Друг семьи Зеленского министр Чернышов ездит на авто с номерами прикрытия и мигалками, - СМИ

Автомобиль охраны министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, который дружит с президентом Владимиром Зеленским, использует номера прикрытия и спецсигналы при движении по дорогам Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственное расследование пишет "УП".

Отмечается, что журналисты-расследователи наблюдали за "Мерседесом" министра и "Фольксвагеном" его охраны.

Автомобиль охраны министра оборудован проблесковыми маяками. Номерных знаков "Фольксвагена" нет в базе полиции, а это значит, что Чернышову по неизвестным причинам можно использовать оперативные номерные знаки – "номера прикрытия".

Журналисты заметили, как авто охраны Чернышова ехало с включенными проблесковыми маяками, применяло звуковой спецсигнал, останавливало встречный поток машин и вопреки правилам поворачивало в сторону офиса миллиардера и народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игоря Абрамовича.

По информации источников УП в политических кругах, супруга президента Владимира Зеленского дружит с супругой Алексея Чернышова.

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Чернышов единственный из членов Кабинета Министров посещал в этом году празднование дня рождения президента Зеленского и приезжал к президенту Зеленскому в государственную резиденцию в Карпатах в день рождения руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

УП обратилась к министру Чернышову с вопросами, на каких основаниях авто его сопровождения использует спецсредства и имеет оперативные номерные знаки, но на момент публикации он не ответил.