Украина предлагает РФ обмен пленными "всех на всех", но в Москве отказываются, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина предлагает России обмен пленных в формате "всех на всех" и уже подготовила соответствующие списки, но Москва не принимает это предложение и отказывается идти на уступки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Если мы считаем, что мы достигли определенного уровня в переговорах, то предлагаем любой вариант, чтобы освободить наших людей. Мы говорим: давайте женщин, тех, кто сегодня беременны, больны, давайте гражданских, если вы не хотите отпускать наших военнопленных. Любые варианты", - отметила Верещук.
По ее словам, она "должна констатировать, что РФ не идет ни на какие уступки".
"Они не считают нужным, чтобы обмен происходил. Те требования, которые они предъявляют, нереалистичны, и они это прекрасно знают. И, к сожалению, мы не можем найти сейчас инструмент влияния на РФ", - добавила министерша.
На уточнение журналистов Верещук отметила, что в списках на обмен пленных с украинской стороны около 300 человек.
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Українська правда @ukrpravda_news
· 13 дек.
КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці
Интересно, что конкретно они требуют.
Це одна з перемог ВАЗеленського, після парижського заглядання в очі ухлу.
Простой вопрос. Почему в прошлый обмен 2/3 из Недоноссии не захотели возращаться в ваш рай, предпочтя ему наши тюрьмы?
В фашистской тюрьме житуха слаще, чем в русском мире?...
Божевільна зелепенська влада
Вже стало відомо, що Путін відмовився віддавати моряків, яких послали в Маріуполь з цілью зрива чергових виборів.
Те, що біля Зелі декілька кротів, не суперечить того факту, що Цемаха віддали за злочин того, хто послав моряків.
Крім того, я припускаю, що Зеля використував арешт моряків, щоб догодити Путіну.
А разве РФ не нарушает правила судоходства?
А разве не нарушила подписанный ее Президентом Будапештский меморандум?
Не бомбила школы и больницы в Сирии?
А ей только выражают "глубокую озабоченность".
А в РФ ГД приняла решение, что теперь их законодательство ВЫШЕ по статусу, чем международное право.
Никто не ввел против РФ таких санкций, как ввели против Ирана только за его намерения ни за прямую агрессию против Грузии. Не за взорванный самолет с Президентом Польши, кстати страны блока НАТО. Никто не ввел санкций за оккупацию Крыма, за обстрел ракетами и снарядами территории нашего Донбасса прямо с территории РФ.
Точно так же никто практически ничего не сделал бы.
Кстати, вот решение международного трибунала
"Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно вернуть Украине моряков и корабли ВМСУ, захваченные на подходе к Керченскому проливу в ноябре 2018 года.
Это решение является временной мерой по иску Украины о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.
"Освободить три украинских корабля и 24 военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - зачитал судья решение трибунала.
Однако суд не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование и воздерживаться от возбуждения новых дел против них, о чем просила в своем иске Украина."
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-48408213
А на счет Крыма : санкции против россии ввели именно за оккупацию Крыма и не снимут до тех пор, пока Крым не вернут Украине... учи матчасть...
Чистите картошку и мойте полы - разбираться в политике, это явно не ваше.
А СП - это еще один рычаг, шантажировать Россию... У вас уже этих "неработающих потоков" дофига, а вы стройте-стройте 😂...
*ЄС легко досягне консенсусу щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель.*
Боррель додав, що в Брюсселі вже готують "повний пакет санкцій... "
Пане Романе ...бросай то дерьмо и Айда в Киев...,наезды ********** на Цимбалюка идут уже больше мясаца...
Якось Пороху вдавалось визволити 3500 чоловік з полону, а це зелене нєдаразуменіє може тільки спец.операції зливати ...