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Друг семьи Зеленского министр Чернышов ездит на авто с номерами прикрытия и мигалками, - СМИ

Автомобиль охраны министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, который дружит с президентом Владимиром Зеленским, использует номера прикрытия и спецсигналы при движении по дорогам Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственное расследование пишет "УП".

Отмечается, что журналисты-расследователи наблюдали за "Мерседесом" министра и "Фольксвагеном" его охраны.

Автомобиль охраны министра оборудован проблесковыми маяками. Номерных знаков "Фольксвагена" нет в базе полиции, а это значит, что Чернышову по неизвестным причинам можно использовать оперативные номерные знаки – "номера прикрытия".

Журналисты заметили, как авто охраны Чернышова ехало с включенными проблесковыми маяками, применяло звуковой спецсигнал, останавливало встречный поток машин и вопреки правилам поворачивало в сторону офиса миллиардера и народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игоря Абрамовича.

По информации источников УП в политических кругах, супруга президента Владимира Зеленского дружит с супругой Алексея Чернышова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Близкий к Зеленскому бизнесмен Павлюк ездит на автомобиле с номерами прикрытия, - СМИ. ВИДЕО

Чернышов единственный из членов Кабинета Министров посещал в этом году празднование дня рождения президента Зеленского и приезжал к президенту Зеленскому в государственную резиденцию в Карпатах в день рождения руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

УП обратилась к министру Чернышову с вопросами, на каких основаниях авто его сопровождения использует спецсредства и имеет оперативные номерные знаки, но на момент публикации он не ответил.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) кортеж (194) охрана (700) мигалки (18) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+54
ЗЕвыродки.
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15.12.2021 15:10
+52
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15.12.2021 15:41
+51
Я как назвать тех "мудрых" людей, которые привели весь этот сброд к власти в стране? Какие подобрать эпитеты?
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15.12.2021 15:26
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ЧИНОВНИКИ КРИВОГО РОГА «ЗАКОПАЛИ» В АСФАЛЬТ 27 МИЛЛИАРДОВ.

Одна из местных компаний регулярно получала подряды горсовета. Цены по договорам были завышены в несколько раз, работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые либо некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации.

Чиновники, которые были заказчиками работ, на все вопросы «закрывали глаза» и не реагировали на нарушения. Во время плановых проверок ничего «не замечали» и чиновники Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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15.12.2021 16:08 Ответить
и эти люди заикались за кумовство. всех друзей, родственников и родственников их родственников пристроил на хлебные места, да ещё ездят не на велосипедах, а с мигалками...
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15.12.2021 16:11 Ответить
Чернышова Ахметов изначально поставил еа пост, и дал ему людей в помощники с ТРК Украина. Переметнулся видать Чернышов. Оно ни рыба, ни мясо но правила игры знает. Похоже Игорь Валерьевич усех победил. Но все равно с неграми еще посидит в одной тюрьме Игореня, пусть похорохорится напоследок)
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15.12.2021 16:15 Ответить
Евангелия от Богдана - эксперт
15 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html#respond Комментарии: 0






Из цикла: Украинская абсурдопедия…

Страдающий из-за отсутствия власти и всех прелестей с ней связанных, А. Богдан дал откровенное интервью Гордону, в котором рассказал, как Зеленский проводил назначения в исполнительной власти по требованию Коломойского.

Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 рассказывает сегодня в Фейсбуке политический и экономический Андрей Головачев.

Что это означает?

- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B5.html Богдан сообщил, что позорные «слуги» ежемесячно получают «зарплаты в конвертах»

Это означает, что Президент страны вынужден подчинятся некому частному лицу, очевидно по причине зависимости от этого лица. То есть налицо шантаж.

Итак, имеем главу государства, верховного главнокомандующего, который настолько зависим от частного лица, которого объявили США в международный розыск, что вынужден проводить кадровую политику в интересах этого частного лица.

Интересно, какая фракция в ВР поднимет вопрос о немедленной проверке фактов, изложенных Богданом и в случае их подтверждения немедленного инициирования импичмента Президенту и ареста Коломойского?

Ну, ладно, пошутил. Все мы знаем, что страной де факто управляет дуумвират Коломойский- Зеленский. И никого это не смущает. НИ-КО-ГО

Почему не смущает?

Ну, это просто страна такая, специфическая, которая, как утверждают, семимильными шагами идёт в Европу, в НАТО и Президент которой, якобы, борется с олигархами.

- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html Коломойский без медали: как Зеленский проводит деолигар­хизацию

Что такое страна failed state?

Почитайте интервью Богдана и вам все станет понятно.

Это страна где ни один орган власти не работает в соответствии с Конституцией, а все работают по понятиям и в ручном режиме.

