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Страны-лидеры ЕС не поддерживают предложение США по планированию новых санкций против России, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Страны-лидеры ЕС не поддерживают предложение США по планированию новых санкций против России, - Bloomberg

По информации Bloomberg, Франция, Германия, Италия и Испания против того, чтобы быстро составлять план введения новых санкций против России из-за ее эскалации в отношении Украины, как это предлагают США. В то же время, другие страны блока считают, что публичные угрозы санкциями могут более эффективно сдержать Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Это противоречие, по наблюдениям журналистов Bloomberg, показывает скептицизм Евросоюза по поводу оговорок США относительно подготовки России к масштабному вторжению в Украину.

Послы стран восточной Европы, Нидерландов и скандинавских государств просили Европейскую комиссию обсудить с ними варианты детальных санкций как можно быстрее, сообщил один из чиновников. По словам другого, эти варианты в основном готовы.

Берлин считает, что такой подход не оставит места для маневра против России в будущем, потому что черновой вариант станет доступным общественности из-за утечки. Германия и ее единомышленники из числа членов ЕС считают, что обнародование вероятных санкций даст Путину повод для столкновения, которого он так ищет, а любые убытки России ударят и по членам блока, учитывая близкие экономические связи.

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По мнению оппонентов немедленного обсуждения санкций, подождать следующего шага Путина, прежде чем применять конкретные, точечные меры будет более эффективно, чем делать публичными различные варианты, учитывая риск, что они не могут быть применены, говорят чиновники ЕС. Они подчеркивают, что в случае вторжения будут применены "болезненные меры", а споры касаются того, насколько детальным должно быть планирование на фоне неуверенности намерений Москвы.

По словам одного из дипломатов, Евросоюз не разделяет уверенности США в планах Путина начать вторжение в начале следующего года. Вместо этого они расценивают движение российских сил как тактику давления.

Высокий представитель Европейского Союза по внешним делам Жозеп Боррель заявил, выступая в Брюсселе 15 декабря, что блок "ожидает лучшего и готовится к худшему".

"Если ситуация в Украине ухудшится, несомненно, мы будем готовы ответить. Пока же мы не хотим прилагаться к какой-либо эскалации. Мы хотим оставаться в этом режиме предотвращения, то есть дипломатической плоскости, чтобы попытаться изучить разные сценарии и иметь ответы на каждый из них".
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Топ комментарии
+25
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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15.12.2021 23:49
+22
Боже! бережи Америку та Джо Байдена!
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15.12.2021 23:45
+14
Дурне поїхало в турне і нічого не добилось. Тільки прокатав гроші платників податків та влаштував для Лєнки шопінг. Це вся ЗЕперемога. Повернеться назад і буде вішати локшину на вуха зебілів який він маладєтс.
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15.12.2021 23:47
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Правила форума Совет форумчан
ставлю на те, що зараз почую про толерастов, крайню стадію озабоченості- всі винні, особливо стецьки, Порохоботи та 25%, котрих нудить від Вселенського приЗе!Бені.
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15.12.2021 23:42 Ответить
видно старею и тупею
- перечитал твою мыслю раза 4-ре, так и не понял о чем она..
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15.12.2021 23:47 Ответить
а воно вам треба, якщо це не щелепні борошна?
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15.12.2021 23:56 Ответить
треба, дуже треба..
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15.12.2021 23:59 Ответить
ты лучше попробуй ещё раз сформулировать - что ты пытаешься сказать?
понятно что тебе с твоими умственными способностями это тяжело - но учиться нужно.

Может попроси школьника какого помогать...
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16.12.2021 00:12 Ответить
дякую кацападло, дивно, що стримуєш свою блювоту на такому високому як для свинособаки- рівні?
На скільки у пані стане люб'язності, щоб уникнути прикрих парфумів?
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16.12.2021 00:21 Ответить
вместо формулировки что оно пыталось пёрднуть снова словесный понос...
идинах
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16.12.2021 08:31 Ответить
що кацападло, пекельні борошна та щелепні спазми? Добре, що підписався.
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16.12.2021 12:03 Ответить
так що дабл Володімір, зміг осягнути написане чи в тому й біда, що вам баранам заважало це, цілою зміною впіхувати?
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16.12.2021 12:16 Ответить
я видимо никогда не достигну такого уровня просветления, нирваны и вознесения что бы постичь смысл твоих записей..

