому что то надо делать с порошенковской "судебной реформой" - такие отъявленные подонки отделываются легким испугом...
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15.12.2021 15:58 Ответить
что еще нужно сделать малоПИД,,роскому, бениному нарко-Дегенерату что-бы до ЗЕБилов дошло какое Ничтожество они выбрали???
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15.12.2021 16:12 Ответить
Я боюсь, що одіозні брати-Вовки понесуть кару за всю недолугу продажну судову систему України. Люди просто заб'ють палицями озвірілих сіромах Вовків, як в старі добрі часи...
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15.12.2021 16:25 Ответить
Ну, і чим цей фестиваль маразму має закінчитися?? Аж 7 млн!!! ))) Шось це все вже виходить з берегів на*уй. Суди вже стали просто касою банди. Заноси і свабодєн.
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15.12.2021 17:06 Ответить
Подивимося. Добре.
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16.12.2021 14:14 Ответить
 
 