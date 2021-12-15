"Омикрон" станет доминантным штаммом в Европе с середины января, - фон дер Ляйен
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Количество заражений COVID-19 растет, к середине января штамм Омикрон может стать доминантным в Европе.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К середине января мы можем ожидать, что "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Европе", - сказала она.
Глава Еврокомиссии отметила, что Евросоюз готов к борьбе с новым штаммом, учитывая, что в настоящее время почти 66,6% населения Европы получили обе дозы вакцины и более 62 млн человек получили "бустерную" дозу.
Количество случаев заражения коронавирусом серьезно увеличилось в Европе, однако, по словам фон дер Ляйен, сейчас это происходит преимущественно не из-за "Омикрона", а из-за штамма "Дельта".
"Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может угрожать, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержат большое количество мутаций.
Пожалуйста, подождите...
сосавширециссировавши себе должность у паяца, который посмотрел вирусу в глаза и увидел там желание перестать мутировать? Такая и омикрон способна в рецессию загнать, да.
ЮАР (родина штама):
Вторые сутки подряд по 2000 суточных госпитализаций.
Рост за неделю +82% ! Такого роста не было никогда в ЮАР!
В Гуатенге за 1 день +10% пациентов в больницах
Здесь просматривается целенаправленое заражение народа в целях обогащения или регуляцией популяции населения планеты.
Поки що найбільше хворіють самі мобильні, 20-29 років, - відповідно ускладнень у цьому випадку поки не багато. Старих ще масово не зачепило. Але це питання часу. Особливо, коли ковідний - з хронічними болячками.
* Побутова заразність Омікрона в 3 ... 4 рази вища ніж у Дельти;
* більш стійкий до антитіл, надбаних як у р-ті вакцинації, так і в р-ті перенесеної хвороби;
Тести "у пробірці" показали, що для нейтралізації омікрона потрібно у 25 раз більше антитіл, ніж для першого(уханського) штаму. Відповідно, 2 дози Pfizer можуть не захистити, потрібна ще бустерна доза.
* Ризик *повторного* інфікування Омікроном вище у 5,2 рази ніж Дельтою, кількість повторно інфікованих приблизно 7% від усіх захворівших.
Добре, коли у вас довідка з печаткою від Бога, що ви гарантовано перенесете оце у легкій формі. ) Тоді лозунг "не вакцинуюсь ні в якому разі!"- для вас. А той, хто тяжко хворіє \ помре заднім числом готовий на усе. Але часто уже пізно.
Можна сміятися з Ізраїльтян, загалом, які вводять вакцинацію вже 4ю (четвертою!) дозою ). - Явно не самих дурних, бо там смертність від ковід - мінімальна..
Кожен вирішує сам, співставляючи ризики в обох варіантах
https://www.informationliberation.com/?id=62732
Туда же, куда уханьский, альфа, бета и прочие. Аналогично сезонному гриппу, кот. каждый год - иной
Чудес не бывает: у омикрона более 50 мутаций в спайковом белке, с помощью которых возбудитель инфекции внедряется в человеческую клетку, по сравнению с предшественниками.
Результат: в 3 ... 4 раза более высокая способность к заражению и быстрое распостранение, более высокая устойчивость к антителам(если такие были), - соответственно, становится доминирующим вариантом. Аналогично было ранее и с Дельта. Только куда быстрее.
Версии, откуда взялся омикрон-вариант, читай
https://www.dw.com/ru/otkuda-pojavilsja-omikron-i-pri-chem-zdes-uhan-i-zhivotnye/a-60118307
Речь шла о механике смены менее заразного штамма более заразным и более устойчивым к антителам, в р-те чего он становится доминирующим
https://www.youtube.com/watch?v=naY4PsZaIsk&t=62s&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2
Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о первой смерти от нового варианта коронавируса "Омикрон" в Великобритании.
"К сожалению, уже подтвердилось, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона". Так что, думаю, идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону и признать, что новый вариант распространяется с огромной скоростью".
https://www.bbc.com/russian/news-59613332
К тому же, первыми наиболее массово болеют активные и молодые. Старики, с наибольшей вероятностью, потенциальные жертвы - впереди, чуть позже.
*Существует «очень высокий» риск того, что вариант COVID-19 Omicron станет доминирующим в Европе к началу следующего года и приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей, сообщает орган общественного здравоохранения Европейского Союза.
ECDC сказал, что данных еще недостаточно для оценки степени тяжести заболевания, вызванного вариантом Omicron . Однако даже если тяжесть COVID-19, вызванного им, была ниже, чем вызванная Delta, повышенная трансмиссивность быстро перевесила бы любые потенциальные преимущества.
«Поэтому считается очень вероятным, что Omicron VOC вызовет дополнительные госпитализации и смертельные случаи, в дополнение к тем, которые уже ожидались в предыдущих прогнозах, которые учитывают только Delta VOC», - сказал ECDC.
ECDC заявил, что без дальнейших мер по сокращению социальных контактов или увеличения числа ревакцинаций уровни передачи могут перегрузить системы здравоохранения.
Тут вы уже откровенно лжете, ибо абсолютное большинство вирусологов как раз утверждают обратное.
"И заражать он будет всех одинаково, что вакцинированных, что переболевших предыдущими штаммами, что неболевших вообще"(с)
Скорее, не совсем уж "одинаково"(все же, какая-то преемственность S-белка сохраняется), но с достаточно высокой вероятностью - да. ВИдел статистиику по ЮАР, из которой среди заражений Омикроном 7% - вакцинированные. Это, действительно, существенно больше, чем по Дельте
Але нам ллють у вуха про дітей, які зростають в бідності, про важкий стан та проблеми в системі "охорони здоров*я" і т.д., і т.п. : грошей ніколи не вистачає на те, чи на інше ...
А тут все є, розкидаються. При тому, що вже скільки мільярдів вгасили.