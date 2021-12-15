Брат скандального главы ОАСК Вовка Зонтов выпущен под залог в 7,61 млн грн. Сначала было 35 млн грн

Адвокат, бывший сотрудник Службы внешней разведки Украины (СВР) Юрий Зонтов, подозреваемый в подстрекательстве в получении неправомерной выгоды, вышел из СИЗО после внесения залога в качестве альтернативы аресту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"13 декабря за него внесен залог в сумме 7,61 млн грн", - сказали в САП.

В то же время в САП уточнили, что подозреваемый находился под стражей с 6 апреля 2021 года.

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Напомним, в апреле следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал его на два месяца с альтернативной залога 35 млн 185 тыс. грн.

21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.

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