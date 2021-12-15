Комитет Совета по правам человека поддержал изменение статуса Дома на всеукраинский русскоязычный канал

15 декабря парламентский комитет по правам человека рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект изменений в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (№4487), представленный нардепом Дмитрием Лубинцем ("За будущее").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Детектор медиа.

Если Рада поддержит изменения, канал сможет попасть в Универсальную программную услугу, которая бесплатно предоставляется украинцам. В настоящее время в УПУ входит Суспільне и телеканал "Рада".

Таким образом, государственный русскоязычный канал Дом, создававшийся для вещания на временно оккупированные территории, де-факто выходит в общенациональный масштаб и сможет конкурировать с частными телеканалами.

В ходе обсуждения отдельные нардепы подчеркнули, что этот вопрос не является предметом ведения комитета по правам человека, поэтому его рассмотрение непрофильным комитетом является незаконным.

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Нардеп Дмитрий Разумков отметил, что "с таким же успехом комитет по правам человека может рассматривать закон о государственном бюджете".

Председательствующий отрицал это, ссылаясь на постановление Рады, где права и свободы временно перемещенных лиц отнесены к компетенции комитета по правам человека.

В частности, комитет исходит из того, что внутренне перемещенные проживают на всей территории свободной Украины, следовательно, предназначенные для них телепрограммы должны распространяться на все государство.

Телеканал "Дом" начал работу в марте 2020 года, он вещает на временно оккупированных территориях (ВОТ) для "объективного информирования украинцев на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя и их возвращения в украинскую повестку дня".

Главная цель канала задекларирована как информационное содействие реинтеграции ВОТ, что включает в себя формирование положительного отношения к реинтеграции у граждан Украины и информационное содействие в этом процессе стран-партнеров.