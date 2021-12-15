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"Омикрон" станет доминантным штаммом в Европе с середины января, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Фото: Омікрон

Количество заражений COVID-19 растет, к середине января штамм Омикрон может стать доминантным в Европе.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К середине января мы можем ожидать, что "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Европе", - сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что Евросоюз готов к борьбе с новым штаммом, учитывая, что в настоящее время почти 66,6% населения Европы получили обе дозы вакцины и более 62 млн человек получили "бустерную" дозу.

Количество случаев заражения коронавирусом серьезно увеличилось в Европе, однако, по словам фон дер Ляйен, сейчас это происходит преимущественно не из-за "Омикрона", а из-за штамма "Дельта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две дозы вакцины CoronaVac не защищают от штамма "Омикрон", - исследование

"Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может угрожать, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержат большое количество мутаций.
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Топ комментарии
+8
афігеть - просто графік вже встановлений....
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15.12.2021 17:44
+6
Омикрон не убил ни одного пациента и заражает преимущественно вакцинированных ибо вирус мутировал под так называемую прививку .
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15.12.2021 19:06
+5
,,Омикрон,, очень интересная мутация вируса КОВИДа.Интересна потому что за неделю до его обнаружения в ЮАР уже компаниями которые выпускают вакцину был разработан план ,,противостоянию,, этой супер-пупер мутации.
Здесь просматривается целенаправленое заражение народа в целях обогащения или регуляцией популяции населения планеты.
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15.12.2021 17:55
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рано юльку мендель уволили. генетика это у неё родовое. она бы точно сказала - дельта штамм станет рецессивным в Украине уже к новому году.
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15.12.2021 17:28 Ответить
Это та, которая двумя твитами удержала гривну от падения, насосавширециссировавши себе должность у паяца, который посмотрел вирусу в глаза и увидел там желание перестать мутировать? Такая и омикрон способна в рецессию загнать, да.
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15.12.2021 17:38 Ответить
афігеть - просто графік вже встановлений....
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15.12.2021 17:44 Ответить
Евгений Истребин
ЮАР (родина штама):

Вторые сутки подряд по 2000 суточных госпитализаций.
Рост за неделю +82% ! Такого роста не было никогда в ЮАР!

В Гуатенге за 1 день +10% пациентов в больницах

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15.12.2021 17:51 Ответить
,,Омикрон,, очень интересная мутация вируса КОВИДа.Интересна потому что за неделю до его обнаружения в ЮАР уже компаниями которые выпускают вакцину был разработан план ,,противостоянию,, этой супер-пупер мутации.
Здесь просматривается целенаправленое заражение народа в целях обогащения или регуляцией популяции населения планеты.
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15.12.2021 17:55 Ответить
Ну є добре. Смертність фактично нульова.
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15.12.2021 18:39 Ответить
Як сказати... Колосальний за швидкістю ріст госпіталізацій.

Поки що найбільше хворіють самі мобильні, 20-29 років, - відповідно ускладнень у цьому випадку поки не багато. Старих ще масово не зачепило. Але це питання часу. Особливо, коли ковідний - з хронічними болячками.
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15.12.2021 18:51 Ответить
За попередніми даними, особливості:
* Побутова заразність Омікрона в 3 ... 4 рази вища ніж у Дельти;
* більш стійкий до антитіл, надбаних як у р-ті вакцинації, так і в р-ті перенесеної хвороби;
Тести "у пробірці" показали, що для нейтралізації омікрона потрібно у 25 раз більше антитіл, ніж для першого(уханського) штаму. Відповідно, 2 дози Pfizer можуть не захистити, потрібна ще бустерна доза.
* Ризик *повторного* інфікування Омікроном вище у 5,2 рази ніж Дельтою, кількість повторно інфікованих приблизно 7% від усіх захворівших.
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15.12.2021 18:53 Ответить
Свято на вулиці виробників вакцин не повинно закінчуватись.
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15.12.2021 19:04 Ответить
Одне (черговий штам) не виключає інше(свято виробника)

Добре, коли у вас довідка з печаткою від Бога, що ви гарантовано перенесете оце у легкій формі. ) Тоді лозунг "не вакцинуюсь ні в якому разі!"- для вас. А той, хто тяжко хворіє \ помре заднім числом готовий на усе. Але часто уже пізно.

