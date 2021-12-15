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С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом у Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Вблизи Первомайского российские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Лугнанского оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Песков российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
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faust7808
показать весь комментарий15.12.2021 19:35 Ответить Мне нравится 3
Yan Pastars
показать весь комментарий15.12.2021 20:38 Ответить Мне нравится 2
Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий15.12.2021 22:41 Ответить Мне нравится 1
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