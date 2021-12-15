"Газпром" сообщил о выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год

Российский "Газпром" заявляет, что выполнил обязательство по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня компания выполнила обязательство по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - сообщает концерн.

Исходя из статистики концерна, рубеж был преодолен по итогам газовых суток 14 декабря - утром 15 декабря. При сохранении текущих объемов транзита до конца года "Газпром" может транспортировать через Украину около 42 млрд куб. м газа.

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