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Новости Политика Украины
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ВР (28728) журналистика (3166) свобода слова (1159) Шуфрич (939) Кива (397)

Кива не смог лишить журналиста Мокрика аккредитации в ВР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кива не смог лишить журналиста Мокрика аккредитации в ВР

Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива не смог добиться лишения журналиста Даниила Мокрика аккредитации в Верховной Раде. Позицию Кивы поддерживали его коллега Шуфрич и руководитель пресс-службы ВР Кармелюк.

Этот вопрос рассматривался на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мокрика в социальной сети "Фейсбук".

Мокрик напомнил, что лишить журналиста аккредитации можно только за нарушение порядка работы ВР, порядка допуска в парламент или условий и общего режима его работы. А таких нарушений со стороны журналиста зафиксировано не было.

"Тем не менее, глава Комитета, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, предлагал все равно лишить меня аккредитации. Основания для этого видела и руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк", - написал Мокрик.

Впрочем, пока Комитет в целом предложение о лишении аккредитации не поддержал.

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Мокрик отметил, что во время заседания Комитета Кива проявил неосведомленность с рядом ситуаций, которые напрямую его касаются. Например, вроде бы не знал, что в решении суда речь идет о его психическом расстройстве.

Мокрик привел цитату суда по решению по Киве: "...находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья в результате перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

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Также Кива якобы не знал, что ВАКС признал его "жемной миллион" необоснованным активом.

"В целом складывается впечатление, что народный депутат Илья Кива очень многого не знает о том, что о нем зафиксировано в официальных документах. В связи с этим недостатком осведомленности у Ильи Кивы может возникнуть излишняя неразбериха по поводу того, что есть, а что не является недостоверной информацией. Надо это исправлять", - подытожил Мокрик.
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Топ комментарии
+26
Так Кива не просто идиот, а имбецил с клиническим диагнозом. Чего еще ждать от любителя *****? Все закономерно.
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15.12.2021 19:32
+18
у ківи залишились лише рефлекси-пхати до рота,та мастурбувати...
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15.12.2021 19:35
+17
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15.12.2021 19:35
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Так Кива не просто идиот, а имбецил с клиническим диагнозом. Чего еще ждать от любителя *****? Все закономерно.
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15.12.2021 19:32 Ответить
Ну вот опять киву обижают.....
Приличный человек, до недавнего времени докторскую, или там любительскую защищал.
Тошо ватник, так все знают.

Тошо закономерно, то опять согласен
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15.12.2021 22:37 Ответить
после того как кива с дуба впав, у него начался тик в руке и провалы в памяти, "тут помню-тут не помню"
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15.12.2021 19:34 Ответить
Его мама в детстве с 5-го этажа уронила. ДВАЖДЫ. ГОВНО всегда всплывает.А уже должен на нарах париться и дрочить.
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15.12.2021 20:44 Ответить
у ківи залишились лише рефлекси-пхати до рота,та мастурбувати...
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15.12.2021 19:35 Ответить
...доречі,Мокрику-респект...
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15.12.2021 19:44 Ответить
В нас в радянській армії {а я в будбаті був.під Москвою, доречі, 87-89) мій старшина роти прапорщик Жемна казав (російською звісно): в таких два інстинкти. Жувальний і ********
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15.12.2021 22:31 Ответить
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15.12.2021 19:35 Ответить
Оце так донавибиралися "смєтуни" собі законодавців з палати №6! Яке НАТО, який ЄС буде звати нас в свої ряди!
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15.12.2021 19:36 Ответить
один Кива то фігня, а ось весь моносброд це проблема
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15.12.2021 21:40 Ответить
Треба це виправляти, - підсумував Мокрик.
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15.12.2021 19:42 Ответить
а в это время животное уколось 7-й раз:
Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19 - 15:31
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15.12.2021 19:48 Ответить
...воно таке дурне,так хоче ще пожити,але це його не врятує-тітка з косою прийде за ним вчасно...
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15.12.2021 19:51 Ответить
бум надеяться. я в твои слова верю.
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15.12.2021 20:04 Ответить
Ну в цього хоч ксіва з дурки є ,а решта кремлівських гнид недосліджена !!!))))
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15.12.2021 19:49 Ответить
А Нестор Шуфрич вже скільки часу не#изженим ходить?! Неподобство!
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15.12.2021 19:58 Ответить
Шуфричу в плане дебилизма до кивы еще расти и расти - Шуфрич далеко не дурак
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15.12.2021 20:32 Ответить
Враг
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16.12.2021 00:11 Ответить
если ты про шуфрича то это однозначно - но недооценивать врагов большая ошибка
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16.12.2021 16:46 Ответить
Кикивару добитися позбавлення акредитації
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15.12.2021 20:00 Ответить
Я офигив Валера ! , поц этот кива ******* - ****** редкий ******* которого посадили на жопу с одного удара и он потом мусорнулся все что о нем нужно знать , а Денис и Богдан нормальные типы смотрю ваше шоу Moc rec , достойный проект с хорошим юмором на нашу ************** реальность
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15.12.2021 20:01 Ответить
Російськомовного варіанту цієї новини ще немає...
Але якщо прізвище цього дрочуна українською "КИВА", то російською мабуть буде "КЫВА"?

