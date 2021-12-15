Еврокомиссия разработала план действий на случай российского вторжения в Украину, - вице-президент ЕК Шефчович

Европейская комиссия по поручению Европейского совета разработала варианты действий на случай эскалации ситуации в результате концентрации российских войск возле границ Украины и представит их завтра на встрече европейских лидеров в Брюсселе.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пленарном заседании Европарламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выполняем задание, данное нам Европейским советом, который просил разработать варианты на случай, если ситуация станет более драматичной и будет реальна опасность дальнейшей эскалации или дальнейшей агрессии (России – ред.) против Украины. У нас есть готовые варианты ... и представим эти опции на рассмотрение Европейского совета завтра. Мы также призываем к мирному урегулированию, деэскалации и использованию дипломатических каналов для урегулирования", - подчеркнул Шефчович.

Он отметил, что во время парламентских слушаний многие депутаты выразили обеспокоенность по поводу массированного российского военного присутствия вдоль восточной границы Украины.

"Я хотел бы подтвердить еще раз наши непоколебимые обязательства относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме политического сотрудничества, мы поддержали Украину, предоставив более 40 миллиардов евро с 2014 года. Мы также работаем в других секторах, во всех сферах – от энергетики до критических сырьевых материалов. Мы поддерживаем Украину в структурных реформах и модернизации административного управления", - напомнил вице-президент Еврокомиссии.

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