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Новости Политика Украины Обмен пленными
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обмен (1233) Россия (91256) пленные (1833) Верещук (470)

Украина предлагает РФ обмен пленными "всех на всех", но в Москве отказываются, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина предлагает РФ обмен пленными

Украина предлагает России обмен пленных в формате "всех на всех" и уже подготовила соответствующие списки, но Москва не принимает это предложение и отказывается идти на уступки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Если мы считаем, что мы достигли определенного уровня в переговорах, то предлагаем любой вариант, чтобы освободить наших людей. Мы говорим: давайте женщин, тех, кто сегодня беременны, больны, давайте гражданских, если вы не хотите отпускать наших военнопленных. Любые варианты", - отметила Верещук.

По ее словам, она "должна констатировать, что РФ не идет ни на какие уступки".

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"Они не считают нужным, чтобы обмен происходил. Те требования, которые они предъявляют, нереалистичны, и они это прекрасно знают. И, к сожалению, мы не можем найти сейчас инструмент влияния на РФ", - добавила министерша.

На уточнение журналистов Верещук отметила, что в списках на обмен пленных с украинской стороны около 300 человек.

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Топ комментарии
+24
Були б вагнерівці, був би обмін. Нема ні вагнерівців, ні цемаха, ні беркутівців - обміну не буде.
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15.12.2021 18:01
+22
Ти ж, дура набита, разом з Мусійчук звинувачувала Іру Геращенко , що вони не правильно обмін проводили з полону не так визволяли наших хлопців. От і покажи роботу нікчема.
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15.12.2021 18:01
+17
Ці зелені п...дери віддали Рашці весь цінний "обмінний фонд", а тепер Верещучка може скільки хочеш дивитися в усі отвори Ху...лу, все одно результат буде нульовий.
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15.12.2021 17:56
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а давайтє іх чєрєз В. Алієва на постройку ТРЦ смєняєм

Українська правда @ukrpravda_news

· 13 дек.

КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці

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15.12.2021 17:52 Ответить
Ті вимоги, які вони ставлять, є нереалістичними, і вони це чудово знають. Джерело: https://censor.net/ua/n3305429

Интересно, что конкретно они требуют.
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15.12.2021 17:54 Ответить
К О Н К Р Е Т Н О - НА КАКИЕ УСТУПКИ НЕ идет Россия ??? В ЧЕМ СЕКРЕТ ??? !!! Кто и что требует ??? Может вы там на фиг не нужны ( такие " умные " ) 7 лет войны - люди нихрена НЕ знают , все скрывается , А МОЖЕТ ВСЕ НЕ ТАК !!! ???
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15.12.2021 19:19 Ответить
Ці зелені п...дери віддали Рашці весь цінний "обмінний фонд", а тепер Верещучка може скільки хочеш дивитися в усі отвори Ху...лу, все одно результат буде нульовий.
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15.12.2021 17:56 Ответить
Хіба ще не обміняли "всіх на всіх", до 31 грудня 2019 року?
Це одна з перемог ВАЗеленського, після парижського заглядання в очі ухлу.
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15.12.2021 17:58 Ответить
Ти ж, дура набита, разом з Мусійчук звинувачувала Іру Геращенко , що вони не правильно обмін проводили з полону не так визволяли наших хлопців. От і покажи роботу нікчема.
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15.12.2021 18:01 Ответить
Були б вагнерівці, був би обмін. Нема ні вагнерівців, ні цемаха, ні беркутівців - обміну не буде.
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15.12.2021 18:01 Ответить
Слабые не вызывают уважения. И их предложения.
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15.12.2021 18:02 Ответить
Русские гниды!
Простой вопрос. Почему в прошлый обмен 2/3 из Недоноссии не захотели возращаться в ваш рай, предпочтя ему наши тюрьмы?
В фашистской тюрьме житуха слаще, чем в русском мире?...
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15.12.2021 18:14 Ответить
Не дивно. Обмінного фонду немає. Оскільки наш "найвеличніший" змішав з багнюкою наших розвідників і спеців. Ясна річ, що обміну Росія не хоче. Бо немає у нас тих, хто Росії дуже потрібен. Зєля ж про..ав історію з Цемахом. Хоча Росія і так змушена була повернути нам моряків. А через квартальних ми, по факту, підписались під ганебним що "ми згодні що наші моряки вчинили неправомірні дії", хоча моряки нічого не порушували, а на них напали в нейтральних водах шляхом піратства, так і по факту погодились що моряки злочинці...

Божевільна зелепенська влада
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15.12.2021 18:34 Ответить
недивно
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15.12.2021 19:25 Ответить
Росія змушена? Да ви що Хто ж єї змусить? Уж не Педро?

Вже стало відомо, що Путін відмовився віддавати моряків, яких послали в Маріуполь з цілью зрива чергових виборів.
Те, що біля Зелі декілька кротів, не суперечить того факту, що Цемаха віддали за злочин того, хто послав моряків.
Крім того, я припускаю, що Зеля використував арешт моряків, щоб догодити Путіну.
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15.12.2021 19:49 Ответить
Ти дурачок чи просто "по пріколу" за клоуна голосував? Гугл тобі на допомогу....що роблять з тими країнами, які не виконують рішення міжнародних судів..
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15.12.2021 22:43 Ответить
Ой, ой, ой.
А разве РФ не нарушает правила судоходства?
А разве не нарушила подписанный ее Президентом Будапештский меморандум?
Не бомбила школы и больницы в Сирии?

