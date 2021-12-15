Две дозы вакцины CoronaVac не защищают от штамма "Омикрон", - исследование
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Две дозы вакцины CoronaVac не защищают от нового штамма коронавируса "Омикрон". У Pfizer есть защита, но она слаба.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование Гонконгского университета.
Отмечается, что штамм "Омикрон" смог снизить эффективность двух доз вакцины от COVID-19, в частности вакцины CoronaVac.
Следовательно, люди, получившие вакцину, или даже переболевшие COVID-19, могут иметь более высокий риск повторного заражения.
Издание сообщает, что ни у одного из 25 человек, получивших обе дозы вакцины CoronaVac, не был обнаружен уровень антител, необходимого для борьбы с вирусом.
Что касается вакцины Pfizer, то такие антитела были обнаружены только у 5 из 25 вакцинированных. Однако даже они были в 35-40 раз ниже, чем против штаммов "Бета" или "Дельта".
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Це що,українці за 1 тисячу погоджуються стати ,,псами Павлова,,?А ******* про це знає та мовчить?
Чому ніхто із МОЗ так і словом на обмовився про фразу у 1000-чі -,,та погодились взяти участь в тестуванні,,.
Про яке тестування йде мова?
треба 4-5, або 8-12
***, это какой-то треш и капец. А с какого буя у них должен быть высокий уровень антител, если они не заражены и не болеют? Спаси нас, Господи, от дебилов. Кто сказал, что высокий уровень антител в организме здорового человека это хорошо? Что эти антитела будут делать, если вируса нет? Это типа мирное время, но по улицам все ходят в военной форме и с оружием причем в веден комендантский час.
Як правило, через щеплення вводять ослаблену форму збудника інфекції, що дозволяє нашій імунній системі формувати пам'ять про неї. Таким чином, наша імунна система може швидко розпізнати та боротися з інфекцією, перш ніж вона захворіє. .
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Як це пояснює потребу високого рівня антитіл в здоровому незараженому організмі?
Лікуйся подорожником . . Мені однаково .
А що це за тестування та чого?
"Следовательно, люди, получившие вакцину, ... могут иметь более высокий риск повторного заражения."