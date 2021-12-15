С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом у Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Первомайского российские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Лугнанского оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Песков российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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