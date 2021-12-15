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Новости За рубежом
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вакцина (3815) Госпогранслужба (5404) Польша (7474)

Для въезда в Польшу теперь нужны и сертификат о вакцинации, и отрицательный ПЦР-тест

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Для въезда в Польшу теперь нужны и сертификат о вакцинации, и отрицательный ПЦР-тест

С 15 декабря граждане, прибывающие в Польшу из-за пределов ЕС, в том числе из Украины, кроме сертификата о вакцинации должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.

Этот результат должен быть на польском или английском языке. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"При пересечении границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не раньше, чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделан", – говорится в сообщении.

Также читайте: Польша передала Украине 300 тыс. доз вакцины против коронавируса

Это требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране, сопровождающих их опекунов, детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Читайте также: Более 300 тысяч украинцев имеют официальное разрешение на проживание в Польше - управление по делам иностранцев
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Топ комментарии
+12
Растёт понимание что прививачка ничего не гарантирует. Вопрос что дают сертификаты про них набирает силу.
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15.12.2021 16:13
+9
ну вот,хоть кто понял,что вакцина,это лишь проформа.
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15.12.2021 16:17
+7
вакцина не есть гарантия что человек не переносчик,напротив-из за лёгкой формы болезни много людей не обращают внимание на симптомы
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15.12.2021 16:21
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Может им еще ключ от квартиры где деньги лежат?
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15.12.2021 16:08 Ответить
А все из за козлов которые торгуют и покупают сертификаты.
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15.12.2021 17:02 Ответить
Растёт понимание что прививачка ничего не гарантирует. Вопрос что дают сертификаты про них набирает силу.
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15.12.2021 16:13 Ответить
А нічого, що в Україні сотні тисяч імбіци... мудрого зубожілого наріду, котрий дав по 100 баксів за фальшивий сертифікат?
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15.12.2021 16:26 Ответить
А ничо, что речь не об Украине?
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15.12.2021 16:27 Ответить
"а ничо", что речь о странах вне ЕС и там ситуация с фальшивыми сертификатами тоже "неочень"?
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15.12.2021 16:42 Ответить
Например Британия, да? Кстати, а как там в ЕС, точно точно фальшивых сертификатов не дают?
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15.12.2021 16:44 Ответить
будут ради парочки стран, которые составляют мизер в пограничном движении делать исключение? нет.
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15.12.2021 19:13 Ответить
Українці серед лідерів іноземних громадян, які відвідують Польщу, тим більше поза межами ЄС. Ще бракувало, щоб через "вумних" конкретно одну Україну в стойло поставили +вакциновані можуть бути носіями вірусу + вакциновані також можуть важко хворіти і їх 2-5% серед всіх хворих
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15.12.2021 16:45 Ответить
Це поки що 2-5%. Почекайте з півроку. Прозрієте.
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15.12.2021 17:36 Ответить
Якщо вакцинується 90% процентів населення, то прогнозую, що серед хворих частка хворих-вакцинованих збільшиться до 10%.

Я дико вибачаюсь, але 2-5% -це в Україні, а США важкохворих вакцинованих 0,01%
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15.12.2021 18:32 Ответить
Не треба вибачатися ... дико ... Усе норм ...
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15.12.2021 18:42 Ответить
Аж соромно стало, відчув себе антиваксером з цими 2-5 процентами))
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15.12.2021 18:56 Ответить
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16.12.2021 11:34 Ответить
А нічого, що наша влада так зробила, щоб люди подібне робили? Щеплення добровільне? То чому примус діє та усілякі обмеження всередині країни? Що, вакцинки таки не роблять того, що повинні робити - захищати людину від захворювання. Що, не захищають? Так що ж то за вакцини? Якби не було примусу вакцинуватися то ніхто б не робив би підробних сертифікатів. Більше року жили без усіляких вакцин і нічого. Ось би хай і залишалося хто хоче - той робить, хто не хоче - ні. У разі потреби просто тест здає. До того ж кожні три дні його здавати немає аж ніякого сенсу. Все одно можна заразитися навіть вийшовши з пункту де той тест здавав.
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15.12.2021 17:35 Ответить
Наша пісня гарна - починай зпочатку ...
Розкажіть цю бєлібєрду у ковідній реанімації.
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15.12.2021 18:43 Ответить
Кому розказати? Тим кого автівка збила? Нашо воно їм?
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15.12.2021 19:11 Ответить
Таки захищає вакцинка. В США важкохворих вакцинованих 0,01% - дослідження.

