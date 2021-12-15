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Новости Экономика
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Луганск (3136) ТЭС (240)

Отсутствие ж/д-колеи и транспортная блокада со стороны России ставит под угрозу работу Луганской ТЭС, - Первая энергетическая ассоциация

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Отсутствие ж/д-колеи и транспортная блокада со стороны России ставит под угрозу работу Луганской ТЭС, - Первая энергетическая ассоциация

Россия ввела транспортную блокаду Луганской ТЭС, из-за чего зимой часть жителей Луганской области могут остаться без электричества ввиду отсутствия прямого ж/д-сообщения с контролируемой территорией Украины.

Об этом говорится в сообщении ПЭАУ на странице в социальной сети Facebook.

"В рамках гибридной войны, которую против Украины ведет Россия, с начала ноября ею заблокированы поставки угля на Луганскую ТЭС. В то же время из-за отсутствия железнодорожного сообщения со стороны контролируемой территории Украины уголь на нее можно поставлять только из Российской Федерации. И хотя станция имела приличные запасы угля на своих складах, без дальнейших поставок хватит для работы одним блоком максимум еще на месяц", - говорится в нем.

Ассоциация подчеркнула, что существует два варианта решения данной проблемы, которые предусматривают работу Луганской ТЭС с использованием газа. Однако электроэнергия, произведенная путем сжигания газа, из-за высоких цен на него не будет конкурентоспособной на рынке. В частности, для решения этой проблемы Кабинет Министров Украины должен возложить спецобязанности касательно временной работы Луганской ТЭС на газе по цене, которая обеспечит безубыточную работу станции. Или Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг должна принять решение о распространении на Луганскую ТЭС механизма недавно одобренной новой вспомогательной услуги для ТЭЦ и ТЭС, для которых природный газ является проектным топливом.

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При этом Ассоциация добавила, что оба варианта являются временными решениями, и для полного решения данной проблемы необходимо проложить железнодорожные пути на Луганскую ТЭС с подконтрольной территории Украины.

Как сообщалось, с 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной Украиной и двое подъездных путей проходят с временно оккупированной территории и со стороны России. При этом за 7 лет "Укрзализныця", несмотря на обещания, так и не проложила железнодорожные пути к городу Счастье. Таким образом город и Луганская ТЭС полностью зависят от физических поставок исключительно с территории России. Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября.
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Топ комментарии
+4
...з 2014 року Луганська ТЕС не має залізничного сполучення .... І хто, ви думаєте винний? Невістка!
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15.12.2021 16:26
+4
Яка така блокада? Яка так расєя? Осел сказав все заїбцом.
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15.12.2021 16:26
+4
Если Ахметов не может обеспечить свою ТЭС углем - пускай отдает ее государству. А то барыши получать - Ахметов. а про топливо должна Украина заботиться? За свои миллиарды уже давно должен был ЖД ветку построить.
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15.12.2021 17:11
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15.12.2021 16:24 Ответить
...з 2014 року Луганська ТЕС не має залізничного сполучення .... І хто, ви думаєте винний? Невістка!
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15.12.2021 16:26 Ответить
Ахметов
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15.12.2021 20:14 Ответить
Яка така блокада? Яка так расєя? Осел сказав все заїбцом.
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15.12.2021 16:26 Ответить
Тем более как это руский братья будут морить холодом братьев луганчан? Да быть такого не может!!!
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15.12.2021 16:30 Ответить
Ви шо ,тамженашилюди !!!)))
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15.12.2021 16:37 Ответить
А куда с неё электроэнергия идёт?
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15.12.2021 16:38 Ответить
Стули пельку ,тампакс московський ,кишками тхне !!!))
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15.12.2021 17:00 Ответить
дык, надо шире поширивать это новость!)))
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15.12.2021 16:40 Ответить
Луганская тепловая электрическая станция - тепловая электростанция, с общей установленной мощностью 1360 МВт, расположенная в г. Счастье. Входит в состав частной энергогенерирующей компании ООО ДТЭК «Востокэнерго», входящей в свою очередь в ООО «ДТЭК». Википедия
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15.12.2021 16:55 Ответить
И кто должен волноваться за свои предприятия. А за невыполнение договора неустечку. Или простим?
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15.12.2021 16:57 Ответить
суки! а вы ***** там сидите ****** -понабирали корабельных сосен абезьян арахамий а теперь сопли пускаете
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15.12.2021 17:11 Ответить
Если Ахметов не может обеспечить свою ТЭС углем - пускай отдает ее государству. А то барыши получать - Ахметов. а про топливо должна Украина заботиться? За свои миллиарды уже давно должен был ЖД ветку построить.
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15.12.2021 17:11 Ответить
Зеленые бл..ди, экономьте газ для людей, а не сжигаете его на тец расположеных в самом центре угледобычи.... нет ветки, пусть самосвалами возят. я так понимаю е\е и сепарасторам подается? пусть они углем и снабжают(могут и свой газ подавать).
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15.12.2021 17:20 Ответить
...е\е и сепарасторам подается?..
Ні.
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15.12.2021 19:59 Ответить
Он народ ви чи дійсно або придурки або продажні троляки.. От постять постяь всяку хрінь а тематики ні хто і навіть на 1% не цікавився і не знає зато пи..діть як з гори котиттся а коли за це пи..діння ще й платтять ...Люди ви продажні уроди.
А тепер по суті щоб нормальні люди розуміли ситуацію. Щастинська ТЕС забезпечує електрикою .. для сліпих глухих і дебільних пишу великими буквами, В ОСНОВНОМУ НЕПІДКОНТРОЛЬНУ ЧАСТИНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ -ЛУГАНДОНІЮ ... для Української- Луганської області здається ще в 2018 році була підведен окрема лінія для забезпечення населеня і підприємств і не від Щастинської ТЕС. Росія блокує лугандонію щоб потім орать "Україна не хотит мира не дает свет тем людям..бла блабла." і понеслась.
В мене виникає питання "хто хвас сволот тут оце пише кацапські запроданціякі все роблять щоб підіграт ХЛОві. Бл.. ну не ума нефантазії оди чистий дебіліз на цьом ресусі. а. і уроди зрадники України. Хоть би поцікавились тематикою.
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15.12.2021 17:50 Ответить
а еще молчат, что это частная(!) лавочка ахметова!
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15.12.2021 19:19 Ответить
....А тепер по суті щоб нормальні люди розуміли ситуацію. Щастинська ТЕС забезпечує електрикою .. для сліпих глухих і дебільних пишу великими буквами, В ОСНОВНОМУ НЕПІДКОНТРОЛЬНУ ЧАСТИНУ...

