Абитуриенты с ВОТ будут получать около 6 тыс. грн стипендии во время прохождения реинтеграционных курсов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, для обеспечения реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Усовершенствование документа направлено на увеличение стипендиального обеспечения абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые будут проходить обучение на реинтеграционных курсах в 2022 году. С 1 января 2022 года оно составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года на 4 человека (7 грн) без учета налогов и сборов, которые должны быть уплачены. После всех отчислений сумма составит около шести тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Кроме того, решением Правительства:
- расширена целевая аудитория реинтеграционных курсов за счет категории лиц, которые в предыдущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования;
- установлен запрет участвовать в реинтеграционных курсах лицам, которые проходят или завершили обучение в украинских заведениях высшего образования, лицам, обучавшимся на реинтеграционных курсах в предыдущие годы, а также внедрен механизм верификации соответствующей информации;
- предоставлена возможность проведения мероприятий, определенных Порядком использования средств (кроме реинтеграционных курсов), а также для внутренне перемещенных лиц;
- смещен акцент на обучение на реинтеграцию молодежи с временно оккупированных территорий в украинское социокультурное пространство.
Пожалуйста, подождите...
Професор Ірина Фаріон визнана переможницею за найкращу доповідь на Міжнародній конференції в Мюнхені
14 ГРУД. 2021, 12:17
КАТЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
Переможницю за результатами Дванадцятої конференції з україністики «Діалог мов - діалог культур» буде запрошено до участі у Засіданні круглого столу Інституту слов'янської філології Університету Людвіґа-Максиміліяна у Мюнхені.
Ірина Фаріон зауважила, що у міжнародній науковій співпраці надважливо пропагувати й поширювати саме націєцентричні наративи, що і є гарантом нашого внутрішнього зростання і світового зацікавлення.
вам не смішно..?
в німецькому заштатному універі з кафєдрой русской (решта на додачу) славістікі - полной інтегрірованной, ага
"Інститут слов'янської філології Університету Лювіґа-Максиміліана пропонує «повну інтегровану славістику», яка включає всі обов'язкові спеціальності та пропонує ґрунтовну підготовку з мовознавства, літературознавства, а також культурознавста у галузі країнознавства й інтермедіальності.
Поняття «повна славістика» означає, що для вивчення пропонуються майже всі слов'янські літературні мови: російська, чеська, польська, українська, боснійсько-хорвацько-сербська та болгарська. Кожна із зазначених може бути обрана студентами для вивчення як основна мова. При підготовці з додаткової спеціальності цей список мов розширюється ще й словацькою та словенською. - https://www.ukrainisch-zentrum.slavistik.lmu.de/uk/*****-uns.html
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
кстати , А ОТРАБАТЫВАТЬ ГОСУДАРСТВУ ЗАТРАТЫ ОНИ БУДУТ ? Шо там законы говорят ?
нашіті ! Це зовсім інше!
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.