Украина готова к любому формату переговоров с Россией, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но необходимо такое же желание с российской стороны остановить войну на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.
"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией по урегулированию этого процесса (ситуации на Донбассе – ред.). Мы об этом говорим открыто и уже не в первый раз. Необходимо такое же желание - остановить войну - и со стороны РФ", - заявил Зеленский.
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Пожалуйста, подождите...
дуглаз заглядав не канає ?
То як конкретизуєте, чи посмердите?
Не за тим )(уйло війну розвязувало
щоб зі всякими розмовляти о її припиненні
І взагалі, Додік вже має думати, де буде переховуватись після дострокового пінка під зад...
это его проблемы.
Зеленский - не Украина, и нечего смешивать эти понятия.
Зупинити війну на Донбасі на умовах кремля ( капітуляція України) .
А звільнити окуповану кремлівськими фашистами )(уйла нашу суверенну українську територію Криму та Донбасу...Це що продажному ...резиденту ЗЕбілу капітулянту взагалі не потрібно.