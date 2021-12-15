"Северный поток-2" - серьезный инструмент Берлина для разговора с Россией, - Зеленский на саммите "Восточного партнерства"
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Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что канцлер Германии Олаф Шольц использует "Северный поток-2" как рычаг влияния на Россию для прекращения войны на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал после саммита "Восточного партнерства" в среду в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Мы сегодня говорили с канцлером Шольцом по поводу "Северного потока-2"... Это очень серьезный инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важнейших ролей", – сказал Зеленский.
По словам президента Украины, газопровод способен стать действенным рычагом для давления на Россию.
"Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то сдвиги в исполнении того же Минска или другие шаги по завершению военного конфликта на Востоке могли бы быть решены", - добавил Зеленский.
Однако в конце глава государства подчеркнул, что он не уверен, что Шольц его услышит.
Пожалуйста, подождите...
Загальновідомо, скільки зусиль Росія витратила для просування власних газових проєктів типу "Північний потік-2". І не лише зусиль, але і дуже багато грошей. Все для того, аби посилити власний вплив через використання газу як зброї.
І все йшло для них дуже добре. Сотні "спеціально навчених" політиків та експертів роками доводили, що Росія - надійний партнер, що "Північний потік-2" - це просто "економічний проєкт", який "дуже вигідний", бо принесе європейцям дешевий газ. Коротше кажучи, все чудово.
Але восени сама Росія поламала свою витончену гру, розпочавши банальний шантаж Європи, аби та якомога швидше у порушення усіх процедур дала дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2".
Обмеживши поставки газу, Росія накрутила ціни до небачених $2 тис. за кубометр. От і "надійний постачальник та партнер", от і "жодної політики - лише економіка". - https://gazeta.ua/blog/56257/gazovij-shantazh-evropi-moskva-vlasnoruch-zlamala-svoyu-vitonchenu-gru
Та почути Гундосика не важко. Але зрозуміти що воно верзе, це вже завдання для консиліуму наркологів та психіатрів...
Однако в конце глава государства подчеркнул, что он не уверен, что Шольц его услышит."
Гундосик, у тебя есть всего один инструмент с клавишами, на котором ты без штанов играть любишь. И он совсем не интересен, да еще и после стольких лет и мемов.
А вот что ты, сопля зеленая, уже, до проведения консультаций, уже ляпаешь своим слизистым от айкосиков языком такую хрень говорит о том, что ты, зеленая петрушка, работаешь исключительно в интересах рабссеи и своего кумира-палача Украины бункерфюрера.