Майже як "кит" та "кіт"...
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15.12.2021 20:01 Ответить
Вже є... а чому не Кыва?
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15.12.2021 20:04 Ответить
Це парадокс україно-російського(російсько-українського ) перекладу ,для цього ніяких правил не існує !!!)))
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15.12.2021 20:14 Ответить
Це дуже важливо для розуміння сутності цього суб*єкта.
P.S. ПІБ не перекладаються. Ви знаєте, як він записаний у паспорті?
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16.12.2021 00:53 Ответить
Прізвище:КИВА
Ім'я:ІЛЛЯ
По батькові (за наявності):ВОЛОДИМИРОВИЧ





Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби:Верховна Рада України

Займана посада:народний депутат України
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16.12.2021 17:44 Ответить
Цей недоумок вже давно повинен сидіти в божевільні ,це відвертий ворог, став чуть не "зіркою" у скабеєвоі , де повторяє ті слова які несутся з того пропогандиського дурдому ,де саме цей чорт закликає рашистів до наступу на Украіну. А де так звапне СБУ ,чи повинен цей чорт сидіти у ВР ? чи є в цій краіні націоналісти що б в цієі наволочі земля під ногами горіла ,на жаль всі мовчать.
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15.12.2021 20:03 Ответить
Это нападение КиваМокроШуфа на свободу слова в Украине. Трехглавый дракон совка в Украине.
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15.12.2021 20:10 Ответить
Я до сих пор не понимаю ПОЧЕМУ Аваков в свое время назначил Киву руководителем Департамента по борьбе с наркопреступностью МВД Украины . Аваков то точно не идиот... Все это очень странно. Возникает очевидный вопрос, а как ранее были связаны Кива и Аваков, а также не был ли Кива поставщиком "белого витаминного жома" для бизнесмена Авакова ?
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15.12.2021 20:30 Ответить
Вы совершенно правы,Кива действительно отвечал за контрабанду и поступление "колумбийской муки" на том же участке где быковал уже бык Зеленского шпили-вили. Вот только Киве Аваков не мог пообещать пост зам министра,ведь даже Порох мог оху*ть от шока подписывая документы на утверждение на должности зам министра МВД дурака со справкой. Поэтому Кива и бегал на блокпостах в звании подполковника лишь. А вот Зеленский не пожалел погон и своего курьера сразу произвёл в зам министры МВД что соответствует званию не ниже генеральского надеясь что с таким статусом будет гарантией что курьера нигде не будут досматривать и так и было бы но этот баран горный решил побыковать и взять на бздо воинов на блокпосту не учёв при этом что парни такого за свою службу и войну насмотрелись что напугать их было трудно чем а не то что этой жирной быдлядской рожей. И Зеленскому пришлось срочно избавляться от этого тупого барана что бы обрубить концы связывающие этого абрека с ним самим. Но думается это ему припомнят в любом случае кто бы не пришёл к власти после него. Слишком много вопросов появилось по поводу этого швили и его бабёнки которая крутится в ОП не имея никакого статуса.
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15.12.2021 21:08 Ответить
є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм". Джерело: https://censor.net/ua/n3305453
ххх
Пля, это где же ему так в башню настучали(закрыто-черепно-мозгово), что оно стало инвалидом второй группы?
Цуко, какое-то зазеркалье: наркоман становится президенктом самой крупной страны Европы, умственно отсталый в результате перенесенных травм, депутатом законодательного органа!!!

Где еще такое возможно?
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15.12.2021 20:31 Ответить
закрыто-черепно-мозгово - ну это может быть элементарное сотрясения мозга а в 90 - 00 да и сейчас наверно - если дать на лапу то оформят групу на раз
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15.12.2021 20:36 Ответить
Теперь Мокрик поимеет его и вдоль и вширь!
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15.12.2021 23:42 Ответить
А ну раз так тогда все ясно почему Кива такие коники мочит
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16.12.2021 06:33 Ответить
 
 