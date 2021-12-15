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Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором предусмотрено $300 млн для поддержки Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором предусмотрено $300 млн для поддержки Украины

Сенат США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму $778 млрд, предусматривающий выделение $300 млн на оказание поддержки Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на издание Axios.

Документ был принят 89 голосами против 10, направив оборонный бюджет на общую сумму $770 млрд на подпись президента Байдена после нескольких недель задержки.

Ежегодный оборонный законопроект предусматривает финансирование и определяет политику Пентагона. Он принимается Конгрессом на двухпартийной основе ежегодно за последние шесть десятилетий.

Проект бюджета предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине, что на $50 млн больше, чем запрашивал президент Байден, включая $75 миллионов на летальное вооружение.

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В то же время, в проект бюджета не вошла поправка, которая предусматривала санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Ее предложили сенаторы-республиканцы Боб Менендес и Джим Риш.

В целом, проект закона предусматривает 770 миллиардов долларов на военные расходы, что на 25 миллиардов больше, чем просил президент Байден, и примерно на 5% больше, чем предполагал прошлогодний бюджет.

Он также предусматривает 4 миллиарда долларов для Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов долларов для сотрудничества в области безопасности в странах Балтии.
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Топ комментарии
+10
Сами не пробовали на эти 300 млн от страны с ядерным оружием защититься?
Израилю, воюющему с обезьянами - миллиарды, Украине против вторрй армии мира - 300 млн.
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15.12.2021 20:25
+8
Ви про що ??? Це нонсенс ,допомогати країні ,влада якої під час зовнішньої агресіі закатує бабло в асфальт та саджає дерева,згортає власні оборонні програми !!!)))
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15.12.2021 20:49
+6
звичайно дякуємо-але це дуже мало...
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15.12.2021 20:31
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Сонний Джо явно не палає бажанням надавати Україні зброю
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15.12.2021 20:25 Ответить
Ага, оружие - да, щаз.
Очевидно, и эти 300 млн уйдут на американских инструкторов,
которые их фактически из Украины в виде своих зарплат и увезут.
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15.12.2021 20:27 Ответить
які і самі приїдуть сюди вчитись, переймати досвід в українських воїнів
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15.12.2021 20:30 Ответить
на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден Джерело
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15.12.2021 20:31 Ответить
Сами не пробовали на эти 300 млн от страны с ядерным оружием защититься?
Израилю, воюющему с обезьянами - миллиарды, Украине против вторрй армии мира - 300 млн.
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15.12.2021 20:25 Ответить
А там просто величезне еврейське лоббі, представники цієї національності багато чого контролюють просто, да і вплив євангелістів сильний, які всіма руками і ногами підтримують Ізраїль
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15.12.2021 20:27 Ответить
Диверсионная группа из 5 человек может взорвать атомную электростанцию где-нибудь под Питером. 300 лямов аж с головой хватит, на 100 таких групп)))
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15.12.2021 21:00 Ответить
Ви яку групу очолите?
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15.12.2021 21:19 Ответить
Можливо, якщо навчать що робити. Але ще є більш професійні люди з досвідом, які будуть згодні пожертвувати собою заради України та миру.
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15.12.2021 22:08 Ответить
І де ці люди вже восьмий рік ховаються?
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15.12.2021 22:41 Ответить
На передку, мабуть, ні? Ти вважаєш, що вони ховаються?
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15.12.2021 22:51 Ответить
По декапитации мардовских людоедов.
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16.12.2021 00:02 Ответить
Чтоб повредить активную зону реактора, нужна крылатая ракета, или грузовик с парой тонн взрывчатки (причём единственный способ которым его можно доставить достаточно близко к активной зоне - сбросить с самолёта на купол АЭС).
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15.12.2021 21:57 Ответить
Ой, правда? А я знаю что можно гораздо проще, пример - Чернобыль.
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15.12.2021 22:04 Ответить
🤣🤣сколько тут юмористов, то помню один лимонкой армату взрывать собирался, другой троих диверсантов отправляет на аэс, ну хотя если на слонах только, там взрывчатки чтоб чтото повредить грузовик надо если не больше
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15.12.2021 23:35 Ответить
Проста ваду перекрыть.
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16.12.2021 00:04 Ответить
...а автоматика тут же сработает, и отпустит примагниченные к потолку стержни с графитом, которые упадут и заглушат реактор...
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16.12.2021 01:30 Ответить
Еси успеет.
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16.12.2021 10:42 Ответить
В Чырнабыле не успела.
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16.12.2021 10:43 Ответить
Для этого не нужно много взрывчатки. АЭС практически не защищены от диверсантов, а тем более в рашке.
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16.12.2021 14:13 Ответить
ага точно , баба дуся одна с дубинкой вся охрана, ну вы вот в своём уме такое говорить, сейчас в питере три террориста пройдут в активную зону и пронесут взрывчатку? да там куча периметров с датчиками и виденаблюдением, это режимные объекты
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18.12.2021 21:49 Ответить
Если ты не в курсе, то на АЭС в рашке даже экскурсии водят))))))
Так что твой режимный объект - проходной двор
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20.12.2021 21:22 Ответить
когда израиль воевал-против него вообще эмбарго было...
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15.12.2021 21:15 Ответить
Пока Израиль не доказал что в состоянии самостоятельно сопротивляться быть решающим игроком в этой войне. И что характерно; израильтяне выбирали военных с боевым опытом в президенты, а не клованов-писюнистов.
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15.12.2021 21:28 Ответить
І не торгашів-мільярдерів звісно
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15.12.2021 22:42 Ответить
так точно...это копейки 300 миллионов.... в афгане столько вывезли оружия и всего там настроили добра кого спасли,кого защитили? да толку ноль. снова всё вернулось и беженци побежали...американским благами там американскими оставившими там пользуются радикалы дикари(( а тут на страже евросоюза стоит страна и гроши...и то американци...а другие только ножками топают в сторону россии..
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15.12.2021 21:38 Ответить
ну ,картинки с ядерными боеголовками-то цензор рановато поместил .а так,вообще-нормально
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15.12.2021 20:26 Ответить
там Зеля с Китаем дружить собирался
передайте ему привет
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6710477065660567?__cft__[0]=AZUG34dp3a1t-jnVpgnG5Cjy-**********************************************-usQgR5EsoL_LdCO_QdsloGNL2j2RupWROm1yqA9Q2TZLuP8x4KEJ_c5p4uo&__tn__=%2CO%2CP-R

