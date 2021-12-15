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Новости Политика Украины
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Зеленский (16534) США (23185)

Хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.

Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-либо с Украиной без Украины", - отметил украинский президент.

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Топ комментарии
+11
Зелене непорозуміння. Чому все ще триває війна? Чому ти її все ще не зупинив? Згадай стадіон, говеня.
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15.12.2021 21:27
+9
Не російська військова агресія, а ситуація на Донбасі??
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15.12.2021 21:15
+7
Зеленський хотів би, щоб Сполучені Штати Америки грали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі. /"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник ./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой опрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
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15.12.2021 21:24
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Не російська військова агресія, а ситуація на Донбасі??
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15.12.2021 21:15 Ответить
ГЛАВНУЮ роль ТЫ ДОЛЖЕН играть !!! ( НО не на пианино )
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15.12.2021 23:28 Ответить
Зеленський хотів би, щоб Сполучені Штати Америки грали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі. /"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник ./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой опрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
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15.12.2021 21:24 Ответить
Зелене непорозуміння. Чому все ще триває війна? Чому ти її все ще не зупинив? Згадай стадіон, говеня.
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15.12.2021 21:27 Ответить
он хотел бы )))
распределять роли в своем кордебалете? )))
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15.12.2021 22:14 Ответить
Єслі би в роту рааалі гріби....
В смятку сапагі.....
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15.12.2021 21:31 Ответить
Скоріше б цього пихатого криворогульного непорозуміння здихатись, менше Україні збитків буде.
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15.12.2021 21:35 Ответить
Блин, уже не стесняется позиции уклониста...
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15.12.2021 21:35 Ответить
Кому интересно, что хочет от США кремлёвская марионетка? Гундосое ничтожество не понимает, где его клоунское место в мировой политике.... Даже в украинской политике он на подтанцовке у кремлёвского крота "козыря"....
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15.12.2021 21:46 Ответить
Какие песни пел я ей про Север Дальний!
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15.12.2021 22:08 Ответить
Якщо США включаться по справжньому то Росія виконуватиме роль роялю в новому форматі
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15.12.2021 22:13 Ответить
А кого хвилює, що хочеш ти... Байден навіть не вважає за потрібне тобі телефонувати, коли обговорює проблеми України з Ху#лом... Ти навіть зі своїми кадрами в Україні не можеш навести лад, призначаєш на керівні посади одних авантюристів, ворів та аферистів... Доречі, так хто злив операцію по вагнерівцям? Ми не забули хто принизив країну і наші спец служби ... Пам'ятаємо і не пробачимо!
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15.12.2021 22:28 Ответить
Зе уходи...
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15.12.2021 22:53 Ответить
Та всі цього хочуть, але для цього потрібно щось робити.
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16.12.2021 02:57 Ответить
Поки що реальної допомоги від США небагато.
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16.12.2021 02:58 Ответить
 
 