- в следующей жизни и перерождении попробую, может наградит Бог тогда умом - ты тоже не теряйся
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16.12.2021 12:21 Ответить
в іншому житті- ти будеш пацюком, а тому й виживеш. Та й щелепу не вивихнеш, косячи під українця уськоізического. Бувай падло зайвохромосомне.
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16.12.2021 12:39 Ответить
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16.12.2021 12:46 Ответить
Боже! бережи Америку та Джо Байдена!
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15.12.2021 23:45 Ответить
И особенно беежи Байдена от поноса - он может уже и не добежать до пункта смены памперсов!
Боже, Україну збережи! Від своїх - тупих, лінивіх, байдужих і продажніх!
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16.12.2021 07:27 Ответить
Байден в США і рятує Україну. Бо 73% цього точно не в змозі зробити. З 2019 року в Україні немає президента!! Якби Байден не переміг на виборах (хоч американці отямились) можна було б вже ставити крапку
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16.12.2021 07:57 Ответить
Быдло мокшанское чего притихли...
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15.12.2021 23:45 Ответить
Дурне поїхало в турне і нічого не добилось. Тільки прокатав гроші платників податків та влаштував для Лєнки шопінг. Це вся ЗЕперемога. Повернеться назад і буде вішати локшину на вуха зебілів який він маладєтс.
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15.12.2021 23:47 Ответить
по правде говоря с перекупленными РФ Макронами и Меркелями, не имея газа, нефти и ЯО не договоришься..
хоть посылай туда нашего Ослика, хоть Порошенко..
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15.12.2021 23:52 Ответить
Тому і нема ні газу, ні нафти, ні вугілля патамушта рулить клоун.
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15.12.2021 23:57 Ответить
про ЯО забыл..
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16.12.2021 00:00 Ответить
ЯО нічого не дасть, а ось наявність купи АС багато значить. Як шандарахне то мало не буде всім. Дістане і до маасковії.
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16.12.2021 00:06 Ответить
ЯО дает все на самом то деле..
сев.Корея пример, от которой все отползли после того как она послала всех нах..
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16.12.2021 00:09 Ответить
Мечтаешь пожить в сев. Корее? Там хорошо, курорт)) лагеря, расстрелы, ну всё как вы любите))
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16.12.2021 07:06 Ответить
Ти взагалі десь працюєш? По 500 коментів на день строчиш. Чи це і є твоя робота за шоколадного баригу коменти строчити цілими днями? Чи ти школота і в тебе канікули?
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16.12.2021 00:12 Ответить
Гастарбайтер, знайди хоч 1 мій комент за шоколадного баригу. Інакше будеш тріплом і отримаєш свій почесний номер в списку тріпачів.
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16.12.2021 00:20 Ответить
Ватній тупой рашистский длбб ,идешнах на полусогнутіх с реактивнім движением от попердівания...
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16.12.2021 07:34 Ответить
Порошенко до розмови Байдена з путіним і нашим гідрантом поїхав у турне, де домовлявся за нашого нікчему.
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16.12.2021 05:22 Ответить
Воно того й домогається, щоби захід відмовився від допомоги Україні. За для того й ці постійні гучні недолугі звинувачення вбік західних лідерів, замість повсякденної наполегливої праці…
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16.12.2021 01:23 Ответить
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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15.12.2021 23:49 Ответить
Вот образ **** - это убийца , вор чужих территорий , диктатор
Как то смешно наблюдать как Германия и Франция пытаются с ним вести дипломатические и экономические дела .
У НЕГО РУКИ В КРОВИ
Вот это объяснить европейцам есть задача МИДа Украины.
Кто жмёт кровавую руку сам будет изгоем .

Надо посольствам срочно организовать серии выставок с материалами об убийцах- оккупантах .

