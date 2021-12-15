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"Газпром" сообщил о выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Российский "Газпром" заявляет, что выполнил обязательство по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня компания выполнила обязательство по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - сообщает концерн.

Исходя из статистики концерна, рубеж был преодолен по итогам газовых суток 14 декабря - утром 15 декабря. При сохранении текущих объемов транзита до конца года "Газпром" может транспортировать через Украину около 42 млрд куб. м газа.

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Топ комментарии
+5
глумятся?и над Украиной,и над Европой...
думаю это исторически недолго продлится...
еще придется свой газ в трехлитровые банки закатывать и торговать вдоль международных трасс
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15.12.2021 21:47
+5
Сейчас уже прокачку убыточна для Украины.очень маленькие объёмы.Нефтегаз имет убыток 4.5 млрд гр на конец года.Слишком много фирм - прослоек находится на труде и типа обеспечивают прокачку газа!Сейчас прибыль от транзита упала в 3 - 4 раза из-за падениев объёмов прокачки,а фирмы - прослойки тянут на себя миллиарды гр типа за обесеечение прокачки газа ,но уже тянут на прямую с Нефтегаза.По этому специально нужно создать комиссию и проверить работу Нефтегаза.Провести аудит.Кто-то целенаправленно банкротит Нефтегаз.Такая прибыльная компания не может быть такой убыточной.Иди нужно менять совет правления Нефтегаза и голову.
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16.12.2021 00:57
+4
Это же отлично - "в обход" ! Зачем Украине прокачивая агрессорский газ кормить русню .
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16.12.2021 05:42
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глумятся?и над Украиной,и над Европой...
думаю это исторически недолго продлится...
еще придется свой газ в трехлитровые банки закатывать и торговать вдоль международных трасс
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15.12.2021 21:47 Ответить
привет.
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15.12.2021 22:06 Ответить
привет
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15.12.2021 22:26 Ответить
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15.12.2021 22:26 Ответить
тому фуйло і бикує
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15.12.2021 23:48 Ответить
Выполнили, молодцы. В кои то веки исполнили договор.
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15.12.2021 22:09 Ответить
Це не виконання договору, а виконання їх, кремлівської, глумливої забаганки. труба розрахована на 200, вони прокачали 42... і будують в обхід різні труби... для чого? щоб кинути Україну.
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15.12.2021 22:17 Ответить
Верно. Но в договоре стоит 40 на 2021 год.
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15.12.2021 22:19 Ответить
Договір-тенденційне, мацковське глумління. в договорі не враховані нічиї інтереси окрім клемля.
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16.12.2021 00:28 Ответить
Это же отлично - "в обход" ! Зачем Украине прокачивая агрессорский газ кормить русню .
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16.12.2021 05:42 Ответить
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15.12.2021 22:20 Ответить
Сейчас уже прокачку убыточна для Украины.очень маленькие объёмы.Нефтегаз имет убыток 4.5 млрд гр на конец года.Слишком много фирм - прослоек находится на труде и типа обеспечивают прокачку газа!Сейчас прибыль от транзита упала в 3 - 4 раза из-за падениев объёмов прокачки,а фирмы - прослойки тянут на себя миллиарды гр типа за обесеечение прокачки газа ,но уже тянут на прямую с Нефтегаза.По этому специально нужно создать комиссию и проверить работу Нефтегаза.Провести аудит.Кто-то целенаправленно банкротит Нефтегаз.Такая прибыльная компания не может быть такой убыточной.Иди нужно менять совет правления Нефтегаза и голову.
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16.12.2021 00:57 Ответить
 
 