А ей только выражают "глубокую озабоченность".

А в РФ ГД приняла решение, что теперь их законодательство ВЫШЕ по статусу, чем международное право.

Никто не ввел против РФ таких санкций, как ввели против Ирана только за его намерения ни за прямую агрессию против Грузии. Не за взорванный самолет с Президентом Польши, кстати страны блока НАТО. Никто не ввел санкций за оккупацию Крыма, за обстрел ракетами и снарядами территории нашего Донбасса прямо с территории РФ.

Точно так же никто практически ничего не сделал бы.
Кстати, вот решение международного трибунала

"Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно вернуть Украине моряков и корабли ВМСУ, захваченные на подходе к Керченскому проливу в ноябре 2018 года.

Это решение является временной мерой по иску Украины о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

"Освободить три украинских корабля и 24 военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - зачитал судья решение трибунала.

Однако суд не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование и воздерживаться от возбуждения новых дел против них, о чем просила в своем иске Украина."
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-48408213
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15.12.2021 23:38 Ответить
Не помню международных судов по этим действиям России.... кто-то подавал на россию в международный суд??? "Никто не ввел против РФ таких санкций, как ввели против Ирана только за его намерения ни за прямую агрессию против Грузии. Не за взорванный самолет с Президентом Польши, кстати страны блока НАТО. Никто не ввел санкций за оккупацию Крыма, за обстрел ракетами и снарядами территории нашего Донбасса прямо с территории РФ...."
А на счет Крыма : санкции против россии ввели именно за оккупацию Крыма и не снимут до тех пор, пока Крым не вернут Украине... учи матчасть...
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16.12.2021 00:22 Ответить
Ой какие санкции - с поставкой генераторов Сименс, с приездами парламентариев, с достройкой СП-2...
Чистите картошку и мойте полы - разбираться в политике, это явно не ваше.
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16.12.2021 18:36 Ответить
С генераторами Сименс , это все что ты высосал из интернета?
А СП - это еще один рычаг, шантажировать Россию... У вас уже этих "неработающих потоков" дофига, а вы стройте-стройте 😂...

*ЄС легко досягне консенсусу щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель.*
Боррель додав, що в Брюсселі вже готують "повний пакет санкцій... "
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16.12.2021 21:24 Ответить
По поводу высосать, это я не специалист. По поводу высосать вам наверное лучше известно.
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16.12.2021 22:06 Ответить
Сегодня Виталий Портников сказал что Ольга ********* требует ареста Романа Цимбалюка,единственного оставшемся в том конлагере Путлера...

Пане Романе ...бросай то дерьмо и Айда в Киев...,наезды ********** на Цимбалюка идут уже больше мясаца...
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15.12.2021 18:43 Ответить
Дивно. Росія - не сторона конфлікту. А полонені українці, чомусь, утримуються нею
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15.12.2021 18:59 Ответить
Ира, вы просто плохо стараетесь, целовать их в задницу нужно страстно, с языком, и тогда, возможно, лет так через десять, кого то и поменяют...
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15.12.2021 19:07 Ответить
а на фіга **** його "всі"? Те що йому було потрібно - Цемаха і беркутовців- він вже отримав. Нехай тепер Верещук собі у дупу їхніх "всіх " запхає. Вони нікому в раші не потрібні і нічого за них обміняти не вдасться.
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15.12.2021 19:13 Ответить
... а те що **** дійсно можна було б запропонувати - вагнерівців- то Зе- тварь їх всіх так просто відпустило назад додому.. прямо з Мінська... Тепер **** нічого з того лайна що ще у нас сидить не потрібно.
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15.12.2021 19:15 Ответить
А що домовитися "посередині" не виходить? Так чого ж тоді "бульки дули"?
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15.12.2021 19:16 Ответить
Якщо ви Цемаха, та беркутівців обміняли на якихось таксистів, то нафік вам міняти всіх на всіх, якщо препіздєнт - довпойоп??
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15.12.2021 20:06 Ответить
Н я бы тоже не особо прислушивался к уличным шутам и базарным хабалкам.
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15.12.2021 20:56 Ответить
А Порох не так казав зе дибілу?
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15.12.2021 21:12 Ответить
А що, вже закінчився обмінний фонд, який створив Порошенко???
Якось Пороху вдавалось визволити 3500 чоловік з полону, а це зелене нєдаразуменіє може тільки спец.операції зливати ...
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15.12.2021 22:36 Ответить
Пані Ніна, як тільки повернеться Порошенко обмінний фонд з'явиться в перший день його роботи - половина офісу, уряду, депутатів "слуг" і "майбохів" та різного штибу керівників обласних і міських рівнів. Чого тільки буде коштувати порнов,татаров,єрмак,демченко, ну і мабуть Найвєлічайший. А скільки їх є в прокуратурі, судах, СБУ і поліції?
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16.12.2021 13:13 Ответить
Было два хороших обмена при Зе, но теперь, увы, пу упёрся.
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16.12.2021 03:19 Ответить
Верещук, как там твой муженек поживает, который во время Майдана руководил штурмом "Дома Профсоюзов" и спалил там живьем раненых майдановцев?
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17.12.2021 00:17 Ответить
 
 