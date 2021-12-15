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"Центр развития мира" для помощи пострадавшим от агрессии РФ презентовали в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Государственное предприятие "Украинский Национальный центр развития мира" будет собирать доказательства нарушений прав человека в отношении украинцев на временно оккупированных территориях и будет способствовать восстановлению справедливости, в частности в международных судебных инстанциях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы сегодня имеем честь и возможность формально и по-человечески открывать центр, который для многих очень важен… в бюджете на текущий год заложены средства, необходимые для создания такого центра, и в бюджете на 2022 год заложены средства на деятельность такого центра", – подчеркнула министр.

По ее словам, будущий год станет периодом становления центра.

"У нас уже есть наработка, понимание, кто будет отвечать на каких направлениях… Если вы спросите меня о философии проекта, как я ее вижу, то я скажу следующее… это восстановление справедливости и доверия. Мы должны восстановить справедливость, потому что люди пострадали. Речь идет и о реестрах, и о фиксации фактов (нарушения прав человека) и восстановлении доверия друг к другу", - сказала вице-премьер.

Министр юстиции Денис Малюска отметил одно из важных направлений работы центра – документирование нарушений прав человека и нарушение гуманитарного права на оккупированных территориях.

По его словам, работа центра по координации сбора информации будет очень значима для юристов-международников в контексте активной фазы рассмотрения фактов нарушения прав человека в международных судебных инстанциях в исках против РФ.
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Тоже самое делал "Толстый обоссанец" год назад....а у "Шальной бабы" получилось...странная Кротоферма...
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15.12.2021 17:07 Ответить
саме на те і розрахунок - жєнстчіну нє пасмєют абідєть
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15.12.2021 17:39 Ответить
А де обсиканий кнур зі своїм центром?
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15.12.2021 17:15 Ответить
Первыми, кому поможет цертр помощи будет руководство центра помощи.
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15.12.2021 17:50 Ответить
так навіщо нам правоохоронні органи влади якщо в нас є центр розбудови миру?
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15.12.2021 18:30 Ответить
Маразм
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15.12.2021 18:35 Ответить
Стесняюсь спросить - а какой бюджет этого центра?А налогоплательщики это одобрили?
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15.12.2021 18:42 Ответить
А директором центра будет Гогилашвили?
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15.12.2021 18:44 Ответить
 
 