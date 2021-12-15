Кива не смог лишить журналиста Мокрика аккредитации в ВР
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива не смог добиться лишения журналиста Даниила Мокрика аккредитации в Верховной Раде. Позицию Кивы поддерживали его коллега Шуфрич и руководитель пресс-службы ВР Кармелюк.
Этот вопрос рассматривался на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мокрика в социальной сети "Фейсбук".
Мокрик напомнил, что лишить журналиста аккредитации можно только за нарушение порядка работы ВР, порядка допуска в парламент или условий и общего режима его работы. А таких нарушений со стороны журналиста зафиксировано не было.
"Тем не менее, глава Комитета, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, предлагал все равно лишить меня аккредитации. Основания для этого видела и руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк", - написал Мокрик.
Впрочем, пока Комитет в целом предложение о лишении аккредитации не поддержал.
Мокрик отметил, что во время заседания Комитета Кива проявил неосведомленность с рядом ситуаций, которые напрямую его касаются. Например, вроде бы не знал, что в решении суда речь идет о его психическом расстройстве.
Мокрик привел цитату суда по решению по Киве: "...находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья в результате перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".
Также Кива якобы не знал, что ВАКС признал его "жемной миллион" необоснованным активом.
"В целом складывается впечатление, что народный депутат Илья Кива очень многого не знает о том, что о нем зафиксировано в официальных документах. В связи с этим недостатком осведомленности у Ильи Кивы может возникнуть излишняя неразбериха по поводу того, что есть, а что не является недостоверной информацией. Надо это исправлять", - подытожил Мокрик.
Пожалуйста, подождите...
Приличный человек, до недавнего времени докторскую, или там любительскую защищал.
Тошо ватник, так все знают.
Тошо закономерно, то опять согласен
Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19 - 15:31
Але якщо прізвище цього дрочуна українською "КИВА", то російською мабуть буде "КЫВА"?
Майже як "кит" та "кіт"...
P.S. ПІБ не перекладаються. Ви знаєте, як він записаний у паспорті?
Ім'я:ІЛЛЯ
По батькові (за наявності):ВОЛОДИМИРОВИЧ
Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби:Верховна Рада України
Займана посада:народний депутат України
ххх
Пля, это где же ему так в башню настучали(закрыто-черепно-мозгово), что оно стало инвалидом второй группы?
Цуко, какое-то зазеркалье: наркоман становится президенктом самой крупной страны Европы, умственно отсталый в результате перенесенных травм, депутатом законодательного органа!!!
Где еще такое возможно?