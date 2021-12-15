Для въезда в Польшу теперь нужны и сертификат о вакцинации, и отрицательный ПЦР-тест
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С 15 декабря граждане, прибывающие в Польшу из-за пределов ЕС, в том числе из Украины, кроме сертификата о вакцинации должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.
Этот результат должен быть на польском или английском языке. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"При пересечении границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не раньше, чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделан", – говорится в сообщении.
Это требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране, сопровождающих их опекунов, детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.
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Я дико вибачаюсь, але 2-5% -це в Україні, а США важкохворих вакцинованих 0,01%
Розкажіть цю бєлібєрду у ковідній реанімації.
Це все ваші роздуми на вільну тему, так можна і про гороском поговорити. А існують тисячі професорів, вчених, медиків і не з Трускавецькими дипломами, які рекомендують дії для пацієнтів та урядів. Я розумію, що ми в Україні живем і як люди купили сертифікати, так частина медиків купує дипломи, тому довіри до медицини немає і процвітає альтернативна обдарованість. Українці "мудрі" по свому, а поляки по свому. В Польщі теж дослідження проводяться і впевнений хитрозробленість українців там видно за кілометр
І до такого дійшли ? Вже не дивно.
Потому в Польше в любом случае придется сделать еще и местный ПЛР-тест.
Вчора від мене виїхали мої родичі поляки. Гостювали 10 днів. Так от, коли вони пересікали кордон Польщі, то поляки навіть не перевіряли їх на якісь там тести, ага))) Везіть собі в Украну , раптом шо)))) А наші .... так само.... ще гірше. Каже 50 злот і конєц..... От така муйня, малята.... Кажу правду, бо вони мені не брехали.
П.С. ходив з ними тут робити тести. 260 гривень. Ти б то бачив..... А ні терміну ні ніц. В мене фсьо. Напрвду не смішно....
Коли у зворотньому напрямку - геть інакше. Але вони там теж змінюють правила кожні 2 тижні - то треба карантин відсидіти, то не треба, то знову треба, то знове не треба...
"ходив з ними тут робити тести. 260 гривень. Ти б то бачив..... А ні терміну ні ніц"
Куди це ви ходили? У Сінево чи у Ділі все нормально роблять - і з термінами, і з бланками....правда не 260 грн, а вдвічі дорожче.
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
Если что - в Польше все равно придется тест сдать, тк из-за наших долб*бов, покупающих тесты и сертификаты, они украинским тестам и сертификатам не доверяют.
За 24 часа? Это как? Это его на границе нужно сделать, дождаться результата и тут же попытаться пересечь границу.
Итак. Утром в Киеве сдаешь, ждешь результат, вечером выезжаешь в сторону Львова, доезжаешь до границы, стоишь в очереди, до польского пограничника попадаешь днем. Таким образом прошло уже больше, чем 24 часа. Что тут непонятного-то...
Вдома сидіть та насолоджуйтесь вами обраною владою.