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Новости За рубежом
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Германия (6013) Зеленский (16534) саммит (1031) Северный поток (1428) Шольц Олаф (546)

"Северный поток-2" - серьезный инструмент Берлина для разговора с Россией, - Зеленский на саммите "Восточного партнерства"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что канцлер Германии Олаф Шольц использует "Северный поток-2" как рычаг влияния на Россию для прекращения войны на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал после саммита "Восточного партнерства" в среду в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы сегодня говорили с канцлером Шольцом по поводу "Северного потока-2"... Это очень серьезный инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важнейших ролей", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, газопровод способен стать действенным рычагом для давления на Россию.

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"Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то сдвиги в исполнении того же Минска или другие шаги по завершению военного конфликта на Востоке могли бы быть решены", - добавил Зеленский.

Однако в конце глава государства подчеркнул, что он не уверен, что Шольц его услышит.
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Найгенітальніший геополітик ********** ,світу та Галактіки !!!!)))
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15.12.2021 21:06 Ответить
Найголовніша проблема російської зовнішньої політики у тому, що Путін і Ко ніколи не можуть стриматися і завжди можуть розбити найхитрішу комбінацію банальним "бикуванням" в останній момент. Ситуація з газовим шантажем Європи тут дуже і дуже показова.

Загальновідомо, скільки зусиль Росія витратила для просування власних газових проєктів типу "Північний потік-2". І не лише зусиль, але і дуже багато грошей. Все для того, аби посилити власний вплив через використання газу як зброї.

І все йшло для них дуже добре. Сотні "спеціально навчених" політиків та експертів роками доводили, що Росія - надійний партнер, що "Північний потік-2" - це просто "економічний проєкт", який "дуже вигідний", бо принесе європейцям дешевий газ. Коротше кажучи, все чудово.

Але восени сама Росія поламала свою витончену гру, розпочавши банальний шантаж Європи, аби та якомога швидше у порушення усіх процедур дала дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2".

Обмеживши поставки газу, Росія накрутила ціни до небачених $2 тис. за кубометр. От і "надійний постачальник та партнер", от і "жодної політики - лише економіка". - https://gazeta.ua/blog/56257/gazovij-shantazh-evropi-moskva-vlasnoruch-zlamala-svoyu-vitonchenu-gru
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15.12.2021 21:06 Ответить
немцы прагматики и за дешевый газ сольют Украину, гарант которой ложится под путина...
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15.12.2021 22:22 Ответить
Да это так, только вы его благодаря своей тупости зеленой просрали.
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15.12.2021 21:12 Ответить
Вова-так візьми той інструмент в прокат...
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15.12.2021 21:13 Ответить
"Однак наприкінці глава держави підкреслив, що він не впевнений, що Шольц його почує."

Та почути Гундосика не важко. Але зрозуміти що воно верзе, це вже завдання для консиліуму наркологів та психіатрів...
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15.12.2021 21:13 Ответить
шольц почуе своих бизнесменов и уйдет в отставку...а там политика сразу повернется на 180 гр.
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15.12.2021 22:24 Ответить
Говорить надо нормально, чтобы тебя услышали и поняли.
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15.12.2021 21:14 Ответить
до избрания ЗЕоманского серьёзным инструментом были ВСУ...
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15.12.2021 21:24 Ответить
. .
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15.12.2021 21:37 Ответить
"Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то сдвиги в исполнении того же Минска или другие шаги по завершению военного конфликта на Востоке могли бы быть решены", - добавил Зеленский.

Однако в конце глава государства подчеркнул, что он не уверен, что Шольц его услышит."

Гундосик, у тебя есть всего один инструмент с клавишами, на котором ты без штанов играть любишь. И он совсем не интересен, да еще и после стольких лет и мемов.

А вот что ты, сопля зеленая, уже, до проведения консультаций, уже ляпаешь своим слизистым от айкосиков языком такую хрень говорит о том, что ты, зеленая петрушка, работаешь исключительно в интересах рабссеи и своего кумира-палача Украины бункерфюрера.
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15.12.2021 22:06 Ответить
Что оно несет?!
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15.12.2021 22:25 Ответить
Иуда, ты своим Потоком, попробуй добиться мира в глазах Путина, а потом "бамби рейхстаг"
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16.12.2021 04:49 Ответить
А Владимира Александровича на саммите в Брюсселе уже посылали испить у Писающего Мальчика?
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16.12.2021 06:17 Ответить
Що воно верзе? Цього СП-2, взагалі, не повинно бути. З нього такий інструмент тиску, як з гівна куля, а з тебе президент.
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16.12.2021 09:55 Ответить
 
 