Можна сміятися з Ізраїльтян, загалом, які вводять вакцинацію вже 4ю (четвертою!) дозою ). - Явно не самих дурних, бо там смертність від ковід - мінімальна..

Кожен вирішує сам, співставляючи ризики в обох варіантах
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15.12.2021 20:06 Ответить
Добре коли супершвидкісна та ******* наука раптом почне не штампувати кожен день вакцини, а нарешті ліки.
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15.12.2021 20:12 Ответить
Официальный представитель здравоохранения Израиля призывает общественность готовиться к бесконечным бустерам
https://www.informationliberation.com/?id=62732
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15.12.2021 20:39 Ответить
А легенда куда дельта делась уже придумана?
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15.12.2021 18:57 Ответить
Легенды коллекционируешь? )

Туда же, куда уханьский, альфа, бета и прочие. Аналогично сезонному гриппу, кот. каждый год - иной
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15.12.2021 19:07 Ответить
Тут как бы сезонности нет, не успел сезон на дельту закончится так уже и омикрон, который каким-то чудом взял и онулировал дельта версию С гриппом такой номер не прокатывает
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15.12.2021 19:15 Ответить
"каким-то чудом взял и онулировал дельта"

Чудес не бывает: у омикрона более 50 мутаций в спайковом белке, с помощью которых возбудитель инфекции внедряется в человеческую клетку, по сравнению с предшественниками.

Результат: в 3 ... 4 раза более высокая способность к заражению и быстрое распостранение, более высокая устойчивость к антителам(если такие были), - соответственно, становится доминирующим вариантом. Аналогично было ранее и с Дельта. Только куда быстрее.

Версии, откуда взялся омикрон-вариант, читай

https://www.dw.com/ru/otkuda-pojavilsja-omikron-i-pri-chem-zdes-uhan-i-zhivotnye/a-60118307
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15.12.2021 19:33 Ответить
У короны нет явной сезонности, это не грипп, механизмы заболевания другие. Все, кто сводит корону к ОРВИ, делают фундаментальную ошибку. Корона больше похожа на корь и герпевирусы, чем на грипп.
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15.12.2021 19:47 Ответить
а я и не свожу, не цепляйтесь за слово "сезонный".

Речь шла о механике смены менее заразного штамма более заразным и более устойчивым к антителам, в р-те чего он становится доминирующим
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15.12.2021 20:12 Ответить
Откуда берутся шtaммы
https://www.youtube.com/watch?v=naY4PsZaIsk&t=62s&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2
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15.12.2021 20:42 Ответить
Омикрон не убил ни одного пациента и заражает преимущественно вакцинированных ибо вирус мутировал под так называемую прививку .
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15.12.2021 19:06 Ответить
- туфта.

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о первой смерти от нового варианта коронавируса "Омикрон" в Великобритании.
"К сожалению, уже подтвердилось, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона". Так что, думаю, идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону и признать, что новый вариант распространяется с огромной скоростью".
https://www.bbc.com/russian/news-59613332
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15.12.2021 19:14 Ответить
Не туфта , они так и не определили от омикрона смерть или еще от чего другого. Фуфло гонят . Борису нужна почва для введения в Британии паспортов вакцинаций и локдаунов . Им очень хочеться чтобы умирали от омикрона ,но не выходит .
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15.12.2021 19:22 Ответить
Выводы "не убивает" делать рано. В силу супер-быстрого распостранения(см.выше) еще просто нет статистики по осложнениям и потенциально грядущим смертям.Настораживает "вертикальный" рост госпитализаций в ЮАР(на родине). Похоже - и в Европе - Англия, Дания. Там Омикрон УЖЕ - доминирующий

К тому же, первыми наиболее массово болеют активные и молодые. Старики, с наибольшей вероятностью, потенциальные жертвы - впереди, чуть позже.
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15.12.2021 19:45 Ответить
Это уже не Борис, а ЕС в целом. Независимо от того, как к этому кто-либо относится.

*Существует «очень высокий» риск того, что вариант COVID-19 Omicron станет доминирующим в Европе к началу следующего года и приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей, сообщает орган общественного здравоохранения Европейского Союза.



