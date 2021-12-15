Друг семьи Зеленского министр Чернышов ездит на авто с номерами прикрытия и мигалками, - СМИ
Автомобиль охраны министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, который дружит с президентом Владимиром Зеленским, использует номера прикрытия и спецсигналы при движении по дорогам Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственное расследование пишет "УП".
Отмечается, что журналисты-расследователи наблюдали за "Мерседесом" министра и "Фольксвагеном" его охраны.
Автомобиль охраны министра оборудован проблесковыми маяками. Номерных знаков "Фольксвагена" нет в базе полиции, а это значит, что Чернышову по неизвестным причинам можно использовать оперативные номерные знаки – "номера прикрытия".
Журналисты заметили, как авто охраны Чернышова ехало с включенными проблесковыми маяками, применяло звуковой спецсигнал, останавливало встречный поток машин и вопреки правилам поворачивало в сторону офиса миллиардера и народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игоря Абрамовича.
По информации источников УП в политических кругах, супруга президента Владимира Зеленского дружит с супругой Алексея Чернышова.
Чернышов единственный из членов Кабинета Министров посещал в этом году празднование дня рождения президента Зеленского и приезжал к президенту Зеленскому в государственную резиденцию в Карпатах в день рождения руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
УП обратилась к министру Чернышову с вопросами, на каких основаниях авто его сопровождения использует спецсредства и имеет оперативные номерные знаки, но на момент публикации он не ответил.
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Одна из местных компаний регулярно получала подряды горсовета. Цены по договорам были завышены в несколько раз, работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые либо некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации.
Чиновники, которые были заказчиками работ, на все вопросы «закрывали глаза» и не реагировали на нарушения. Во время плановых проверок ничего «не замечали» и чиновники Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
15 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html#respond Комментарии: 0
Из цикла: Украинская абсурдопедия…
Страдающий из-за отсутствия власти и всех прелестей с ней связанных, А. Богдан дал откровенное интервью Гордону, в котором рассказал, как Зеленский проводил назначения в исполнительной власти по требованию Коломойского.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 рассказывает сегодня в Фейсбуке политический и экономический Андрей Головачев.
Что это означает?
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B5.html Богдан сообщил, что позорные «слуги» ежемесячно получают «зарплаты в конвертах»
Это означает, что Президент страны вынужден подчинятся некому частному лицу, очевидно по причине зависимости от этого лица. То есть налицо шантаж.
Итак, имеем главу государства, верховного главнокомандующего, который настолько зависим от частного лица, которого объявили США в международный розыск, что вынужден проводить кадровую политику в интересах этого частного лица.
Интересно, какая фракция в ВР поднимет вопрос о немедленной проверке фактов, изложенных Богданом и в случае их подтверждения немедленного инициирования импичмента Президенту и ареста Коломойского?
Ну, ладно, пошутил. Все мы знаем, что страной де факто управляет дуумвират Коломойский- Зеленский. И никого это не смущает. НИ-КО-ГО
Почему не смущает?
Ну, это просто страна такая, специфическая, которая, как утверждают, семимильными шагами идёт в Европу, в НАТО и Президент которой, якобы, борется с олигархами.
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html Коломойский без медали: как Зеленский проводит деолигархизацию
Что такое страна failed state?
Почитайте интервью Богдана и вам все станет понятно.
Это страна где ни один орган власти не работает в соответствии с Конституцией, а все работают по понятиям и в ручном режиме.
Ещё проще, это страна где законы не исполняются, а действует принцип «у кого сила , тот и прав».
2) кумів не призначає, брата не вбивав- це ж вам не Вальцман-бАрига;
3) квиток на свята прибрали, приїдете та навчите як Канаду побудувати?
Ну точно же щыыырый украинец) как президент! Ну точно такому и мигалку и номера прикрытия надо...
Шабат шалом гои!
Звісно, що не читали, бо тут цілими днями розпорошуєте свій талант та вганяєте Зе!Беню в третій бронежилет роздмухуючи насильницьку зміну влади- всенародно обраного обісраним препіздента!
Так от, Трухін перебував поряд із Шефіром. Наляканий до нормального стану памперса приЗе!Бені, шофер Шифера, котрого за це обмалювали отворами по колу- це підтвердив. А взагалі- це й проблема для Рукзакяна+Антошки+КінКонгШвілі, що невловимий месник так чітко діє... Це ж не терорист, що розмішив усю Луцьку область, комік нацюрив у колготки через три бронепамперси, а 50000грн. не отримав?