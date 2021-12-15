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Новости Политика Украины
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Денисова (994) Россия (91256) экстремизм (141) Цимбалюк Роман (84)

РФ оказывает давление на украинского журналиста Цымбалюка, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ оказывает давление на украинского журналиста Цымбалюка, - Денисова

РФ оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цымбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности.

Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что Роман Цымбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России.

"Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел за 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти или вражды). Также на журналиста осуществляется атака из-за пропагандистских СМИ, обвиняющих Романа в шпионской деятельности", - отмечает Денисова.

"Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство на связи с украинским журналистом Цымбалюком, обвиняемым в РФ в экстремизме, - МИД

Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цымбалюка в РФ возбудили дела об экстремизме.

РФ оказывает давление на украинского журналиста Цымбалюка, - Денисова 01
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Топ комментарии
+11
Вали оттуда,пока не поздно.Тебя еще выкупать...
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15.12.2021 16:22
+10
Роме нужно брать руки в ноги и бежать из мордора.Это ему говорили и Айдер и Аркадий Бабченко.До 24 числа осталось мало времени
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15.12.2021 16:24
+9
Ботоксный фюрер Путлер - это лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось
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15.12.2021 16:26
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Вали оттуда,пока не поздно.Тебя еще выкупать...
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15.12.2021 16:22 Ответить
А денисова оказывает давление на сайт "Миротворец".
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15.12.2021 16:22 Ответить
Роме нужно брать руки в ноги и бежать из мордора.Это ему говорили и Айдер и Аркадий Бабченко.До 24 числа осталось мало времени
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15.12.2021 16:24 Ответить
Рому оттуда палкой не выгонишь...
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15.12.2021 16:54 Ответить
бросить всё нажитое непосильным трудом и потерять зарплату ? никогда
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15.12.2021 18:09 Ответить
Вот зачем и для чего -ему бежать? И вопрос куда?Москве сладко и тепло, а статейки он и так будет выпускать!
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15.12.2021 19:31 Ответить
Денисовій слабо поїхати на московію і там захищати журналіста? Чи тільки можна було їздити в Грузію до Міхо?
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15.12.2021 16:25 Ответить
Навіть я згаю, що Денісова їздила в Московію і не раз, а ти-ні.
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15.12.2021 16:42 Ответить
кстати давление идёт уже давно,это было понятно когда внезапно прекратился цикл передач "русофобия на троих"
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15.12.2021 16:26 Ответить
Ботоксный фюрер Путлер - это лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось
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15.12.2021 16:26 Ответить
Нехай повертається в Україну.
Як взагалі цьому Бєніному журналісту, типу великому патріоту, вдавалось всі роки війни спокійно працювати на території країни-окупанта?
Ще й сценаристи шоу пуйла дозволяли Цимбалюку ставити питання пуйлу.
Випадково це не могло бути.
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15.12.2021 16:29 Ответить
А какие вопросы он задавал, Вы помните?
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15.12.2021 16:41 Ответить
Звичайно. Цимбалюк ставить правильні питання. У відповідь пуйло транслює свою пропаганду про "укрофашистів", яку чує весь світ.

"Украинский журналист Роман Цимбалюк каждый раз с 2014 года задает президенту России на пресс-конференции вопросы о присутствии российской армии в Донбассе. Этот вопрос он задал и во время последней пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

