Комитет Совета по правам человека поддержал изменение статуса Дома на всеукраинский русскоязычный канал
Новости Цензор.НЕТ Общество
15 декабря парламентский комитет по правам человека рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект изменений в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (№4487), представленный нардепом Дмитрием Лубинцем ("За будущее").
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Детектор медиа.
Если Рада поддержит изменения, канал сможет попасть в Универсальную программную услугу, которая бесплатно предоставляется украинцам. В настоящее время в УПУ входит Суспільне и телеканал "Рада".
Таким образом, государственный русскоязычный канал Дом, создававшийся для вещания на временно оккупированные территории, де-факто выходит в общенациональный масштаб и сможет конкурировать с частными телеканалами.
В ходе обсуждения отдельные нардепы подчеркнули, что этот вопрос не является предметом ведения комитета по правам человека, поэтому его рассмотрение непрофильным комитетом является незаконным.
Нардеп Дмитрий Разумков отметил, что "с таким же успехом комитет по правам человека может рассматривать закон о государственном бюджете".
Председательствующий отрицал это, ссылаясь на постановление Рады, где права и свободы временно перемещенных лиц отнесены к компетенции комитета по правам человека.
В частности, комитет исходит из того, что внутренне перемещенные проживают на всей территории свободной Украины, следовательно, предназначенные для них телепрограммы должны распространяться на все государство.
Телеканал "Дом" начал работу в марте 2020 года, он вещает на временно оккупированных территориях (ВОТ) для "объективного информирования украинцев на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя и их возвращения в украинскую повестку дня".
Главная цель канала задекларирована как информационное содействие реинтеграции ВОТ, что включает в себя формирование положительного отношения к реинтеграции у граждан Украины и информационное содействие в этом процессе стран-партнеров.
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Вот и похоронили закон про Мову - тихонько так..
как станет называть буряк, цыбулю, картошку? по-местному или, как жители бассейна оки и верхней волги и утвержденному минобразования рф?
а, может, какая разница?
Создал свой карманный клоунский ТелеКанал!
Теперь 100% думает, что он крутой олигарх, хАзяин Жизни и даже выше кукловода Бени.
Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог лютий,
який все зраджує кремлю продає, і з тебе, як з повії нахабно сміється!
Посмотрим новогодний телеэфир. Сколько каналов будут бороться за зрителя, разыгрывая языковую карту.