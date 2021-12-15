Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором предусмотрено $300 млн для поддержки Украины
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Сенат США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму $778 млрд, предусматривающий выделение $300 млн на оказание поддержки Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на издание Axios.
Документ был принят 89 голосами против 10, направив оборонный бюджет на общую сумму $770 млрд на подпись президента Байдена после нескольких недель задержки.
Ежегодный оборонный законопроект предусматривает финансирование и определяет политику Пентагона. Он принимается Конгрессом на двухпартийной основе ежегодно за последние шесть десятилетий.
Проект бюджета предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине, что на $50 млн больше, чем запрашивал президент Байден, включая $75 миллионов на летальное вооружение.
В то же время, в проект бюджета не вошла поправка, которая предусматривала санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Ее предложили сенаторы-республиканцы Боб Менендес и Джим Риш.
В целом, проект закона предусматривает 770 миллиардов долларов на военные расходы, что на 25 миллиардов больше, чем просил президент Байден, и примерно на 5% больше, чем предполагал прошлогодний бюджет.
Он также предусматривает 4 миллиарда долларов для Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов долларов для сотрудничества в области безопасности в странах Балтии.
Пожалуйста, подождите...
Очевидно, и эти 300 млн уйдут на американских инструкторов,
которые их фактически из Украины в виде своих зарплат и увезут.
Израилю, воюющему с обезьянами - миллиарды, Украине против вторрй армии мира - 300 млн.
Так что твой режимный объект - проходной двор
передайте ему привет
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6710477065660567?__cft__[0]=AZUG34dp3a1t-jnVpgnG5Cjy-**********************************************-usQgR5EsoL_LdCO_QdsloGNL2j2RupWROm1yqA9Q2TZLuP8x4KEJ_c5p4uo&__tn__=%2CO%2CP-R
Ахметов к примеру купил дом во Франции за 200 лимонов евро
Про помощь США Афганистану даже вспоминать не будем..
І нема вереску. Як все-таки маніпулюють піплом, який не має навіть натяку на критичне мислення. Ось заголовки за минулорічний оборонний бюджет з істерикою.
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13.12.20 23:09
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24.12.20 20:44 - тому що причина вето була зовсім інша, але сектанти нічого не хотіли чути.
А тут "дружок" санкції скасував давно, комічно "вводив" проти тих, хто вже був під ними - і красота, цьомки, дружба, любов з х**лом" і козачок животворящий" (с).
engage with the Government of Ukraine on cooperation in the titanium
industry as a potential alternative to Chinese and Russian sources on
which the United States and Europe currently depend.
(b) Reporting Requirement.--Not later than 180 days after the date
of the enactment of this Act, the Secretary of State shall submit to
the appropriate congressional committees a report that describes the
feasibility of utilizing titanium sources from Ukraine as a potential
alternative to Chinese and Russian sources.
У РФ запасов в полтора раза больше. Но Украина их дешевле обрабатывает до оксида.
300 млн це капля в морі, це не дуже допоможе, якщо Росія піде повномаштабною війною на Україну.