Владимир Путин в ответ заявил, что "российской армии в Донбассе нет", а если бы в донбасских республиках не было военных, "там была бы резня, хуже чем в Сребренице"."
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15.12.2021 16:47 Ответить
нормально он там давал просраться оппонентам (пардон мой французский), не наговаривайте. за словом в карман не лез и тянул за украину несмотря на форматы встреч и интервью, где работал.
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15.12.2021 16:41 Ответить
Так я і питаю чому пуйло та фсб дозволяють Цимбалюку довгі роки опускати опонентів-рашистів?
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15.12.2021 16:43 Ответить
наверное, задумывался очередной "мальчик для битья", типа какого-нибуть майкла бома, который там каждую неделю за копейку малую изображает стереотипного "тупого американца", но что-то пошло не так. я понимаю, к какому выводу вы меня подводите своими (не только мне адресованными, вижу соседние ветки) вопросами - я с вами тут не согласен.
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15.12.2021 16:53 Ответить
Я нікуди вас не **********, а тільки питаю про можливі варіанти пояснення цієї ситуації.
В мене самої ще немає відповіді на це питання.
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15.12.2021 16:57 Ответить
Пока его не считали опасным разрешали, для имитации "демократии". Типа "смотрите, мы разрешаем целому украинскому журналисту нашему царю вопросы задавать, а вы говорите, что у нас диктатура и война с Украиной какая-то и наших пропагандистов не пускаете". Как никак Цимбалюк единственный украинский журналист оставшийся на Московии.
А по мере роста популярности Ромыного ютуб-канала, набравшего немаленькую украинскую аудиторию, у рашкован начало все сильнее пригорать. Он реально стал для кацапов неудобен, все эти Скабеехи с Соловьевыми и прочими кацапскими пропагандонами начали по его поводу визг поднимать, тот же Петушарий подключился и тд.
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15.12.2021 18:37 Ответить
Це і не було випадково - Мордор показував всьому світу свою "демократичність". В Україну не пускають російських пропагандонів, а на Росії офіційно дозволенний - є. Ще й задає ***** "незручні" питання.
А Бєня замість Цимбалюка може позичити в партнера якогось Назара Діордицю, Мордор його акредитує, та той буде у скабєєвой розповідати про "громадянську війну"...
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15.12.2021 16:49 Ответить
Дуже цікава схема із подвійним дном.
Супер-патріотичний журналіст Бєніного УНІАН Цимбалюк із року в рік ставить пуйлу питання про присутність його окупаційних військ на Донбасі.
При цьому сам Бєня в Україні розказує, що "путин на Донбассе ни при чем, у нас гражданская война".
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15.12.2021 16:55 Ответить
Може особисто Цимбалюк просто не належить Бєні.
І таке буває - СєрЛещ сидів в БПП у ВР та виливав тонни лайна на Пороха...
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15.12.2021 17:02 Ответить
Порох демократ, Бєня мафіозі-міжнародний злочинець, ще й справжній, а не придуманий пропагандою, бізнес-партнер медведчука в багатьох бізнесах.
Тут якась хитрозрблена комбінація схемщика Бєні та пуйла.
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15.12.2021 17:09 Ответить
Цимбалюк здавався досить самостійним...
Схоже на те, що Рома собі в Ахметова соломки підстелив.
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15.12.2021 17:14 Ответить
Нам лишається тільки спостерігати що буде далі.
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15.12.2021 17:15 Ответить
Вообще Рома до сих пор высказывался весьма осторожно и аккуратно подбирал слова. Оно понятно: он в Газпромии и если что, может загреметь вполне серьёзно. Но я обратил внимание что в последнее время он стал высказываться резче, делать сравнения паРаши с другими режимами, что вообще-то делать не рекомендуется если ты на их территории. Так что последние развития особо не удивляют. Надеюсь он оттуда ноги унесёт, если что.
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15.12.2021 16:35 Ответить
Да я бы не сказал что очень осторожно сидеть в москве и вести антикремлевский ютуб канал это надо иметь большое мужество и смелость я удивлён что его до сих пор не прикрыли
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15.12.2021 16:41 Ответить
Если путину будет нужно - будет так как ему нужно!!!! Нет смысла ссать против ветра!!!! Россиянам наплевать есть вы или нет!!! Если они слопали убийство Бориса Немцова - я не вижу смысла сидеть в этой клоаке!!
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15.12.2021 16:47 Ответить
Рома! Тікай як можна скоріше! Звинуватять в ритті тунелю Бомбей-Масква
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15.12.2021 17:18 Ответить
Роман, тримайся, ми з тобою!
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15.12.2021 17:23 Ответить
Так в том-то и проблема главная - ну никак не хочет Цимбалюк домой! Там - в Москве - квартира хорошая, з/п 5000 долл, жена - гражданка РФ, дети - граждане РФ, школы, богемная жизнь и перспективы. Что ему дома делать? слишком много не заслуженного внимания к данной персоне! Никто его там не тронет - думаю, и у него паспорт РФ завалялся))) если бы он боялся ареста - не быковал бы так откровенно
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15.12.2021 17:25 Ответить
Там и захарова к нему не ровно дышит)
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15.12.2021 17:55 Ответить
О, ватка закукарекала, со своими тупыми методичками. И точную зарплату Цимбалюка знаешь, и бред про кацапское гражданство несешь. Прям как горящая вата у Ромы в комментариях под роликами)
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15.12.2021 18:44 Ответить
Это все, что смог породить твой примитивный ватный мозг? Скрепно.
Практикуешь такое с портретами петушария?)
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17.12.2021 13:00 Ответить
Да каким плагиатом, одноклеточный, у вас, лишнехромосомных, всегда все скрепно, по Фрейду.
Одни из самых явных отличительный черт ватанов, это гомо-половые темы и попытки навесить на других собственные грешки.
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17.12.2021 17:42 Ответить
Киев, Кирилловская (бывшая Фрунзе), 103 - обращайся)))
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21.12.2021 18:44 Ответить
Я к тебе в гости не собираюсь.
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21.12.2021 19:15 Ответить
Ты уже там давно...ментально...мозгами...
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29.12.2021 16:10 Ответить
 
 