Ещё проще, это страна где законы не исполняются, а действует принцип «у кого сила , тот и прав».
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15.12.2021 16:31 Ответить
Ті, хто свого часу голосував за проффесора, продовжили, обравши клоуна. Боюся уявити, хто ще на черзі. Як то кажуть, чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний. Пришелепкуватий нарід сам собі *ере в тарілку, а потім обурюється - де мій шашлик?!! )))
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15.12.2021 16:42 Ответить
Друг, Сват, Брат. Якбы це була ЦИВIЛIЗОВАНА а не АФРИКАНСЬКА КРАIНА, то ПРЕЗИДЕНТ уже давно пiшов би у ВIДСТАВКУ.
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15.12.2021 16:44 Ответить
1) не принижуйте Африку;
2) кумів не призначає, брата не вбивав- це ж вам не Вальцман-бАрига;
3) квиток на свята прибрали, приїдете та навчите як Канаду побудувати?
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15.12.2021 17:32 Ответить
Вже сидів би.
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15.12.2021 20:55 Ответить
Посмотрите на фейс этого иудея ЧЕРНІШОВА))))

Ну точно же щыыырый украинец) как президент! Ну точно такому и мигалку и номера прикрытия надо...

Шабат шалом гои!
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15.12.2021 17:03 Ответить
Охрана и мигалки??? Горько смеюсь… неужели они думают что кому то в этой жизни вообще интересны и нужны?
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15.12.2021 23:16 Ответить
В ляльки презервативної презервативне колло!
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15.12.2021 17:13 Ответить
Ну вот вам и нате: - "никакого кумовства"! Навешал лапшу на уши, и доволен, что даже весь квартал оказался в слугах олигархов. Все его даже друзья детства, оказались в его окружении, не говоря уже о друзьях и знакомых его жены. Ну что же, ещё в запасе есть друзья папы Саши, а также мамы Риммы, ждём ещё и их.
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15.12.2021 17:14 Ответить
Из грязи - в зеленые князи! Гыдота...
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15.12.2021 17:18 Ответить
Згадую слова Пальчевського, що в Україны повинні при владі бути українці...
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15.12.2021 17:55 Ответить
А це лапотне кацапське пальчевське тут до чого. Скільки платять?
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15.12.2021 21:18 Ответить
У передвиборній кампанії ЗЕ обіцяло підбирати кАманду по професійним ознакам, а виходить, по приналежності до однієх нації. Від мерехтіння цих хлЄбал вже нудить.
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15.12.2021 18:33 Ответить
А уявляєте він скоїв ДТП! Так ніхто його ніколи не знайде. Тут Трухін серед білого дня за кермом покалічив людей і тепер ніяк не можуть визначити, хто сидів за кермом.
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15.12.2021 18:53 Ответить
от навіщо, навіщо ви тов. Сухов- поширюєте дез. інформацію?
Звісно, що не читали, бо тут цілими днями розпорошуєте свій талант та вганяєте Зе!Беню в третій бронежилет роздмухуючи насильницьку зміну влади- всенародно обраного обісраним препіздента!
Так от, Трухін перебував поряд із Шефіром. Наляканий до нормального стану памперса приЗе!Бені, шофер Шифера, котрого за це обмалювали отворами по колу- це підтвердив. А взагалі- це й проблема для Рукзакяна+Антошки+КінКонгШвілі, що невловимий месник так чітко діє... Це ж не терорист, що розмішив усю Луцьку область, комік нацюрив у колготки через три бронепамперси, а 50000грн. не отримав?
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15.12.2021 22:02 Ответить
"Ви ні панімаєтє, он проста пад прікритієм"!
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15.12.2021 19:40 Ответить
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15.12.2021 20:04 Ответить
Ви безсумнівно праві! Втішає, що ця ватна маса не війде на майдан ( тільки на антімайдан за гроші), і битися за Вову не будуть. А Армія і навіть поліція за Вову битися не будуть теж.
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15.12.2021 21:00 Ответить
Прохання до тих виборців з 73% ,які визнали свою помилку стосовно Зе-банди ,на наступних виборах спостерігати з дому ,як 27% непомилившихся проведуть в еліту адекватніших від сьогоднішніх.
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15.12.2021 21:23 Ответить
А сколько пены у рта было что кумовство в прошлом, БУГАГА. Зеленский может и клоун но красный нос нацепил он на себя, а на мудрый нарид.
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15.12.2021 21:46 Ответить
Одни твари продажные при власти сменили других.
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16.12.2021 00:34 Ответить
ПРОСТО ИХ НАДО БИТЬ !!! СИЛЬНО БИТЬ !!!!
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16.12.2021 06:51 Ответить
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