Кстати и Грузия могла бы подключиться к такому флэш мобу , и Молдова .
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16.12.2021 00:05 Ответить
Грузия могла бы! Но не подключиться. Своих проблем хватает.
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16.12.2021 01:01 Ответить
К сожалению, "старая Европа" мыслит узкими экономическими интересами, граница с РФ далеко, угроза безопасности выглядит для них не столь очевидной, а выгоды от соглашательской политики умиротворения агрессора вполне материальны, и всё это на фоне эрозии ценностей и деградации политического класса, только посмотрите на пустозвона и выскочку Макрона, банковского клерка Шольца, итальянских популистов и испанских травмированных эпохой Франко "антифашистов". Что они могут противопоставить людоеду Путину, кроме порожней болтовни и калькулятора?
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16.12.2021 00:08 Ответить
Ничего от двуличных евролядей и не ожидал. Маму родную ради материальной выгоды под ***** подложат.
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16.12.2021 00:18 Ответить
Нда...для этого зесрань и выбрала полоумного наркомана,чтоб оно развалило всю антипутинскую коалицию ...
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16.12.2021 00:31 Ответить
Хутін дрючить гейропейців у всі щілини, а вони аж скавчать від задоволення.
Ніскільки не жалко їх.

Адольф з Наполеоном у гробу перевертаються від такого занепаду Європи.

От тепер чітко зрозумілі мотиви Британії- плрвати з євролібераствми
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16.12.2021 00:33 Ответить
У Бломберг сказано иначе, речь идёт не о предложениях США, а о предложениях более мелких евро стран в пику Германии, Франции, Италии и Испании :

По данным агентства, которое ссылается на европейские дипломатические источники, Германия, Франция, Италия и Испания настаивают, что важнее провести (пустые) переговоры с Москвой, а не предупреждать ее "о болезненных экономических мерах". Однако другие страны - члены ЕС считают, что публичная поддержка новых санкций эффективнее "сдержит президента России Владимира Путина".

