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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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война (46746) СБУ (18679) Безлер (32) наемники РФ (2002)

Террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных, приговорили к 11 годам тюрьмы, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Террориста из

К 11 годам заключения приговорен участника незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР". Мужчина пытал военнослужащих сил антитеррористической операции и местных жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленник входил в состав группировки, которую возглавлял диверсант военной разведки РФ Безлер.

По заданию своего главаря он производил видеосъемку "допросов" украинских военных. Затем монтировал и выкладывал выбитые "признания" в интернет, в том числе на сайтах русских наемников.

Кроме того, сфабрикованные видеоматериалы использовали представители российских спецслужб для проведения информационных диверсий против Украины.

В ходе спецоперации в июне 2020 контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Мариуполе.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в 2014 году добровольно присоединился к "группе Безлера". Там его назначили "помощником" по пропаганде и информационным операциям.

Злоумышленник участвовал в физических издевательствах над заложниками боевиков. Потерпевших незаконно содержали в помещении бывшего Горловского подразделения милиции.

Суд признал злоумышленника виновным за:

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
– ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии
+15
Яна Зінкевич / Yana Zinkevych

ВАЖЛИВО

Служба безпеки України здійснює тиск на свідків, завдяки яким іноземні учасники АТО/ООС отримали статус УБД.
Без УБД, вони не зможуть отримати громадянство по спрощеній процедурі, і тоді іноземним бійцям, що захищали Україну, загрожуватиме депортація до країни-агресора.

Надзвичайна ситуація. Відбувається прецедент.
Як ви знаєте, у нас є батальйон імені шейха Мансура.
Це іноземні добровольці, дуже заслужені, ми всі знаємо про них.
Це здебільшого чеченці, яким повернення назад в їхню країну немає.

Саме для них, для інших таких бійців-іноземців ми вчора приймали важливий закон, щоб вони могли отримати громадянство.



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15.12.2021 16:38
+15
мда. всего 11 лет. а почему не пожизненно
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15.12.2021 16:40
+13
Але при цьому вже три місяці здійснюється тиск СБУ на свідків, які свідчили цим бійцям іноземцям для отримання статусу учасника бойових дій.
Що буде, якщо вони свідків все ж дотиснуть?

Якщо хоча б один свідок відмовиться від одного бійця чеченця, всі бійці, що отримали УБД завдяки цим свідченням, втратять свій статус.

Прецедент відбувся два місяці тому з батальйоном ОУН, коли так само позбавили двох інших бійців вже отриманого заслуженого статусу.

Якщо цього разу це відбудеться, втратять статус близько 44 осіб, на яких свідчили ці свідки.
Це батальйон 8-ий Аратта УДА. І це батальйон Шейха Мансура.

І це також медики-добровольці.
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15.12.2021 16:39
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умовно?
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15.12.2021 16:35 Ответить
Заочно. Не встиг Зє обміняти на патріотичних донецьких довгожительниць.
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15.12.2021 16:44 Ответить
11 років за катування.... велосипеда ?
чи самоката ?

бо саме стільки дають за кражу цих "гаджетів"
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15.12.2021 16:53 Ответить
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області нарешті виніс вирок Віктору Михеду, громадянину України, який у 2014 році вступив до лав так званої "ДНР", зокрема до підрозділу "Комунікація", який займався "інформаційною діяльністю" під кураторством підполковника ФСБ РФ Ігоря Безлера.

Чоловіка засудили до 11 років ув'язнення і це - перший вирок за воєнні злочини на Донбасі.
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15.12.2021 19:19 Ответить
Яна Зінкевич / Yana Zinkevych

ВАЖЛИВО

Служба безпеки України здійснює тиск на свідків, завдяки яким іноземні учасники АТО/ООС отримали статус УБД.
Без УБД, вони не зможуть отримати громадянство по спрощеній процедурі, і тоді іноземним бійцям, що захищали Україну, загрожуватиме депортація до країни-агресора.

Надзвичайна ситуація. Відбувається прецедент.
Як ви знаєте, у нас є батальйон імені шейха Мансура.
Це іноземні добровольці, дуже заслужені, ми всі знаємо про них.
Це здебільшого чеченці, яким повернення назад в їхню країну немає.

Саме для них, для інших таких бійців-іноземців ми вчора приймали важливий закон, щоб вони могли отримати громадянство.



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15.12.2021 16:38 Ответить
Але при цьому вже три місяці здійснюється тиск СБУ на свідків, які свідчили цим бійцям іноземцям для отримання статусу учасника бойових дій.
Що буде, якщо вони свідків все ж дотиснуть?

Якщо хоча б один свідок відмовиться від одного бійця чеченця, всі бійці, що отримали УБД завдяки цим свідченням, втратять свій статус.

Прецедент відбувся два місяці тому з батальйоном ОУН, коли так само позбавили двох інших бійців вже отриманого заслуженого статусу.

Якщо цього разу це відбудеться, втратять статус близько 44 осіб, на яких свідчили ці свідки.
Це батальйон 8-ий Аратта УДА. І це батальйон Шейха Мансура.

