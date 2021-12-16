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Зеленский: Я не ощущал давления со стороны США относительно проведения выборов в ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Я не ощущал давления со стороны США относительно проведения выборов в ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощущал давления со стороны США относительно выполнения политической части Минских договоренностей по проведению выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.

"Давления я не ощущал. Если будет – обязательно скажу", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, не ощущал ли он давления со стороны партнеров из США относительно необходимости проведения в ОРДО и ОРЛО выборов к деоккупации этих территорий.

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Топ комментарии
+13
Щось мутить зелена потвора !!)))
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15.12.2021 21:42
+11
Його однодумець в кремлівському бункері сидить !!!)))
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15.12.2021 21:48
+8
"Тиску я не відчував. Якщо буде - обов'язково скажу", - заявив Зеленський

Краще би Гундосик так завзято патякав про те що ***** наобіцяв.
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15.12.2021 21:41
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Бозезьтымой, шо оно несет...
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15.12.2021 21:39 Ответить
Получается в этом вопросе буба выдал свою хотелку.
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15.12.2021 21:40 Ответить
Извращенец, говорит шо никто еще не спонукав подмахнуть хутину... ой же ж, горе оно луковое...
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15.12.2021 21:45 Ответить
Несе дічь... як завжди...що ще може нести двічіпотєрпілий нєлох...
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15.12.2021 22:19 Ответить
Д
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15.12.2021 21:41 Ответить
ол бой об
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15.12.2021 21:47 Ответить
"Тиску я не відчував. Якщо буде - обов'язково скажу", - заявив Зеленський

Краще би Гундосик так завзято патякав про те що ***** наобіцяв.
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15.12.2021 21:41 Ответить
Бо він тупий. тому і не відчував
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15.12.2021 21:47 Ответить
Зеля не знайшов у Байдені однодумця щодо виборів в ОРДЛО.
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15.12.2021 21:41 Ответить
Його однодумець в кремлівському бункері сидить !!!)))
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15.12.2021 21:48 Ответить
Щось мутить зелена потвора !!)))
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15.12.2021 21:42 Ответить
кокетничает как всегда )))
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15.12.2021 22:15 Ответить
В тебе очепятка-кАкетничает, медичною мовою -діарея !!!))) !!!
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15.12.2021 22:20 Ответить
и кОкетничает а потом и кАкетничает ))) все у него как всегда )))) и звиздит що дышит )))
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15.12.2021 22:29 Ответить
значить будуть вибори.
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15.12.2021 21:47 Ответить
не досидить
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15.12.2021 21:54 Ответить
А бубочка на той час де буде в Ростові чи в ОРДЛО ?
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15.12.2021 22:18 Ответить
Відчуваю, що в Хайфі!
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16.12.2021 12:24 Ответить
Не зрозумів, він так вибори в ОРДЛО анонсує?
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15.12.2021 22:09 Ответить
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15.12.2021 22:16 Ответить
Короля першим!
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16.12.2021 00:42 Ответить
Врет как Зеленский
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15.12.2021 22:22 Ответить
Яке ж воно дурне!
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15.12.2021 22:26 Ответить
В определенных условиях, особенно когда чешится нос, Зеля не чувствует "тиску" ни с боку, ни с сзади.
Одно блаженство. Все хорошо.
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15.12.2021 22:26 Ответить
Ну ну
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15.12.2021 22:27 Ответить
А Ермак разрешит рассказать, точно?
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15.12.2021 23:07 Ответить
правильно.
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16.12.2021 03:12 Ответить
Зеленский ставленник Пуйла. Как только Пу понял что его кукла под угрозой переворота, сразу нагнал войска на нашу границу. Дал Украине два варианта, Либо Зелох досидит каденцию, либо РФ вводит войска из за свержения Зели украинским народом. Оба варианты выгодны только ***** и Зелёной своре.
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16.12.2021 12:12 Ответить
 
 