Как сообщил один из источников агентства, представители нескольких стран, в том числе Нидерландов, восточноевропейских и скандинавских государств, попросили Европейскую комиссию (ЕК) обсудить с ними разрабатываемый документ с вариантами возможных санкций."
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16.12.2021 00:53 Ответить
Московия: в торгается 95ю тысячами орков в Украину.
Европа: запрещает двум-трём депутатам Думы въезд в страны ЕС на год.
Это максимум на что эти овощи способны.
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16.12.2021 01:39 Ответить
Кто же сомневался! У щирих друзив Запада всё же свой родимый и облизанный зад роднее был, есть и будет. Плескать свои инф-волны на мельницу украинской истории и её нынешней непростой политики внутренней и внешней - хоть отбавляй словесов всяких, а как до дела конкретно - дуля-с в карманчике ехней т.наз. "дерьмократии".
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16.12.2021 02:11 Ответить
*любезный*, иди ка ты лесом,тундрой и болотами собирать валежник и галлюциногенные грибы
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16.12.2021 07:44 Ответить
Они хотят, чтобы РФ захватила Украину.
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16.12.2021 02:20 Ответить
Заяви ЄС що до підтримки України вразі вторгнення рф,коштують не більше картопляної лушпайки.
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16.12.2021 04:28 Ответить
Ещё раньше договорились.
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16.12.2021 05:23 Ответить
********** ....не пахнуть
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16.12.2021 05:34 Ответить
а штиняють як ти Дмитро-картинка? Кончене, що кожен день тут розміщувало картинки із сру та привело Зе!Беню до необмеженої влади? Щоб на тебе бурулька впала, кілограм на 5-ть.
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16.12.2021 12:26 Ответить
Юрий Щвец...о дезинфломации Крыс Мавзолея...КГБшник увеличил зарплату ********** и прочим Салавьевым в 3 раза,а троллятине на Цензоре и прочих соцсетях...
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16.12.2021 06:41 Ответить
https://youtu.be/teCRnCEZwl0
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16.12.2021 06:42 Ответить
Свора соплежуев в который раз стает на одни и те же грабли.
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16.12.2021 06:44 Ответить
Имя Степан Бандера пугает не толлько мавзщолейных баранов с августа 1939 года...а что у нас было втогда?Праильно...браццкий договор в Москве Молотов-Риббентроп...Заметте не Берлине а Мацковиии
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16.12.2021 06:53 Ответить
Вот что газ теплотворящий делает!
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16.12.2021 06:59 Ответить
Друзі пізнаються в біді... І як бачимо Франція, Германія, Італія та Іспанія нам зовсім не друзі. А тому цим утиркам з монобільшості слуг неукраїнського народу потрібно перестати так по мавп'ячому втілювати в життя недолугий договір про асоціацію з ЄС, котрий був підписаний виродком Порошенком, і який заподіяв українцям вже значно більше шкоди ніж користі. Ні, ні, я не ратую за дрючбу з цим ***... "братнім" східним народом. Просто ці нікчемні табуретки з-під куполу ЗРАДИ, допоки вони біля корита, повинні більш критично відноситись до т.з. євроінтеграції, законодавча база під яку вже майже повністю знищила ті соціальні засади і права, що гарантує нам нині діюча Конституція України.
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16.12.2021 07:06 Ответить
Скоко тебе лет? Сколько ты бед пережил, чтобы понять кто друг, а кто так - ему твои шашлыки просто нравятся.
Обзвони завтра друзей и скажи, что тебе нужна защита - ты обидел бандюка, который держит райдержадминистрацию, друга Юзика с Зеленским, зятя мусорского генерала, дочка которого маникурит Лену Зеленскую. И что завтра приедут смешивать тебя в блендере с собачьим говном.
И тогда ты узнаешь, сколько у тебя друзей!
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16.12.2021 07:44 Ответить
Отличный пример бессмысленного словесного фуфлопопоса. Наверное, очень хотелось? А теперь, сынок, объясни, что ты такое всё же хотел из себя выдавить, желательно в какой-то смысловой привязке к моей реплике?
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16.12.2021 07:58 Ответить
1. Я с тобой, по поводу настоящих друзей Украины полностью согласен.
2. Звыны, но обращаясь к тебе, я хотел и другим краткое мэмо про друзей и про жизнь нашрябать на память.
3. Смотря на твою запальчивость, я начинаю сомневаться, кто из нас сынок и чей я папа. Не верю я, шо тебе 86 и больше лет, с учетом половозрелости у 16 годков...
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16.12.2021 08:04 Ответить
Прощаю, но впредь, пожалуйста, не заплывай так глубоко в свои свои жизненные проблемы и воспоминания, держись на поверхности, согласно своему возрасту и плавучести...
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16.12.2021 08:32 Ответить
Спасибо! Главное не злоупотреблять эспумизаном, шоб плавучесть живота не потерять. А то сразу камнем на дно жизни...
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16.12.2021 10:27 Ответить
так спостереження: ви настільки культурні та двомовні, що при першій кращій нагоді- допомагаєте кацапам вас зрозуміти? А дарма.
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16.12.2021 12:45 Ответить
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16.12.2021 08:07 Ответить
Зара дивлюся Пана Юрия з ранку...
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16.12.2021 07:15 Ответить
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16.12.2021 07:39 Ответить
А что Испания? у них нет ни радиаторов ни котлов и газ мавзолейный Королю Испании до одного места...
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16.12.2021 07:14 Ответить
Кажись недолго осталось Евросоюзу! Германию обложат налогом за вторую мировую по новой и по самые гланды, т.к. у них, жирных и обосранных, воевать уже некому. У французов, упаси Бог, взбунтуется Иностранный легион из литовцев и хохлов. И все - Верден и Вандея с Бастилией в одной бутылке из-под бургунского. Италия блин ничего не заметит, если будет пицца с макаронами по утрам, даже если у них завтра победит на выборах Кива и объявит себя реинкарнацией Муссолини.
И во всем этом море дерьма мотается между берегами наш зеленый-зеленый верховный презик/командующий женой зама ментов по наркотикам...
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16.12.2021 07:37 Ответить
 
 