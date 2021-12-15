Зеленский призвал Запад вводить жесткие санкции против России до эскалации ситуации: "Санкционная политика "после" уже никого не интересует"
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза к применению меры пресечения в отношении России до наступления возможной эскалации на Донбассе.
Об этом он заявил во время общения с журналистами на саммите Восточного партнерства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Мы за мощную санкционную политику в отношении эскалации и тогда вероятной эскалации может не быть. Такие отношения, упреждающие опасные шаги, смогут остановить конфликт на востоке нашей страны, продолжающийся уже 8 лет", - заявил Зеленский.
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Це той що Гогу та Машу (так само як і сотні інших подібних собі істот) протягнув на вищі посади в державі
И требовать того же самого от Евросоюза ! Вот это было бы правильно. А как сейчас - тут воюем, а тут торгуем - в Европе этого не понимают.
20% мировых запасов этого стратегического материала находится в Украине и все эти годы мы по сути поставляли титан в наРФию за копейки.