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Зеленский: Я не ощущал давления со стороны США относительно проведения выборов в ОРДЛО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощущал давления со стороны США относительно выполнения политической части Минских договоренностей по проведению выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.
"Давления я не ощущал. Если будет – обязательно скажу", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, не ощущал ли он давления со стороны партнеров из США относительно необходимости проведения в ОРДО и ОРЛО выборов к деоккупации этих территорий.
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показать весь комментарий15.12.2021 21:41
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Краще би Гундосик так завзято патякав про те що ***** наобіцяв.
Одно блаженство. Все хорошо.