Дезінформація! ТЕС у Щасті працює на контрольовану частину. З липня 2020 року нарешті під'єднана до ОЕСУ, а до того практично 6 років одноосібно забезпечувала електрикою всю контрольовану Україною Луганщину в режимі енергоострова.
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15.12.2021 20:06 Ответить
При цьому за 7 років Укрзалізниця, незважаючи на обіцянки, так і не проклала залізничні колії до міста Щастя. Джерело: https://censor.net/ua/n3305402

Схоже мешканця Щастя не повезло з прокладанням залізничної колії. Головного "залізничника" Лещенка звільнили з наглядової ради Укрзалізниці, інакше він би пояснив, чому до цього часу Порох не побудував цю колію незважаючи на його титанічні зусилля. Крім того ********** не причому, в державі зріє переворот, попереду свята і взагалі не в цьому році і не з їх "щастям")
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15.12.2021 17:50 Ответить
и ни единого слова, что это ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ОЛИГАРХА АХМЕТОВА РИНАТА! П*О*Ч*Е*М*У ПРОБЛЕМЫ ОЛИГАРХА АХМЕТОВА "ДОЛЖНО" РЕШАТЬ ГОСУДАРСТВО ЗА СЧЕТ И ТАК ОБОДРАННЫХ ДО ЛИПКИ ГРАЖДАН??? ВИДИТЕ ЛИ ЕМУ "ОБЕЩАЛИ" "ПОСТРОИТЬ ПОДЪЕЗД НЫЕ ПУТИ"! ДА СУ@А, ПРОДАЙ ОДИН ДВОРЕЦ В ЕВРОПЕ И СТРОЙ СЕБЕ САМ!!!!!!!
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15.12.2021 19:17 Ответить
До августа 2021 Луганская ТЭС получала уголь из Ростовской области с шахты "Обуховская", которая принадлежала...внимание...ДТЭКу. Ведь держать бизнес в России это очень модно, налоги на содержание армии РФ платить кто-то же должен...
Но в августе 2021 Ахметов продал три российских шахты армянам, уж очень они хорошую цену предложили.
Поставки угля естественной прекратились, у армян свои заботы.
И теперь понимаешь ли народ Украины просто обязан построить ж/д ветку к Ахметовской ТЭС, ну чтобы Ринат Леонидович и дальше мог стричь купоны...
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15.12.2021 19:24 Ответить
В усіх новинах про ситуацію з цією ТЕС присутня викривлена інформація про "колію до ТЕС у Щасті". Насправді колія там існує і працює, проходить уздовж усієї східної частини області з півдня на північ. Тільки вона не має прямого з'єднання з українською залізницею напряму. Щоб не заїжджати з неї до рф, потрібно десь у районі Старобільська або Новоайдара прокласти кілометрів 45 перемички до функціонуючої гілки Куп'янськ-Попасна. По степовій місцевості, роботи там на кілька місяців, і зробити її потрібно було ще років 5 тому.
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15.12.2021 20:21 Ответить
Тж в не в курсі. там не степова псцевість. У на с не степ рівнинний а овражнобалочний і роботи по жд дуже багатовтратні. Але в ситуації війни це повинно було зроблено ще вчора ...Іщее раз кажу дайтее докази розподілу електроенергії по східній Україні . сИСТЕМА ОДНА ЩО В САВКІ ЩО ЗАРАЗ.
Щастинська ТЕС завжди забезпчувала лиш південну частину Луганської області. Ахметик хоче свої бабоси спасти за рахунок дурнів . Пішов нахрін ахмтик ..Зеленськимий конфескуй у ньогго Щастистку ТЕС в користь держави прокладіт 150 ки .. ЖД від Сватово до Білокуракино і пішовін на Х... ****** а то йому тоді Петя сраку заносив і війна не війна . Бл.. н можеш забзпечити умовипостачання пішов наХ ахметик ти ба 3,14
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15.12.2021 23:54 Ответить
Зеленський ти *** не на те що тобі підсовують на Луганшині дивись.. Тут ьезпріде як при яникі підарі.... зовсім поух...вали..
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16.12.2021 00:09 Ответить
а шо там Велике крадівництво? уже бы давно колею проложили. да видно там откатов мало.
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16.12.2021 09:34 Ответить
 
 