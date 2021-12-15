"Назначен, чтобы платить самому себе": нардеп указал на конфликт интересов нового руководителя ГарПока Пилипенко

Новый руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко назначен незаконно из-за очевидного конфликта интересов.

Об этом сообщил народный депутат, лидер МФО "Чистая энергия – Здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не нужно быть гениальным следователем и прокурором, чтобы увидеть здесь очевидный конфликт интересов. Новый руководитель ГарПока – государственной компании, которая по закону покупает "зеленую" энергию – владеет одной из компаний, которая продает государству "зеленую" энергию. То есть человек пришел работать в государственную компанию, чтобы платить деньги самому себе, а точнее солнечной электростанции, оформленной на его жену. Гениально!", – сообщил нардеп.

Гончаренко допускает, что правительство могло намеренно назначить чиновника с конфликтом интересов, чтобы шантажировать его и заставлять выполнять незаконные указания.

Читайте также: Действия ГарПока по остановке выплаты ДТЭК ВИЭ привели к снижению рейтинга компании, - S&P

"На первый взгляд – очередная гениальная кадровая политика Зеленского, если бы не одно но. После международного скандала с блокированием средств инвесторов и вмешательством в "зеленый" кредит от ЕС правительство нашло такого руководителя, которым можно легко манипулировать и который будет выполнять незаконные указания", – отметил Гончаренко.

Напомним, в начале декабря правительство назначило Андрея Пилипенко главой ГП "Гарантированный покупатель". Он заменил на этом посту Валима Улиду, который проработал 3 недели и уволился из-за скандала с "зелеными" облигациями.

Читайте также: Новый глава ГарПока Улида подал заявление на увольнение на фоне скандала с "еврооблигациями"

14 декабря Пилипенко подал декларацию, в которой указал право собственности на проект солнечной электростанции в Киевской области "Соларград". 100% уставного капитала ООО "Соларград" оформлено на жену директора ГарПока Елену Пилипенко. Кроме этого семья Пилипенко является кредитором (инвестором) солнечной электростанции на 1,1 МВт в Хмельницком – СЭС "Экобудэнергия". Эта СЭС должна семье главы "ГарПока" 4,95 млн грн.

14 грудня Пилипенко подав декларацію, в якій вказав право власності на проект сонячної електростанції в Київській області "Солаград". 100% статутного капіталу ТОВ "Соларград" оформлено на дружину директора ГарПока Олену Пилипенко. Крім цього сім'я Пилипенка є кредитором (інвестором) сонячної електростанції на 1,1 МВт у Хмельницькому - СЕС "Екобуденергія". Ця СЕС винна родині голови "Гарпоку" 4,95 млн грн.