Це все ваші роздуми на вільну тему, так можна і про гороском поговорити. А існують тисячі професорів, вчених, медиків і не з Трускавецькими дипломами, які рекомендують дії для пацієнтів та урядів. Я розумію, що ми в Україні живем і як люди купили сертифікати, так частина медиків купує дипломи, тому довіри до медицини немає і процвітає альтернативна обдарованість. Українці "мудрі" по свому, а поляки по свому. В Польщі теж дослідження проводяться і впевнений хитрозробленість українців там видно за кілометр
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15.12.2021 18:55 Ответить
Таки ні. Не захищає інакше нашо усілякі бустерні щеплення. Де логіка? Відносно тисяч медиків - це взагалі ні про що. А є ще більше наприклад медиків і професорів, які з урядами незгодні та мають свій власний не менше авторитетний погляд на проблему. Але їх тупо цензурять. Наприклад тут на цензорі була стаття де лікарів, які намагаються лікувати ковід наші чинуші від медицини зпівставили з знахарям замість того, щоб проаналізувати їх досвід лікування.
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15.12.2021 19:10 Ответить
Немає їх "ще більше". Чуть не кожного такого фріка (професора з дипломом) всі знають в лице. Чому вони не можуть дійти однієї думки з колегами? Їм плювати на думку людей, котрі вчились з ними з одних підручників, та сиділи за однією партою? Чи може у них не достатньо аргументів? А може вони просто не вміють працювати в колективі, а амбіції претендувати на багато більше в цьому житті залишаються? Такі люди були і будуть завжди. І це саме визнані медики дають поради урядам, а не навпаки. І це не тільки в Україні, а й в УСІХ країнах світу, включно з ВООЗ
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15.12.2021 19:30 Ответить
Я не бачила цю статтю.
І до такого дійшли ? Вже не дивно.
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16.12.2021 00:18 Ответить
Логіки немає якраз у вас, бо якщо б вакцина не захищала, то не захищали б і бустерні щеплення цією вакциною.
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16.12.2021 08:09 Ответить
ну вот,хоть кто понял,что вакцина,это лишь проформа.
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15.12.2021 16:17 Ответить
Поляки уже давно поняли, что наши справки скомпроментированы - ибо дол*бы покупают и сертификаты о вакцинации, и плр-тесты.
Потому в Польше в любом случае придется сделать еще и местный ПЛР-тест.
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15.12.2021 16:50 Ответить
Звідки у Вас така інформація? Дайте будь-ласка відповідь.
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15.12.2021 21:20 Ответить
Від тещі з Польщі.
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15.12.2021 23:14 Ответить
Дякую!
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15.12.2021 23:26 Ответить
Шановний Tierre , я тобі розкажу як то єсть)))

Вчора від мене виїхали мої родичі поляки. Гостювали 10 днів. Так от, коли вони пересікали кордон Польщі, то поляки навіть не перевіряли їх на якісь там тести, ага))) Везіть собі в Украну , раптом шо)))) А наші .... так само.... ще гірше. Каже 50 злот і конєц..... От така муйня, малята.... Кажу правду, бо вони мені не брехали.
П.С. ходив з ними тут робити тести. 260 гривень. Ти б то бачив..... А ні терміну ні ніц. В мене фсьо. Напрвду не смішно....
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15.12.2021 23:29 Ответить
Це коли вони до нас їдуть...бо наші - корумповані падла, а поляки - а їм пофіг на нас - їдуть жеж не до них...
Коли у зворотньому напрямку - геть інакше. Але вони там теж змінюють правила кожні 2 тижні - то треба карантин відсидіти, то не треба, то знову треба, то знове не треба...

