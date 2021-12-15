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Еврокомиссия разработала план действий на случай российского вторжения в Украину, - вице-президент ЕК Шефчович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Еврокомиссия разработала план действий на случай российского вторжения в Украину, - вице-президент ЕК Шефчович

Европейская комиссия по поручению Европейского совета разработала варианты действий на случай эскалации ситуации в результате концентрации российских войск возле границ Украины и представит их завтра на встрече европейских лидеров в Брюсселе.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пленарном заседании Европарламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выполняем задание, данное нам Европейским советом, который просил разработать варианты на случай, если ситуация станет более драматичной и будет реальна опасность дальнейшей эскалации или дальнейшей агрессии (России – ред.) против Украины. У нас есть готовые варианты ... и представим эти опции на рассмотрение Европейского совета завтра. Мы также призываем к мирному урегулированию, деэскалации и использованию дипломатических каналов для урегулирования", - подчеркнул Шефчович.

Он отметил, что во время парламентских слушаний многие депутаты выразили обеспокоенность по поводу массированного российского военного присутствия вдоль восточной границы Украины.

"Я хотел бы подтвердить еще раз наши непоколебимые обязательства относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме политического сотрудничества, мы поддержали Украину, предоставив более 40 миллиардов евро с 2014 года. Мы также работаем в других секторах, во всех сферах – от энергетики до критических сырьевых материалов. Мы поддерживаем Украину в структурных реформах и модернизации административного управления", - напомнил вице-президент Еврокомиссии.

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План А: выразить обеспокоенность.
План Б: выразить глубокую обеспокоенность.
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15.12.2021 16:36 Ответить
По пів мішка першого й другого.
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15.12.2021 16:42 Ответить
В: глубочайшую!
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15.12.2021 16:53 Ответить
План В. Якщо перші плани не спрацюють, послати ноту, в якій вказати, що більше ніяких нот не надсилатимуть. (Щось подібне говорив Черчилль про дії Ліги Націй в разі війни)
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15.12.2021 17:39 Ответить
почитать бы все это. поржать или поплакать. или поржать сквозь слезы.
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15.12.2021 16:38 Ответить
)))) им удалось достать чугунок, наварят завтра перед встречей в нём картошки и будут расставлятся по этому плану. хто, где, на каком боевом коне, с какой озабоченностью,...
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15.12.2021 16:40 Ответить
мабуть про цей план вже знають на Московії і відвели війська від наших кордонів - з окупованого росіянами Донбасу вже не стрілють і з Криму потроху виїзжають окупанти звідки приїхали ? . . . ваш план як план-Бе у Зеленського-команди 95 кварталу а жити стає все гірше і гірше.
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15.12.2021 17:20 Ответить
Глубокая озабоченность
Плюс запрет продажи Украине --- летального оружия
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15.12.2021 17:30 Ответить
Хороший у вас план, товарищ Шуфрович
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15.12.2021 19:01 Ответить
 
 