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15.12.2021 20:29 Ответить
звичайно дякуємо-але це дуже мало...
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15.12.2021 20:31 Ответить
это вообще ни о чем
Ахметов к примеру купил дом во Франции за 200 лимонов евро
Про помощь США Афганистану даже вспоминать не будем..
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15.12.2021 20:41 Ответить
Ну так давайте спочатку у наших олігархів ввічливо попросимо дати на оборону по якомусь нещасному лярду зелених з кожного кривого носа. Вони Україні більше винні, ніж Америка.
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15.12.2021 23:01 Ответить
Ви про що ??? Це нонсенс ,допомогати країні ,влада якої під час зовнішньої агресіі закатує бабло в асфальт та саджає дерева,згортає власні оборонні програми !!!)))
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15.12.2021 20:49 Ответить
Сенат США передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні. - США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год. Сенаторы не знают что путинцы это не арабы с ракетами -самоделками.
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15.12.2021 20:50 Ответить
Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.

І нема вереску. Як все-таки маніпулюють піплом, який не має навіть натяку на критичне мислення. Ось заголовки за минулорічний оборонний бюджет з істерикою.

Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні
13.12.20 23:09

Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні
23.12.20 23:43

Вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет США не позначиться на допомозі Україні, - Кулеба
24.12.20 20:44 - тому що причина вето була зовсім інша, але сектанти нічого не хотіли чути.

А тут "дружок" санкції скасував давно, комічно "вводив" проти тих, хто вже був під ними - і красота, цьомки, дружба, любов з х**лом" і козачок животворящий" (с).

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15.12.2021 20:59 Ответить
Ядро ЕС (Германия Франция, Австрия, Италия, Нидерланды), чрезвычайно заинтересовано в СП2. Продолжать усиливать санкции против СП2 - значит обьявить экономическую войну ЕС. Это последнее что нужно Байдену. Он и так в очень тяжёлой ситуации. Скорее всего на второй срок ему не переизбраться. Он любой ценой будет искать компромиссы.
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15.12.2021 21:51 Ответить
Поки газ по півтори штуки басів за тисячу кубів, кацапи зможуть теж бабла неміряно в оборонку вбухати
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15.12.2021 21:05 Ответить
Стингеры уже в пути..не партесь крысы Путлерские Эрдоган собрался в Киев вначале января,опять Байрактары приедут из Нагорного Карабаха в Украину
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15.12.2021 21:37 Ответить
40 стран Мира выстроились в очередь за Мавзолейным газом... это ж скока бабла наковыряет кооператив Озеро?
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15.12.2021 21:40 Ответить
Не поленился пошел на сайт сената и почитал в законопроекте о бюджете про все что касается Украины. Там кроме $300 миллионов есть статья о проработке перехода с китайских и российских источников титана и титановой руды на украинские - на это планируется полгода. Если переключатся то у штатов в Украине появится реальный стратегисекий интерес который они будут защищать.
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15.12.2021 22:11 Ответить
(a) Statement of Policy.--It is the policy of the United States to
engage with the Government of Ukraine on cooperation in the titanium
industry as a potential alternative to Chinese and Russian sources on
which the United States and Europe currently depend.
(b) Reporting Requirement.--Not later than 180 days after the date
of the enactment of this Act, the Secretary of State shall submit to
the appropriate congressional committees a report that describes the
feasibility of utilizing titanium sources from Ukraine as a potential
alternative to Chinese and Russian sources.
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15.12.2021 22:13 Ответить
в штатах и так наш титан, кацапам толи дорого свой брать,толи везти далеко руду нашу берут, делают изделия и боингу с аирбасами продает
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15.12.2021 23:41 Ответить
У них своей руды мало, из нее исчё оксид сделать нада.
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16.12.2021 00:11 Ответить
В СНГ ведущие места по запасам занимают РФ (58%) и Украина (40%).

У РФ запасов в полтора раза больше. Но Украина их дешевле обрабатывает до оксида.
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16.12.2021 01:34 Ответить
Основними виробниками титанового концентрату є Австралія, США, Норвегія і Україна. Иде идо рассия.
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16.12.2021 10:50 Ответить
ну хоч якісь типу інвестиції йдуть в країну. краще вже так ніж ніяк
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15.12.2021 22:20 Ответить
Я бы потратил эти деньги на джавелины,Стугна,боеприпасы к байрактарам.
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16.12.2021 01:01 Ответить
Афганістан мільярдами підтримувати, 300 млн і то незрозуміло на що.
300 млн це капля в морі, це не дуже допоможе, якщо Росія піде повномаштабною війною на Україну.
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16.12.2021 03:03 Ответить
 
 