"ходив з ними тут робити тести. 260 гривень. Ти б то бачив..... А ні терміну ні ніц"
Куди це ви ходили? У Сінево чи у Ділі все нормально роблять - і з термінами, і з бланками....правда не 260 грн, а вдвічі дорожче.
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16.12.2021 08:13 Ответить
вакцина не есть гарантия что человек не переносчик,напротив-из за лёгкой формы болезни много людей не обращают внимание на симптомы
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15.12.2021 16:21 Ответить
Тони Фаучи до сих пор на свободе?
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
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15.12.2021 16:38 Ответить
интересный факт-русня гонит своё население прививатся шмурдяком и в то же самое время финансирует антиваксерское говно типа тебя за границей.
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15.12.2021 16:48 Ответить
тек блд, негативний діагностічний тест чи негативний плр, крім плр щє є експресс та іфа вони є діагностичними але дешевше, треба завтра узнавати
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15.12.2021 16:23 Ответить
Так, перевірте. В принципі, для подорожі за кордон - плр.
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16.12.2021 00:20 Ответить
А працювати хто в вас поляки буде, ви думаєте?
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15.12.2021 16:30 Ответить
Кому надо будет - купят и тест.
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15.12.2021 16:31 Ответить
А сдать тест религия не позволяет?
Если что - в Польше все равно придется тест сдать, тк из-за наших долб*бов, покупающих тесты и сертификаты, они украинским тестам и сертификатам не доверяют.
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15.12.2021 16:51 Ответить
на роботу без тестів пускали, пускають, і будуть пускати, обмеження тільки для тих, хто на закупи їздить
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15.12.2021 19:14 Ответить
сделанного не раньше, чем за 24 часа до пересечения границы

За 24 часа? Это как? Это его на границе нужно сделать, дождаться результата и тут же попытаться пересечь границу.
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15.12.2021 16:37 Ответить
Можно за сутки сделать или за 20 часов до пересечения границы сделать. По желанию. Что тут непонятного-то...
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15.12.2021 16:53 Ответить
та ти шо! А нічого що навіть Синєво гарантує отримання тезультатів за 24 години?! Тобто якща в тебе літак сідає в Польщі о 7 ранку, то зробити тест требв о 8 ранку за день. А якщо результатів не буде? А він повинен бути роздрукований та з мокрою печаткою. Ця міссія нездійсненна.
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15.12.2021 17:08 Ответить
Півгодини я чекав. Нє ??
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15.12.2021 18:48 Ответить
Тільки вчора дочка здавала о 8 ранку. О 9 вечора прийшло повідомлення, що результат готовий. А якщо літак о 6 ранку, а потрібен мокрий оригіна - де брати?
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15.12.2021 23:17 Ответить
А з телефону в pdf не приймають ?
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16.12.2021 00:21 Ответить
Сделать то можно. Но нужно ж еще как бы результата дождаться. А потом еще добраться до Польши из Киева, например, на авто, а потом еще часов шесть на границе простоять. Большинство украинцев попадает в Польшу именно на авто. Я езжу так в Польшу из Киева.
Итак. Утром в Киеве сдаешь, ждешь результат, вечером выезжаешь в сторону Львова, доезжаешь до границы, стоишь в очереди, до польского пограничника попадаешь днем. Таким образом прошло уже больше, чем 24 часа. Что тут непонятного-то...
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15.12.2021 17:45 Ответить
Ненашел нигде официальной информации как быть в случае транзита через территорию Польши, нужен ли тест или нет
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15.12.2021 16:38 Ответить
Так. Потрібний. ІФА тест теж проходить
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15.12.2021 16:39 Ответить
А тест DPI (лазерный тест) подходит?
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15.12.2021 16:53 Ответить
А тест на беременность или тест ЗНО подходит?
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15.12.2021 17:46 Ответить
а вы все шутите, я буду лететь туда из Дубаи, а там антиген тест мне обойдется дороже, чем ПЦР, как альтернатива тест DPI
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15.12.2021 19:06 Ответить
Если транзитом не выходя из Аэропорта и не пересекая границу ЕС то врядли . Если паспортный контроль для пересадки нужно будет проходить , то тест требуеться .
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15.12.2021 19:30 Ответить
Тест понятно , к чему паспорт вакцинации ? Поляки скурвились окончательно . Своими безумными мерами паспортизации правица проиграет следующие выборы левым партиям . Нет мозгов считай калека . И липовых беженцев не остановили от лукашни , прогнулись под требования ЕС быть гуманнее .
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15.12.2021 19:27 Ответить
Антивакси самі себе зробили разом. Підробними сертифікатами прославились на весь світ, а зараз скавчать та сікаються, що усіх з України примушують ще й тести робити.Італія вже в'їзд заборонила, зараз і інші країни підтягнуться.

Вдома сидіть та насолоджуйтесь вами обраною владою.
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16.12.2021 00:44 Ответить
Чую якийсь звук. Стріляє щось. Ааааа. Це рвуться пердаки уколотих лошариків.
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16.12.2021 00:45 Ответить
Це антитіла гупають ногами ужаленим в легені.
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16.12.2021 02:04 Ответить
Посмотрим сколько продержится это правило.
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16.12.2021 02:03 Ответить
 
 