Отсутствие ж/д-колеи и транспортная блокада со стороны России ставит под угрозу работу Луганской ТЭС, - Первая энергетическая ассоциация
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Россия ввела транспортную блокаду Луганской ТЭС, из-за чего зимой часть жителей Луганской области могут остаться без электричества ввиду отсутствия прямого ж/д-сообщения с контролируемой территорией Украины.
Об этом говорится в сообщении ПЭАУ на странице в социальной сети Facebook.
"В рамках гибридной войны, которую против Украины ведет Россия, с начала ноября ею заблокированы поставки угля на Луганскую ТЭС. В то же время из-за отсутствия железнодорожного сообщения со стороны контролируемой территории Украины уголь на нее можно поставлять только из Российской Федерации. И хотя станция имела приличные запасы угля на своих складах, без дальнейших поставок хватит для работы одним блоком максимум еще на месяц", - говорится в нем.
Ассоциация подчеркнула, что существует два варианта решения данной проблемы, которые предусматривают работу Луганской ТЭС с использованием газа. Однако электроэнергия, произведенная путем сжигания газа, из-за высоких цен на него не будет конкурентоспособной на рынке. В частности, для решения этой проблемы Кабинет Министров Украины должен возложить спецобязанности касательно временной работы Луганской ТЭС на газе по цене, которая обеспечит безубыточную работу станции. Или Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг должна принять решение о распространении на Луганскую ТЭС механизма недавно одобренной новой вспомогательной услуги для ТЭЦ и ТЭС, для которых природный газ является проектным топливом.
При этом Ассоциация добавила, что оба варианта являются временными решениями, и для полного решения данной проблемы необходимо проложить железнодорожные пути на Луганскую ТЭС с подконтрольной территории Украины.
Как сообщалось, с 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной Украиной и двое подъездных путей проходят с временно оккупированной территории и со стороны России. При этом за 7 лет "Укрзализныця", несмотря на обещания, так и не проложила железнодорожные пути к городу Счастье. Таким образом город и Луганская ТЭС полностью зависят от физических поставок исключительно с территории России. Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября.
Пожалуйста, подождите...
Ні.
А тепер по суті щоб нормальні люди розуміли ситуацію. Щастинська ТЕС забезпечує електрикою .. для сліпих глухих і дебільних пишу великими буквами, В ОСНОВНОМУ НЕПІДКОНТРОЛЬНУ ЧАСТИНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ -ЛУГАНДОНІЮ ... для Української- Луганської області здається ще в 2018 році була підведен окрема лінія для забезпечення населеня і підприємств і не від Щастинської ТЕС. Росія блокує лугандонію щоб потім орать "Україна не хотит мира не дает свет тем людям..бла блабла." і понеслась.
В мене виникає питання "хто хвас сволот тут оце пише кацапські запроданціякі все роблять щоб підіграт ХЛОві. Бл.. ну не ума нефантазії оди чистий дебіліз на цьом ресусі. а. і уроди зрадники України. Хоть би поцікавились тематикою.
Дезінформація! ТЕС у Щасті працює на контрольовану частину. З липня 2020 року нарешті під'єднана до ОЕСУ, а до того практично 6 років одноосібно забезпечувала електрикою всю контрольовану Україною Луганщину в режимі енергоострова.
Схоже мешканця Щастя не повезло з прокладанням залізничної колії. Головного "залізничника" Лещенка звільнили з наглядової ради Укрзалізниці, інакше він би пояснив, чому до цього часу Порох не побудував цю колію незважаючи на його титанічні зусилля. Крім того ********** не причому, в державі зріє переворот, попереду свята і взагалі не в цьому році і не з їх "щастям")
Но в августе 2021 Ахметов продал три российских шахты армянам, уж очень они хорошую цену предложили.
Поставки угля естественной прекратились, у армян свои заботы.
И теперь понимаешь ли народ Украины просто обязан построить ж/д ветку к Ахметовской ТЭС, ну чтобы Ринат Леонидович и дальше мог стричь купоны...
Щастинська ТЕС завжди забезпчувала лиш південну частину Луганської області. Ахметик хоче свої бабоси спасти за рахунок дурнів . Пішов нахрін ахмтик ..Зеленськимий конфескуй у ньогго Щастистку ТЕС в користь держави прокладіт 150 ки .. ЖД від Сватово до Білокуракино і пішовін на Х... ****** а то йому тоді Петя сраку заносив і війна не війна . Бл.. н можеш забзпечити умовипостачання пішов наХ ахметик ти ба 3,14