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41 вуз из Украины попал в рейтинг лучших университетов Европы и Средней Азии

Новости Цензор.НЕТ Общество

41 вуз из Украины попал в рейтинг лучших университетов Европы и Средней Азии

41 вуз из Украины попал в ежегодный перечень лучших развивающихся университетов стран Европы и Средней Азии на 2022 год (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022), в который вошли 450 лучших заведений высшего образования. Рейтинг составлен глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Число украинских заведений высшего образования среди лучших в Восточной Европе и Центральной Азии возросло до 41, что является абсолютным рекордом в истории данного регионального рейтинга. В то же время, присутствие Украины в топ-100 рейтинге сократилось с четырех до трех университетов на фоне общего снижения их репутационных и наукометрических показателей.

Украинские заведения высшего образования, вошедшие в перечень 100 лучших:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35-е место в 2022 г. (33-е место в 2021 г.);
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 63-е место в 2022 г. (66-е место в 2021 г.);
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место в 2022 г. (67 место в 2021 г.).

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В целом по сравнению с 2021 годом количество ЗВО Украины в региональном рейтинге выросло с 25 до 41:

  • 16 университетов впервые вошли в рейтинг;
  • 4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года;
  • 7 университетов сохранили позиции.

Для составления регионального рейтинга университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings учитываются десять показателей: академическая репутация учебного заведения, его репутация среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований на одну публикацию, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов, доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью, глубина международных научных коллабораций и присутствие учебного заведения в онлайн-среде.

Полный перечень 450 лучших заведений высшего образования развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год доступен по ссылке.
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Топ комментарии
+7
Особенно рейтинг в Ср. Азии взволновал. Это кто ж такой рейтинг сочиняет где мгу мацковский на первом месте?
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15.12.2021 22:52
+4
Вы правы - полный бред.
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15.12.2021 22:45
+3
МГУ найкращий на фоні кустанайських профтех училищ
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15.12.2021 23:28
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Lomonosov Moscow State University Moscow,Russia на 1-м месте? Что за рейтинг такой?
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15.12.2021 22:38 Ответить
Вы правы - полный бред.
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15.12.2021 22:45 Ответить
расово неправильный?
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15.12.2021 22:48 Ответить
Это рейтинг среди стран "третьего мира".
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16.12.2021 00:19 Ответить
Особенно рейтинг в Ср. Азии взволновал. Это кто ж такой рейтинг сочиняет где мгу мацковский на первом месте?
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15.12.2021 22:52 Ответить
Надеюсь те вузы где грыз камень науки Гоги и Кива в их числе.
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16.12.2021 09:04 Ответить
Чим хвалимось ? За наші бюджетні гроші готуємо фахівців для усього світу.
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15.12.2021 23:28 Ответить
МГУ найкращий на фоні кустанайських профтех училищ
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15.12.2021 23:28 Ответить
Східної Європи і Західної Азії треба було написати. Рейтинг, мабуть, в МГУ складали.
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15.12.2021 23:36 Ответить
Ошибка в переводе: не развивающиеся университеты Европы, а университеты в РАЗВИВАЮЩихся странах Европы и Азии.
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16.12.2021 02:57 Ответить
это что - новый анекдот как козу любил Федот? какие вузы в Украине... это ... даже не известно как назвать эти заведения.... лучше бы ПТУ развивали...
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16.12.2021 06:30 Ответить
А очолюе список Трускавецький двухнедільний !
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16.12.2021 06:56 Ответить
 
 