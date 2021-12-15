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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Абитуриенты с ВОТ будут получать около 6 тыс. грн стипендии во время прохождения реинтеграционных курсов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Абитуриенты с ВОТ будут получать около 6 тыс. грн стипендии во время прохождения реинтеграционных курсов

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, для обеспечения реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Усовершенствование документа направлено на увеличение стипендиального обеспечения абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые будут проходить обучение на реинтеграционных курсах в 2022 году. С 1 января 2022 года оно составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года на 4 человека (7 грн) без учета налогов и сборов, которые должны быть уплачены. После всех отчислений сумма составит около шести тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, решением Правительства:

- расширена целевая аудитория реинтеграционных курсов за счет категории лиц, которые в предыдущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования;
- установлен запрет участвовать в реинтеграционных курсах лицам, которые проходят или завершили обучение в украинских заведениях высшего образования, лицам, обучавшимся на реинтеграционных курсах в предыдущие годы, а также внедрен механизм верификации соответствующей информации;
- предоставлена ​​возможность проведения мероприятий, определенных Порядком использования средств (кроме реинтеграционных курсов), а также для внутренне перемещенных лиц;
- смещен акцент на обучение на реинтеграцию молодежи с временно оккупированных территорий в украинское социокультурное пространство.

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Топ комментарии
+18
А с хера ли мы должны содержать этих сепарских личинок.
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15.12.2021 16:00
+17
А дятям загиблих та скалічених героїв ,захистників України ,які преференції ??)))
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15.12.2021 16:05
+13
опуеть. вы что творите?
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15.12.2021 15:56
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Правила форума Совет форумчан
готовте гіпс та бинти бо будуть пиджені та переломані.
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15.12.2021 15:55 Ответить
опуеть. вы что творите?
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15.12.2021 15:56 Ответить
"divide et impera"
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15.12.2021 16:47 Ответить
та вы шо? конкрентым пацам и девчатам с семками нужно за что-то под вороваек отпрыгивать
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15.12.2021 16:49 Ответить
а нашо???
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15.12.2021 15:58 Ответить
Может ці діти будуть як Ірина Фаріон ?

Професор Ірина Фаріон визнана переможницею за найкращу доповідь на Міжнародній конференції в Мюнхені

14 ГРУД. 2021, 12:17
КАТЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
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15.12.2021 15:59 Ответить
Професор катедри української мови, доктор філологічних наук Ірина Фаріон за рішенням Ради Інституту слов'янської філології Університету Людвіґа-Максиміліяна у Мюнхені та за голосуванням учасників «Діалог мов - діалог культур» (28-31 жовтня 2021 р., Мюнхен) визнана переможницею за найкращу доповідь «Постколоніяльні виміри мовної політики В. Зеленського: персоналістичний контекст». У конференції-конкурсі взяли участь 42 особи.

Переможницю за результатами Дванадцятої конференції з україністики «Діалог мов - діалог культур» буде запрошено до участі у Засіданні круглого столу Інституту слов'янської філології Університету Людвіґа-Максиміліяна у Мюнхені.

Ірина Фаріон зауважила, що у міжнародній науковій співпраці надважливо пропагувати й поширювати саме націєцентричні наративи, що і є гарантом нашого внутрішнього зростання і світового зацікавлення.
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15.12.2021 16:00 Ответить
Ти про Зеленського? Ну так про нього доповідь була, точніше, про його постколоніяльну мовну політику.
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15.12.2021 16:25 Ответить
мовна політика узєлєнсково
вам не смішно..?
в німецькому заштатному універі з кафєдрой русской (решта на додачу) славістікі - полной інтегрірованной, ага

"Інститут слов'янської філології Університету Лювіґа-Максиміліана пропонує «повну інтегровану славістику», яка включає всі обов'язкові спеціальності та пропонує ґрунтовну підготовку з мовознавства, літературознавства, а також культурознавста у галузі країнознавства й інтермедіальності.
Поняття «повна славістика» означає, що для вивчення пропонуються майже всі слов'янські літературні мови: російська, чеська, польська, українська, боснійсько-хорвацько-сербська та болгарська. Кожна із зазначених може бути обрана студентами для вивчення як основна мова. При підготовці з додаткової спеціальності цей список мов розширюється ще й словацькою та словенською. - https://www.ukrainisch-zentrum.slavistik.lmu.de/uk/*****-uns.html
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15.12.2021 18:03 Ответить
Запитання було про шльондру, я відповів. Ще пояснення потрібні?
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15.12.2021 18:06 Ответить
вєрною дорогой ідут таваріщі славісти - дорогою гебіста Романа Якобсона

Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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15.12.2021 18:07 Ответить
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15.12.2021 16:20 Ответить
Швидше ,як Бойко чи Лукаш !!!)))
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15.12.2021 16:02 Ответить
Не хотелось бы .
кстати , А ОТРАБАТЫВАТЬ ГОСУДАРСТВУ ЗАТРАТЫ ОНИ БУДУТ ? Шо там законы говорят ?
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15.12.2021 16:06 Ответить
А с хера ли мы должны содержать этих сепарских личинок.
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15.12.2021 16:00 Ответить
а они когда подрастут поширшее ворота путлеровскому войску будут открывать ... !
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15.12.2021 16:04 Ответить
Отцы-воевали...
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15.12.2021 16:16 Ответить
Это за то что наши воины в их родителей вжопучленцев стреляли ?
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15.12.2021 16:01 Ответить
А дятям загиблих та скалічених героїв ,захистників України ,які преференції ??)))
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15.12.2021 16:05 Ответить
Те ж не наші ті ! Це зовсім інше!
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15.12.2021 18:50 Ответить
Шмигаль свідомо порушує конституцію. Але кому до цього є діло ? Це не свавіля,це-бєспрєдєл.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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15.12.2021 16:06 Ответить
Закони для "мудрого наріда" , на слуг наріда вимоги законів не розповсюджуються !!!))))
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15.12.2021 16:12 Ответить
Таки Майдан снова начнется со студентов...
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15.12.2021 16:07 Ответить
А інваліди другої групи з не окупованих територій будуть отримувати пенсію 2200 гривень? А більшість пенсіонерів 3000 гривень? Це чесн? Справедливо?
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15.12.2021 16:08 Ответить
Эти сепарские личинки идут по квоте 2, фио не указывается. Только номер. Можно посмотреть на вступ юа. Не скажу, что их много, но есть
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15.12.2021 16:13 Ответить
Первый "подарок" Украине преподнесли дотируемые шахтеры Донбасса, следующая "благодарность" будет от студентов с Донбасса. Чудны дела твои, Господи.
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15.12.2021 16:16 Ответить
да чего там мелочиться ! накиньте еще столько же сверху пусть отцам своим отправят тем которые наших солдат калечат
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15.12.2021 16:18 Ответить
Зеля бы платил и их отцам, да не может. Подымут шум: конфлик интересов, зашквар и прочеее...
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15.12.2021 18:44 Ответить
Мало того,не один сепар не сел-теперь ОРДЛО,на содержание возьмем...
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15.12.2021 16:18 Ответить
8 лет оккупации и безжалостной рашистской пропаганде... Эти абитуриенты еще не потеряны для Украины, но автоматическое назначение им стипендии, да еще и в таком размере сделает обратный эффект. Они будут ходить по коридорам ВУЗов и раздавать щелбаны детям АТОшников, да и вообще обычным украинцам своего возраста, пропагандируя те рабссийские ценности, которые им вбили в ОРДЛО, а теперь они еще и в привилегированном состоянии. Только общие условия вступления, обучения и стипендий. И в конце концов, Донбасс не является родиной плеяд академиков и Нобелевских лауреатов...
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15.12.2021 16:26 Ответить
Так що у нас вже перед Законом не всі рівні? ((( Це яке вже за рахунком порушення Конституції Гарантом?
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15.12.2021 16:40 Ответить
что такое реинтеграционные курсы? сколько они длятся? что там преподают?
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15.12.2021 16:57 Ответить
Приехать в Киев, получить проживание, месяц ходить (а можно и не ходить) на курсы. И еще 6 тыс. дадут. Халява! Да кто же откажется, это же как за границу съездить на дурняк. Лохи налогами все оплатят. А папки и мамки в это время по их мужьям, сыновьям стреляют.
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15.12.2021 17:45 Ответить
Вам еще не понятно, за кого топят гребаные ЗЕленые ублюдки во власти???
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15.12.2021 17:55 Ответить
Пенсионер обыкновенный - стаж 40 лет,пенсия 2200гр..Всё по-честному!!!
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15.12.2021 18:38 Ответить
 
 