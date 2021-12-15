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Новости Война в Украине
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Зеленский, Макрон и Шольц призывают РФ возобновить работу в "нормандском формате"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский, Макрон и Шольц призывают РФ возобновить работу в

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем дальнейшую работу в рамках "нормандского формата".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

"Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не поддается ни на какие провокации на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что российские войска и вооружение будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", – заявил он.

Как сообщалось, ранее Зеленский провел с Макроном и Шольцем двусторонние встречи.
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Топ комментарии
+3
станьте на коліна перед вбивцею...
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15.12.2021 19:58
+3
Для звільнення окупованих територій ,треба припинити стріляти !!!)))
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15.12.2021 19:59
+3
не терпится еще одну формулу подписать?
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15.12.2021 20:25
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станьте на коліна перед вбивцею...
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15.12.2021 19:58 Ответить
Для звільнення окупованих територій ,треба припинити стріляти !!!)))
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15.12.2021 19:59 Ответить
Нечего делать в нормандском формате без США. Франция и Германия в дудук Путлера дули ещё когда Порошенко в переговорах участвовал, а сейчас с Зелей ещё и фаберже ему вылежут.
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15.12.2021 20:00 Ответить
О Господи... мордор вже повітряні командні пункти відправляє до нашого кордону, нормандський формат блін
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15.12.2021 20:00 Ответить
откуда инфа?
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15.12.2021 20:29 Ответить
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-96024
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15.12.2021 20:33 Ответить
трус і два імпотенти
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15.12.2021 20:17 Ответить
Зрадник і 2 боягуза.
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15.12.2021 21:38 Ответить
Три дэбила. Хорошо, хоть Алиев сообразил, в отличие от наших дураков-презиков, и эту банду фрицев и лягушатников выставил на мороз.
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15.12.2021 20:21 Ответить
не терпится еще одну формулу подписать?
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15.12.2021 20:25 Ответить
Кремлевские Понты закончились 22 июня 1941 года...а Договоров было подписано 4...Молотов-Риббентром,то были цветочки...
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15.12.2021 20:27 Ответить
В Киев вначале января прилетит Эрдоган причем отложил все текущие дела...а это значит из Турции в Украину доставят крупную партию Байрактаров...
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15.12.2021 20:33 Ответить
А на кой хeр это путину, если он не получает нужный результат дебилы... минский формат мертв...
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15.12.2021 20:36 Ответить
Закликають!??? Глас вопиющего в пустыне! А Путин слушает и ржет , закликайте громче ,может сдохнет от хохота!
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15.12.2021 20:41 Ответить
пропутінскі васали ,закличте краще США до переговорів.З рашистом , з часів підписання Будапештського паперу, не домовились про безпеку в Європі так і в Україні.яка є частиною Європи
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15.12.2021 21:40 Ответить
А де це Зермак загубився, що не пустили? Чи під дверима чатує?
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15.12.2021 21:57 Ответить
Единственный шанс Украины сделать так, чтобы ощущать себя в безопасности - это вернуть ядерное оружие. Объясняю на пальцах - если вам предстоит схватка с профессиональным бойцом тяжеловесом и мастером во всех стилях и ударном и борьбе и у вас нет никаких шансов победить, то вы же не будете вступать с ним в бой, заведомо зная, что он выиграет. Вы вооружитесь оружием для самозащиты, чтобы спасти себе жизнь. Тоже самое и с Украиной, что у РФ Армия мощнее и единственный шанс для Украины обеспечить себе безопасность - это вернуть ядерный статус, который обманом Украину отдать заставили и теперь против Украины ведут войну уже долгие годы и убивают Украинцев регулярно. Вот это цена обмана и сдачи ядерного оружия. Украина будет слабым государством до тех пор, пока не будет ядерного оружия! И охрана должна быть на объектах такая, что всех подходящих должны расстреливать. Нужно становиться максимально жестким государством! Нужно создавать новую власть и новые спецслужбы и новую полицию и все новое - настоящие, а не тот бандитский фарс, что сейчас управляет страной.
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16.12.2021 12:57 Ответить
 
 