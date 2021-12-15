"Назначен, чтобы платить самому себе": нардеп указал на конфликт интересов нового руководителя ГарПока Пилипенко
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Новый руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко назначен незаконно из-за очевидного конфликта интересов.
Об этом сообщил народный депутат, лидер МФО "Чистая энергия – Здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Не нужно быть гениальным следователем и прокурором, чтобы увидеть здесь очевидный конфликт интересов. Новый руководитель ГарПока – государственной компании, которая по закону покупает "зеленую" энергию – владеет одной из компаний, которая продает государству "зеленую" энергию. То есть человек пришел работать в государственную компанию, чтобы платить деньги самому себе, а точнее солнечной электростанции, оформленной на его жену. Гениально!", – сообщил нардеп.
Гончаренко допускает, что правительство могло намеренно назначить чиновника с конфликтом интересов, чтобы шантажировать его и заставлять выполнять незаконные указания.
"На первый взгляд – очередная гениальная кадровая политика Зеленского, если бы не одно но. После международного скандала с блокированием средств инвесторов и вмешательством в "зеленый" кредит от ЕС правительство нашло такого руководителя, которым можно легко манипулировать и который будет выполнять незаконные указания", – отметил Гончаренко.
Напомним, в начале декабря правительство назначило Андрея Пилипенко главой ГП "Гарантированный покупатель". Он заменил на этом посту Валима Улиду, который проработал 3 недели и уволился из-за скандала с "зелеными" облигациями.
14 декабря Пилипенко подал декларацию, в которой указал право собственности на проект солнечной электростанции в Киевской области "Соларград". 100% уставного капитала ООО "Соларград" оформлено на жену директора ГарПока Елену Пилипенко. Кроме этого семья Пилипенко является кредитором (инвестором) солнечной электростанции на 1,1 МВт в Хмельницком – СЭС "Экобудэнергия". Эта СЭС должна семье главы "ГарПока" 4,95 млн грн.
14 грудня Пилипенко подав декларацію, в якій вказав право власності на проект сонячної електростанції в Київській області "Солаград". 100% статутного капіталу ТОВ "Соларград" оформлено на дружину директора ГарПока Олену Пилипенко. Крім цього сім'я Пилипенка є кредитором (інвестором) сонячної електростанції на 1,1 МВт у Хмельницькому - СЕС "Екобуденергія". Ця СЕС винна родині голови "Гарпоку" 4,95 млн грн.
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Інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі "Прямого" заявив, що Президент Володимир Зеленський призначає на вищі керуючі посади "своїх" людей, а не професіоналів. Він вважає, що через це зараз в країні безліч катастрофічних ситуацій.
За його словами, системною проблемою є вибір "своїх" та призначення їх на високі посади: "Говорімо про системну проблему. Замість пошуку професіональних кадрів йде вибір "своїх", лояльних і просто близьких. Той самий приклад - Гогілашвілі. О, ти моя помічниця. В тебе є чоловік? Є. Нехай замміністром буде. Десь така логіка, напевно, була призначення. І це величезна проблема."
Він пояснив чому саме так відбувається: "Зеленський прийшов не з політики та не з економіки. Його коло містить якщо і фахівців, то у зовсім інших справах. Зрозуміло, в тебе немає професіоналів, яким ти можеш довіряти, близьких тобі. Яка відповідь на це питання? Чесні та прозорі конкурси для того, щоб по цим чесним і прозорим конкурсам відбиралися саме достойні професіонали. Причому у 2019 році люди ж вірили, і тоді професіонали йшли. А зараз ніхто не піде. Не підуть - тому що не вірять. А на той момент люди були готові йти."