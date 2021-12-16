Страны-лидеры ЕС не поддерживают предложение США по планированию новых санкций против России, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
По информации Bloomberg, Франция, Германия, Италия и Испания против того, чтобы быстро составлять план введения новых санкций против России из-за ее эскалации в отношении Украины, как это предлагают США. В то же время, другие страны блока считают, что публичные угрозы санкциями могут более эффективно сдержать Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Это противоречие, по наблюдениям журналистов Bloomberg, показывает скептицизм Евросоюза по поводу оговорок США относительно подготовки России к масштабному вторжению в Украину.
Послы стран восточной Европы, Нидерландов и скандинавских государств просили Европейскую комиссию обсудить с ними варианты детальных санкций как можно быстрее, сообщил один из чиновников. По словам другого, эти варианты в основном готовы.
Берлин считает, что такой подход не оставит места для маневра против России в будущем, потому что черновой вариант станет доступным общественности из-за утечки. Германия и ее единомышленники из числа членов ЕС считают, что обнародование вероятных санкций даст Путину повод для столкновения, которого он так ищет, а любые убытки России ударят и по членам блока, учитывая близкие экономические связи.
По мнению оппонентов немедленного обсуждения санкций, подождать следующего шага Путина, прежде чем применять конкретные, точечные меры будет более эффективно, чем делать публичными различные варианты, учитывая риск, что они не могут быть применены, говорят чиновники ЕС. Они подчеркивают, что в случае вторжения будут применены "болезненные меры", а споры касаются того, насколько детальным должно быть планирование на фоне неуверенности намерений Москвы.
По словам одного из дипломатов, Евросоюз не разделяет уверенности США в планах Путина начать вторжение в начале следующего года. Вместо этого они расценивают движение российских сил как тактику давления.
Высокий представитель Европейского Союза по внешним делам Жозеп Боррель заявил, выступая в Брюсселе 15 декабря, что блок "ожидает лучшего и готовится к худшему".
"Если ситуация в Украине ухудшится, несомненно, мы будем готовы ответить. Пока же мы не хотим прилагаться к какой-либо эскалации. Мы хотим оставаться в этом режиме предотвращения, то есть дипломатической плоскости, чтобы попытаться изучить разные сценарии и иметь ответы на каждый из них".
Пожалуйста, подождите...
- перечитал твою мыслю раза 4-ре, так и не понял о чем она..
понятно что тебе с твоими умственными способностями это тяжело - но учиться нужно.
Может попроси школьника какого помогать...
На скільки у пані стане люб'язності, щоб уникнути прикрих парфумів?
идинах
- в следующей жизни и перерождении попробую, может наградит Бог тогда умом - ты тоже не теряйся
Боже, Україну збережи! Від своїх - тупих, лінивіх, байдужих і продажніх!
хоть посылай туда нашего Ослика, хоть Порошенко..
сев.Корея пример, от которой все отползли после того как она послала всех нах..
╬
Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Как то смешно наблюдать как Германия и Франция пытаются с ним вести дипломатические и экономические дела .
У НЕГО РУКИ В КРОВИ
Вот это объяснить европейцам есть задача МИДа Украины.
Кто жмёт кровавую руку сам будет изгоем .
Надо посольствам срочно организовать серии выставок с материалами об убийцах- оккупантах .
Кстати и Грузия могла бы подключиться к такому флэш мобу , и Молдова .
Ніскільки не жалко їх.
Адольф з Наполеоном у гробу перевертаються від такого занепаду Європи.
От тепер чітко зрозумілі мотиви Британії- плрвати з євролібераствми
По данным агентства, которое ссылается на европейские дипломатические источники, Германия, Франция, Италия и Испания настаивают, что важнее провести (пустые) переговоры с Москвой, а не предупреждать ее "о болезненных экономических мерах". Однако другие страны - члены ЕС считают, что публичная поддержка новых санкций эффективнее "сдержит президента России Владимира Путина".
Как сообщил один из источников агентства, представители нескольких стран, в том числе Нидерландов, восточноевропейских и скандинавских государств, попросили Европейскую комиссию (ЕК) обсудить с ними разрабатываемый документ с вариантами возможных санкций."
Европа: запрещает двум-трём депутатам Думы въезд в страны ЕС на год.
Это максимум на что эти овощи способны.
страшные страхи от Юрия Луценко
Обзвони завтра друзей и скажи, что тебе нужна защита - ты обидел бандюка, который держит райдержадминистрацию, друга Юзика с Зеленским, зятя мусорского генерала, дочка которого маникурит Лену Зеленскую. И что завтра приедут смешивать тебя в блендере с собачьим говном.
И тогда ты узнаешь, сколько у тебя друзей!
2. Звыны, но обращаясь к тебе, я хотел и другим краткое мэмо про друзей и про жизнь нашрябать на память.
3. Смотря на твою запальчивость, я начинаю сомневаться, кто из нас сынок и чей я папа. Не верю я, шо тебе 86 и больше лет, с учетом половозрелости у 16 годков...
Швец бомбит фейки раши о договоренностях с США вынудить Украину на уступку по Штайнмайер....
И во всем этом море дерьма мотается между берегами наш зеленый-зеленый верховный презик/командующий женой зама ментов по наркотикам...