РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11605 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 801 17
НАБУ (4031) Наливайченко (893) Энергоатом (377)

Наливайченко просит НАБУ расследовать роль Офиса президента и правительства в схеме хищения средств Энергоатома олигархом Коломойским

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наливайченко просит НАБУ расследовать роль Офиса президента и правительства в схеме хищения средств Энергоатома олигархом Коломойским

Экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко обратился к НАБУ с просьбой расследовать роль должностных лиц Офиса президента и Кабинета Министров в коррупционных схемах по покупке электроэнергии государственных АЭС структур олигарха Игоря Коломойского по заниженной на 4 млрд грн цене.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию обращения.

"Обратился в НАБУ с просьбой расследовать хищение средств национальной компании "Энергоатом" на сумму свыше 4 млрд гривен структурами олигарха Коломойского в сговоре с руководством государства. Такая коррупционная схема невозможна без участия в ней топ-чиновников - Кабинета Министров и Офиса президента", - сообщил нардеп. Он отметил, что национальные АЭС, обеспечивающие более 50% потребностей Украины в электроэнергии, отдавали олигарху электроэнергию по заниженным ценам. "В то же время как все предприятия платят 3-4 грн за кВт.час, завод олигарха получал ток от государственной компании по 1,20 грн", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 9 декабря "Радио Свобода" выпустило расследование о преступном сговоре заводов Коломойского с властями, согласно которому олигарх получал электричество из государственных АЭС электроэнергию по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
По скольку нужно скинуться, я готов, чтоб запаковать это мировое зло - беню, в клетку и отправить Штатам, они его там ждут... в Украине власть только потакает и прислуживает этому наглому передасту, вместо того, чтоб конфисковывать украденные в народа 150 млрдов. он продолжает и дальше красть....
показать весь комментарий
15.12.2021 17:02
+11
Что тут расследовать? Во всей гадости, что за эти 2 года постигла Украину виноват зеленый офис и слуги. Такого бедлама и такого наглого беззакония и бандитизма Украина за свою 30 летнюю историю еще не видела. Это уже апогей. Но впереди будет уже заоблачный запредельный бардак, развал всего и смерть всех, в том числе и зеленых, которые сами себя уничтожат. Зеленые еще не исчерпали свои апокалиптические возможности. За бабло в конвертах они Землю перевернут.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:11
+8
показать весь комментарий
15.12.2021 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.12.2021 16:56 Ответить
А як був головою СБУ хоч би муркнув проти Бєньяміна.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:04 Ответить
А може й "муркнув". Але тобі це не треба. Головне для таких. як ти, плюнути на когось.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:17 Ответить
Беня кошелёк Сруля.
показать весь комментарий
15.12.2021 16:57 Ответить
Что тут расследовать? Во всей гадости, что за эти 2 года постигла Украину виноват зеленый офис и слуги. Такого бедлама и такого наглого беззакония и бандитизма Украина за свою 30 летнюю историю еще не видела. Это уже апогей. Но впереди будет уже заоблачный запредельный бардак, развал всего и смерть всех, в том числе и зеленых, которые сами себя уничтожат. Зеленые еще не исчерпали свои апокалиптические возможности. За бабло в конвертах они Землю перевернут.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:11 Ответить
По скольку нужно скинуться, я готов, чтоб запаковать это мировое зло - беню, в клетку и отправить Штатам, они его там ждут... в Украине власть только потакает и прислуживает этому наглому передасту, вместо того, чтоб конфисковывать украденные в народа 150 млрдов. он продолжает и дальше красть....
показать весь комментарий
15.12.2021 17:02 Ответить
Надійшла команда "ФАС" на ОПу - повилазили всі, в кого останні 2,5 роки язик був у дупі (у когось у власній, а у когось - в єрмаковозеленський)... От тільки "зубожіла" ще тримає паузу...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:05 Ответить
Якогось пдрс*а женьку забула спитати, що їй робити.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:19 Ответить
Юле Володимірівно, Ви??? Непризнав! Перелогінтеся, бо замість чухати потилицю доведеться яйця чухать з таким ніком
показать весь комментарий
15.12.2021 17:41 Ответить
А шо це , Жуля подила посуд з ьарадатой бабцею ? Цеж її фрукт Наливайченко ?
показать весь комментарий
15.12.2021 17:15 Ответить
1. Наливайченку покровителі не потрібні, він і так дядько самодостатній.
2. З ким "Жюля" миє посуд, а з ким б*є, не свинособачого розуму справа.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:22 Ответить
Наївся дурману , додік ? Ти кого свинособакою назвав ібанько ? Збав обертів придурок
показать весь комментарий
15.12.2021 17:39 Ответить
Ага щазззз. Только разгоняться и начнут расследовать.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:25 Ответить
Треба фіксувати всі злочини. Зміниться влада усі понесуть покарання.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:38 Ответить
да это их основная роль и есть..., люди их именно для этого их и выбирали, а все остальные обещания на выборах - это просто художественный вымысел..., чтобы было красиво и привлекательно для дураков - ну бусы там стеклянные, яркие тряпочки...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:40 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 19:40 Ответить
очередной пшик.
показать весь комментарий
16.12.2021 02:53 Ответить
 
 