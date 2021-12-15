"Северный поток-2" - серьезный инструмент Берлина для разговора с Россией, - Зеленский на саммите "Восточного партнерства"

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что канцлер Германии Олаф Шольц использует "Северный поток-2" как рычаг влияния на Россию для прекращения войны на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал после саммита "Восточного партнерства" в среду в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы сегодня говорили с канцлером Шольцом по поводу "Северного потока-2"... Это очень серьезный инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важнейших ролей", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, газопровод способен стать действенным рычагом для давления на Россию.

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"Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то сдвиги в исполнении того же Минска или другие шаги по завершению военного конфликта на Востоке могли бы быть решены", - добавил Зеленский.

Однако в конце глава государства подчеркнул, что он не уверен, что Шольц его услышит.