І це також медики-добровольці.
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15.12.2021 16:39 Ответить
А чого ще чекати від зєїлових держиморд?
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15.12.2021 16:46 Ответить
Конкретно про кого йде мова? Можливо про чергового Гогілаптешвілі? У нас УБД свого часу хто завгодно міг отримати, особливо маючи зв'язки з фсб.
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15.12.2021 21:30 Ответить
Зокрема, Яна Зінкевич пише:

" батальйон 8-ий Аратта УДА.
І це батальйон Шейха Мансура.
І це також медики-добровольці."

Конкретні прізвища ви можете взнати в неї особисто. Вона активно спілкується з дописувачами в соцмережах.
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15.12.2021 21:53 Ответить
Якщо в багатьох чоловіків, громадян України не вистачає сміливості чи просто бажання боронити свою країну, то честь і хвала чоловікам та жінкам іноземцям, які роблять це.
А ретельно перевіряти претендентів на громадянство потрібно однозначно.
Щоб ними не ставали різні Боцмани та Гогі.
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15.12.2021 17:02 Ответить
Чеченцям, які вважають своїми ворогами кадирова та пуйла, не тільки тісно, але і небезпечно залишатись на батьківщині.
Якщо вони утилізують свинособак, які вбивають українців, то вони більше заслуговують на громадянство, ніж десятки тисяч ватанів або відвертих українофобів які народились в Україні.
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15.12.2021 17:20 Ответить
Ви воювали проти окупанта-росії?
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15.12.2021 17:32 Ответить
Я застарий воювати в першій хвилі. Коли мене мобілізують це вже буде пагане для вас кіно. Однак, свого сина в АТО ми відправили ще в травні 2014 року. А ви свого сина відправили на війну?
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15.12.2021 17:43 Ответить
А мій був замолодий.
В реальному житті я не зустрічала жодного учасника війни з росією, який би був проти допомоги іноземців.
Оце тільки ви, на форумі.
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15.12.2021 17:46 Ответить
Нічого і на вік вашого сина війни вистачить. Принаймі росіяни її планують до 2030 року. Характер віськових дій на Донбасі змінюється. Росіяни не для забави створили там два військових корпуси і підпорядкували їх під своє командування. Гібридна війна набуває набуває інших рис і витіснить зі свого поля добровольчі загони. Точніше вже витіснила.
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15.12.2021 18:06 Ответить
Шматок пукинского лайна, люи иностранцы по зову ненависти к Засрахе сами взяли в руки оружие,что ты тут ,падло,вимгаэш
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15.12.2021 18:20 Ответить
А заб"єм на 100 євро, що більшість депутантів мають УБД
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15.12.2021 17:43 Ответить
Мабуть, не так депутани, як нерядові менти, прокурори та такі кадри, як Гогі.
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15.12.2021 17:49 Ответить
Якраз доречно місце одного зама в МВС звільнилося)-"достойний"кандидат)
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15.12.2021 16:39 Ответить
мда. всего 11 лет. а почему не пожизненно
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15.12.2021 16:40 Ответить
Не думаю, что он выйдет. К любителям пыток людей в неволе там должно быть особое отношение. А денег у него скорее всего нет, чтоб это как-то изменить.
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15.12.2021 17:17 Ответить
а если бы был знаком с братом ермака, то работал бы уже давно в полиции. замом. а после, гляди и до министра бы дорос.
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15.12.2021 16:44 Ответить
11? За чьто???
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15.12.2021 16:44 Ответить
"Закантачили" надеюсь.
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15.12.2021 16:47 Ответить
Відновити смертну кару. Терориста, жорстокого нелюда потрібно повісити або підсмажити на електричному стільці. Вийде через 5 років по закону якоїсь савченко і буде знову «зразковим» громадянином.
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15.12.2021 16:48 Ответить
+
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15.12.2021 17:18 Ответить
Тобто, статті за жорстокі тортури і вбивства нема?
А Дронов на жовтий поїхав і десять зразу...
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15.12.2021 16:50 Ответить
Вот если бы судью пытал это да,это преступление,а простых смертных это смягчающие обстоятельства.
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15.12.2021 16:58 Ответить
Так мало дали, наверное торнадовцы попросили его посадить к ним в камеру.
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15.12.2021 16:59 Ответить
А чому не довічно?! МІНІМУМ
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15.12.2021 17:01 Ответить
Пожиттєве і в уранові копальні ,з обушком ,за миску баланди !!!)))
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15.12.2021 17:02 Ответить
А почему его рожу спрятали на фото? Это как, чтобы не ранить его нежных чувств путём публикования его внешности и неоглашения имени? Откуда такая неожиданная тактичность в отношении урода, по большому счёту подлежащего уничтожению?
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15.12.2021 17:03 Ответить
Хай буде 11,але руки відрубати,як вони робили з нашими.
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15.12.2021 17:20 Ответить
забавно! а если бы они пытали детей этих судей...или дочку внебрачную Ленкину....то шо бы было?
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15.12.2021 17:37 Ответить
Этого ****** надо отд ,а лучше взять в аренду в США электростул ать родственникам потерпевших
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15.12.2021 18:25 Ответить
Ми,українці занадто гуманні до наших ворогів!(((
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15.12.2021 19:40 Ответить
****, як можна мати таке законодавство під час війни!! Картохафюрер вчора своїм опозиціонерам і то по 15 наваляв, а тут вбивці, кату, лапотному колаборанту - 11!!
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15.12.2021 21:33 Ответить
 
 