ECDC сказал, что данных еще недостаточно для оценки степени тяжести заболевания, вызванного вариантом Omicron . Однако даже если тяжесть COVID-19, вызванного им, была ниже, чем вызванная Delta, повышенная трансмиссивность быстро перевесила бы любые потенциальные преимущества.

«Поэтому считается очень вероятным, что Omicron VOC вызовет дополнительные госпитализации и смертельные случаи, в дополнение к тем, которые уже ожидались в предыдущих прогнозах, которые учитывают только Delta VOC», - сказал ECDC.

ECDC заявил, что без дальнейших мер по сокращению социальных контактов или увеличения числа ревакцинаций уровни передачи могут перегрузить системы здравоохранения.
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15.12.2021 22:03 Ответить
"вирус мутировал под так называемую прививку" - вот это глупость несусветная. Вирус мутирует с целью обеспечить себе наилучшие условия для выживания и размножения. Если вакцины в основном вызывают иммунный ответ на спайк-белки, значит вопрос появления вируса с иным вариантом белка - лишь вопрос времени. И заражать он будет всех одинаково, что вакцинированных, что переболевших предыдущими штаммами, что неболевших вообще. Это битва меча и щита, вон, только оспу полностью победили, остальные вирусные болезни с переменным успехом.
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15.12.2021 19:55 Ответить
В том от и дело что вирус приспособился и поменял свой спайк протеин из-за большого количества вакцинированных . Все вирусологи говорят о бесполезности вакцинации во время пандемии . Ибо для вируса куда удобнее приспосабливаться к привитым , ибо их больше с одинаковым ответом на инфекцию .
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15.12.2021 20:01 Ответить
Очень своеобразные представления. Я про "Ибо для вируса куда удобнее приспосабливаться к привитым , ибо их больше с одинаковым ответом на инфекцию". Чем отличается для нового штамма вируса привитые и непривитые люди? По сути ничем, мутация просто возвращает ситуацию к первоначальной точке, когда человек ничем не защищен от заражения. Забыли про предыдущую вакцинацию, начинаем всё с нуля. И так по кругу, пока от человечества не останется треть или четверть, а глобальные коммуникации будут полностью разрушены, затрудняя развитие мировых пандемий. Это необязятельно будет сейчас, именно с короной, но рано или поздно это случится. Миллиарды кожаных мешков, которые слоняются без ограничения по планете, слишком лакомый кусок, чтобы на него не обратили внимание. Если нас не могут жрать хищники, значит будут жрать микробы и вирусы.
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15.12.2021 20:43 Ответить
"Все вирусологи говорят о бесполезности вакцинации во время пандемии"

Тут вы уже откровенно лжете, ибо абсолютное большинство вирусологов как раз утверждают обратное.
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16.12.2021 08:19 Ответить
- плюсую.

"И заражать он будет всех одинаково, что вакцинированных, что переболевших предыдущими штаммами, что неболевших вообще"(с)

Скорее, не совсем уж "одинаково"(все же, какая-то преемственность S-белка сохраняется), но с достаточно высокой вероятностью - да. ВИдел статистиику по ЮАР, из которой среди заражений Омикроном 7% - вакцинированные. Это, действительно, существенно больше, чем по Дельте
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15.12.2021 20:39 Ответить
Старики со слабой иммунной системой умерли от первого штамма . Поскольку молодые более активны омикрон их заражает быстрее .
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15.12.2021 19:58 Ответить
Статья Анжелики Кутси, доктора из Ю.Африки, обнаружившей вариант Омикрон, напечатана в британской газете : Действия правительства Великобритании в отношении грядущей, по предупреждению Джонсона, "приливной волны" заражений Омикрон - граничат с истерией.
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15.12.2021 20:00 Ответить
Тут головний "борець" вже 4,5 млрд зібрався відкласти на "боротьбу" з омікроном.

Але нам ллють у вуха про дітей, які зростають в бідності, про важкий стан та проблеми в системі "охорони здоров*я" і т.д., і т.п. : грошей ніколи не вистачає на те, чи на інше ...

А тут все є, розкидаються. При тому, що вже скільки мільярдів вгасили.
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16.12.2021 01:55 Ответить
 
 