РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7328 посетителей онлайн
Новости Общество
6 940 35
ВР (28728) русский язык (554) телевидение (855)

Комитет Совета по правам человека поддержал изменение статуса Дома на всеукраинский русскоязычный канал

Новости Цензор.НЕТ Общество

Комитет Совета по правам человека поддержал изменение статуса Дома на всеукраинский русскоязычный канал

15 декабря парламентский комитет по правам человека рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект изменений в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (№4487), представленный нардепом Дмитрием Лубинцем ("За будущее").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Детектор медиа.

Если Рада поддержит изменения, канал сможет попасть в Универсальную программную услугу, которая бесплатно предоставляется украинцам. В настоящее время в УПУ входит Суспільне и телеканал "Рада".

Таким образом, государственный русскоязычный канал Дом, создававшийся для вещания на временно оккупированные территории, де-факто выходит в общенациональный масштаб и сможет конкурировать с частными телеканалами.

В ходе обсуждения отдельные нардепы подчеркнули, что этот вопрос не является предметом ведения комитета по правам человека, поэтому его рассмотрение непрофильным комитетом является незаконным.

Читайте также: Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос

Нардеп Дмитрий Разумков отметил, что "с таким же успехом комитет по правам человека может рассматривать закон о государственном бюджете".

Председательствующий отрицал это, ссылаясь на постановление Рады, где права и свободы временно перемещенных лиц отнесены к компетенции комитета по правам человека.

В частности, комитет исходит из того, что внутренне перемещенные проживают на всей территории свободной Украины, следовательно, предназначенные для них телепрограммы должны распространяться на все государство.

Телеканал "Дом" начал работу в марте 2020 года, он вещает на временно оккупированных территориях (ВОТ) для "объективного информирования украинцев на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя и их возвращения в украинскую повестку дня".

Главная цель канала задекларирована как информационное содействие реинтеграции ВОТ, что включает в себя формирование положительного отношения к реинтеграции у граждан Украины и информационное содействие в этом процессе стран-партнеров.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
теперь мову оккупантов на всю территорию Украину и в каждый дом..
Вот и похоронили закон про Мову - тихонько так..
показать весь комментарий
15.12.2021 23:15
+26
а на росіі є україномовний канал?
показать весь комментарий
15.12.2021 23:17
+25
Я, как русскоязычный, служивший в са и получивший образование в советском вузе, считаю, что никаких "російськомовних каналов" на украинском тв быть не должно. Тем более, заточенных под действующую капитуляционную власть. Это "зрада" в чистом виде.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубочці закортіло мати власне "Г+Г"?
показать весь комментарий
15.12.2021 23:12 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 23:24 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 00:25 Ответить
Ну от те чого всім не вистачало, новий Інтер для лизання сраки зе
показать весь комментарий
15.12.2021 23:13 Ответить
теперь мову оккупантов на всю территорию Украину и в каждый дом..
Вот и похоронили закон про Мову - тихонько так..
показать весь комментарий
15.12.2021 23:15 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває та прогресує !!)))
показать весь комментарий
15.12.2021 23:46 Ответить
малоруский канал на малоруском языке...по чьим правилам будет писать, говорить как будет?
как станет называть буряк, цыбулю, картошку? по-местному или, как жители бассейна оки и верхней волги и утвержденному минобразования рф?
а, может, какая разница?
показать весь комментарий
16.12.2021 07:10 Ответить
Телевизионный Клоун осуществил свою Главную Наркотическую МЯЧТУ:
Создал свой карманный клоунский ТелеКанал!
Теперь 100% думает, что он крутой олигарх, хАзяин Жизни и даже выше кукловода Бени.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:16 Ответить
а на росіі є україномовний канал?
показать весь комментарий
15.12.2021 23:17 Ответить
Ви нє панімаєтє, ета - другоє! (вирваноє із контєкста особєнно ізвращьонним способом)
показать весь комментарий
15.12.2021 23:21 Ответить
А в самій Україні на 100% україномовні українські канали є ?
показать весь комментарий
16.12.2021 09:50 Ответить
Переворотько запускає рускаязичную чєлюсть по вій Україні.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:26 Ответить
за наші гроші нас будуть запихати російською пропагандою
показать весь комментарий
15.12.2021 23:33 Ответить
Это прекрасно
показать весь комментарий
15.12.2021 23:38 Ответить
Я, как русскоязычный, служивший в са и получивший образование в советском вузе, считаю, что никаких "російськомовних каналов" на украинском тв быть не должно. Тем более, заточенных под действующую капитуляционную власть. Это "зрада" в чистом виде.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:43 Ответить
Достатньо подивитися на Білорусь ,щоб зрозуміти -"А какая разница каким язиком гаварить" !!!)))
показать весь комментарий
15.12.2021 23:48 Ответить
Тююю... Можна було б просто зняти санкції з раша тудей.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:43 Ответить

Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог лютий,
який все зраджує кремлю продає, і з тебе, як з повії нахабно сміється!
показать весь комментарий
15.12.2021 23:44 Ответить
"Дно" канал з новим шоу " палець у сраці" . Пардон
показать весь комментарий
15.12.2021 23:44 Ответить
Для начала пусть эти комитетчики за свои гроши содержат канал, а органи за это время камеры с унитазом им подъищут
показать весь комментарий
15.12.2021 23:44 Ответить
Це суто касапський канал з тупою пропагандою совка і зеленого клована…
показать весь комментарий
15.12.2021 23:48 Ответить
Ну вот, собрался междусобойчик и всё порешал...
показать весь комментарий
15.12.2021 23:59 Ответить
щось я не бачу в москалів всєрасійскава україномовного каналу?? То з якої радості відповідний має бути в Україні???
показать весь комментарий
16.12.2021 00:10 Ответить
О том, что это будет общегосударственный, пропагандистский канал, с хвалебными одами вовке-шлагбауму, писала Галина Петренко еще всередине ноября в статье для "Зеркала недели"Как Зеленский строит медиаимперию
показать весь комментарий
16.12.2021 00:19 Ответить
А що на окупованих територіях українську не розуміють? Кончені слуги, як ви задовбали своїм руССизмом🤬
показать весь комментарий
16.12.2021 00:48 Ответить
Я не розумію, чому саме кацапський іщиг має преференції перед іншими чужими мовами? Тму у мене логічне запитання - а коли буде створено польськомовний всеукраїнський телеканал? Чи китайськомовний? Чим українські громадяни китайського походження гірші за такихже українських громадян кацапського походження? Зауважте, що я абстрагуюся від діючого мовного закону. Бо якщо брати його до уваги, то тут взагалі лютий иреш. А цинізм ситуації в тому, що Зєлєнскій знову робить спробу розколоти Україну за мовним принципом, роблячи кацапоязиких своїми прихильниками за допомогою приманки - кацапоящкого "Дома".
показать весь комментарий
16.12.2021 00:52 Ответить
А тебя чего колбасит? От непонимания сути проблемы(твой пост - очень яркое этому свидетельство) или какая другая причина? Т
показать весь комментарий
16.12.2021 07:44 Ответить
Ще раз: чому рузьге ізик повинен мати преференції пере китайським, чи польським в Україні? Тому, що це ізик окупантів? І чому Зєлєнскій вкотре ігнорує українське законодавство? Дай притому відповідь, узкогаварящий німцю. І ще мені цікаво, чи киристується пільгами узкій ізик у країні, під прапором якої ти тут випопожнюєшся? Адже там теж добра частина вихідців із "руськага міра".
показать весь комментарий
16.12.2021 07:52 Ответить
Количеством
показать весь комментарий
16.12.2021 10:14 Ответить
Президент ,, заботится ,, об украинском языке- чем больше будет Россия убивать украинцев , тем больше русского языка, чем больше буден унижать , больше русскогоязыка, нужно поддерживать 5 колонну, да и удобнее будет встречать ,, братьев,, на танках. Русские, особенно сейчас , ставшие чистыми фашистами- всегда презирали , считали и считают все национальности - десятым сортом( особенно украинцев) вплоть до физического уничтожения , они ассимилировали сотни миллионов разных народов , сделав их ничем - так как русских как национальности никогда не было , нет и не будет......Президент - красава , поддержка фашистов и убийц- ,,класс,, Кому не понятно- ознакомьтесь со значением понятия ,,фашизм ,, как формы государственного устройства( Россия - мега фашистское государство , виноваты все до одного граждане России- кроме уже покойных или сидящих в тюрьмах)...
показать весь комментарий
16.12.2021 07:31 Ответить
Пам'ятаю, Парубій кричав: І хай тільки хтось спробувати відмінити Закон про захист мови! От наївний... навіщо його відміняти, можна просто не виконувати, як і всі закони і статті Конституціїї, які не подобаються бубочкам.
показать весь комментарий
16.12.2021 07:46 Ответить
Какая конкуренция? Русскоязычный канал будет вне конкуренции!
Посмотрим новогодний телеэфир. Сколько каналов будут бороться за зрителя, разыгрывая языковую карту.
показать весь комментарий
16.12.2021 10:07 Ответить
Вопрос не в канале, а в его наполнении.
показать весь комментарий
16.12.2021 10:15 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 00:08 Ответить
 
 