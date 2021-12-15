Зеленский, Макрон и Шольц призывают РФ возобновить работу в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем дальнейшую работу в рамках "нормандского формата".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

"Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не поддается ни на какие провокации на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что российские войска и вооружение будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", – заявил он.

Как сообщалось, ранее Зеленский провел с Макроном и Шольцем двусторонние встречи.