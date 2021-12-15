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"Назначен, чтобы платить самому себе": нардеп указал на конфликт интересов нового руководителя ГарПока Пилипенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Новый руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко назначен незаконно из-за очевидного конфликта интересов.

Об этом сообщил народный депутат, лидер МФО "Чистая энергия – Здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не нужно быть гениальным следователем и прокурором, чтобы увидеть здесь очевидный конфликт интересов. Новый руководитель ГарПока – государственной компании, которая по закону покупает "зеленую" энергию – владеет одной из компаний, которая продает государству "зеленую" энергию. То есть человек пришел работать в государственную компанию, чтобы платить деньги самому себе, а точнее солнечной электростанции, оформленной на его жену. Гениально!", – сообщил нардеп.

Гончаренко допускает, что правительство могло намеренно назначить чиновника с конфликтом интересов, чтобы шантажировать его и заставлять выполнять незаконные указания.

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"На первый взгляд – очередная гениальная кадровая политика Зеленского, если бы не одно но. После международного скандала с блокированием средств инвесторов и вмешательством в "зеленый" кредит от ЕС правительство нашло такого руководителя, которым можно легко манипулировать и который будет выполнять незаконные указания", – отметил Гончаренко.

Напомним, в начале декабря правительство назначило Андрея Пилипенко главой ГП "Гарантированный покупатель". Он заменил на этом посту Валима Улиду, который проработал 3 недели и уволился из-за скандала с "зелеными" облигациями.

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14 декабря Пилипенко подал декларацию, в которой указал право собственности на проект солнечной электростанции в Киевской области "Соларград". 100% уставного капитала ООО "Соларград" оформлено на жену директора ГарПока Елену Пилипенко. Кроме этого семья Пилипенко является кредитором (инвестором) солнечной электростанции на 1,1 МВт в Хмельницком – СЭС "Экобудэнергия". Эта СЭС должна семье главы "ГарПока" 4,95 млн грн.

14 грудня Пилипенко подав декларацію, в якій вказав право власності на проект сонячної електростанції в Київській області "Солаград". 100% статутного капіталу ТОВ "Соларград" оформлено на дружину директора ГарПока Олену Пилипенко. Крім цього сім'я Пилипенка є кредитором (інвестором) сонячної електростанції на 1,1 МВт у Хмельницькому - СЕС "Екобуденергія". Ця СЕС винна родині голови "Гарпоку" 4,95 млн грн.
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15.12.2021 18:33 Ответить
Не треба було 2 тижні тому звільняти попереднього керівника ГарПоку за те, що він відмовився виконувати незаконний наказ прем'єрміністра. А тепер поставили улюблене зашкварене нове обличчя, яке виконує всі хотілки Зелі.
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15.12.2021 18:37 Ответить
гарпок???? вы серьезно, кто вы такие все, что за фантастические твари которые обитают тут, гарпок, неумеете сами вон Польша под боком, скопируйте, нет блд надо гарпоки, знаете, хотите верьте хотите нет, неделю назад уехал знакомый с концами, сказал цитирую практически дословно "эти долбо"ы понавыбирали а мне опять по ****** с автоматом бегать?"
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15.12.2021 18:45 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))
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15.12.2021 18:47 Ответить
просто нужно в Уголовном Законе прописать простую истину.....а именно--- человек, дающий согласие, устраиваясь на работу- посаду- должность- членство в органах власти, учреждениях, предприятиях, ЧП,ФОП, ООО, и любой иной формы собственности-- осознает и ЗНАЕТ- что такое трудойство уже имеет конфликт интересов--то НАКАЗАНИЕ ОДНО ПОЛНАЯ-- КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА.... ЕМУ ..... ВКЛЮЧАЯ ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (с женой) И СРОК ТЮРЕМНОГО НАКАЗАНИЯ 15- 20 ЛЕТ.... пусть потом устраивают гоблинов....
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15.12.2021 19:31 Ответить
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15.12.2021 19:56 Ответить
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15.12.2021 20:24 Ответить
Замість пошуку професіональних кадрів влада обирає "своїх", лояльних і просто близьких
Інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі "Прямого" заявив, що Президент Володимир Зеленський призначає на вищі керуючі посади "своїх" людей, а не професіоналів. Він вважає, що через це зараз в країні безліч катастрофічних ситуацій.
 За його словами, системною проблемою є вибір "своїх" та призначення їх на високі посади: "Говорімо про системну проблему. Замість пошуку професіональних кадрів йде вибір "своїх", лояльних і просто близьких. Той самий приклад - Гогілашвілі. О, ти моя помічниця. В тебе є чоловік? Є. Нехай замміністром буде. Десь така логіка, напевно, була призначення. І це величезна проблема."
Він пояснив чому саме так відбувається: "Зеленський прийшов не з політики та не з економіки. Його коло містить якщо і фахівців, то у зовсім інших справах. Зрозуміло, в тебе немає професіоналів, яким ти можеш довіряти, близьких тобі. Яка відповідь на це питання? Чесні та прозорі конкурси для того, щоб по цим чесним і прозорим конкурсам відбиралися саме достойні професіонали. Причому у 2019 році люди ж вірили, і тоді професіонали йшли. А зараз ніхто не піде. Не підуть - тому що не вірять. А на той момент люди були готові йти."
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15.12.2021 20:05 Ответить
 
 