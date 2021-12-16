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Новости За рубежом Агрессия России против Украины Война
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война (46763) Восточное партнерство (171) Россия (91262) Евросоюз (15875) Шарль Мишель (212)

В случае военной агрессии против Украины будут огромные последствия, - Мишель предупредил РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В случае военной агрессии против Украины будут огромные последствия, - Мишель предупредил РФ

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что на саммите Восточного партнерства лидеры ЕС заявили, что за любую военную агрессию против Украины Россия заплатит высокую цену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас была возможность вновь подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Завтра Совета ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить – вместе с нашими партнерами в НАТО, Большой семерке, с США, Канадой и Великобританией – что если будет любая военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию", - сказал глава Европейского совета.

Мишель сообщил, что уже "приготовлена позиция, которая будет обсуждаться завтра на Европейском совете, которая очень сильная и единая". "Мы говорим спокойно и уверенно, что будут огромные последствия, будет слишком высокой цена, которую придется заплатить в случае какой-либо военной агрессии со стороны России против Украины. Мы тесно работаем с нашими партнерами в НАТО. И это будет сказано завтра", - заверил он.

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Мишель напомнил, что в отношении России уже действуют ранее принятые санкции, но ЕС готов предпринять дополнительные, "если в этом будет необходимость". "Мы вернемся к этому завтра. Наша позиция сильна. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем суверенитет Украины и координируем наши действия с нашими союзниками. Решение будет принято на основе того, что произойдет. Но мы надеемся, что не будет дальнейшей эскалации и дальнейшей агрессии", - добавил президент Европейского совета.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Буде "Величезна глибока стурбованість"?
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16.12.2021 00:04
+9
ухх величезні! занепокоєння будуть в двіччі більші!
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16.12.2021 00:04
+8
Что бы последствия реально снизить - надо уже СЕЙЧАС усиливать ПВО Украины. Как минимум ПВО. Потому что если не делать этого До нового вторжения - то потом уже будет поздно. Потому что нужно время как на обучение операторов ПВО установок так и на разворачивание систем (надеюсь иллюзий про то, что натовские солдаты будут вместо нас сидеть за пультами нет ни у кого?!)). Все это делать в то время, как самолеты РФ и ракеты УЖЕ будут атаковать с воздуха - как пить Боржоми лежа на диализе. Отключение СВИФТ и прочая СП-2 не установит бесполетную зону над Украиной.
И наслидки, о которых постоянно заявляют евро-лидеры (уже после того как Байден вообще то все уже сказал) в случае НОВОГО вторжения будут велычезнымы в первую очередь для Украины!!
А поставив щит с воздуха - уже можно и заявления делать, заодно и уверенности в голосе прибавится.
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16.12.2021 00:45
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ухх величезні! занепокоєння будуть в двіччі більші!
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16.12.2021 00:04 Ответить
Буде "Величезна глибока стурбованість"?
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16.12.2021 00:04 Ответить
І німецькі повії будуть кричати бізнес бізнесом а політика окремо
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16.12.2021 00:06 Ответить
Газ и нефть перестанете покупать? Не смешите... Они Сирию за ваши бабки уже разбомбили. И что?
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16.12.2021 00:32 Ответить
європейськи цінності, до яких ми прагнемо долучитись - "приходьте, коли вас почнуть вбивати ".
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16.12.2021 00:35 Ответить
Что бы последствия реально снизить - надо уже СЕЙЧАС усиливать ПВО Украины. Как минимум ПВО. Потому что если не делать этого До нового вторжения - то потом уже будет поздно. Потому что нужно время как на обучение операторов ПВО установок так и на разворачивание систем (надеюсь иллюзий про то, что натовские солдаты будут вместо нас сидеть за пультами нет ни у кого?!)). Все это делать в то время, как самолеты РФ и ракеты УЖЕ будут атаковать с воздуха - как пить Боржоми лежа на диализе. Отключение СВИФТ и прочая СП-2 не установит бесполетную зону над Украиной.
И наслидки, о которых постоянно заявляют евро-лидеры (уже после того как Байден вообще то все уже сказал) в случае НОВОГО вторжения будут велычезнымы в первую очередь для Украины!!
А поставив щит с воздуха - уже можно и заявления делать, заодно и уверенности в голосе прибавится.
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16.12.2021 00:45 Ответить
Мішель був сім років у комі?
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16.12.2021 01:05 Ответить
снимут штаны и пуйло их отымеет европейские импотенты
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16.12.2021 01:33 Ответить
Мишаня, ты это о чём? Русские свиньи уже 8 лет как на нас напали, как крысы, и делают вид что они ни при чём
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16.12.2021 06:48 Ответить
Про що мова! Ви, "стурбовані", не можете справитися навіть з напливом нелегалів на кордоні Польщі
а ще "грозитеся" якимось санціями до РФ. Поки ви будете місяцями узгоджувати ті санкції, то рашка буде вже на кордоні Польщі, разом з нелегалами!
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16.12.2021 07:29 Ответить


Тобто якщо до тебе вдерся гангстер і вбив твого сина, то в разі другого його появлення і вбивства доньки ти погрожуєш йому глибоко стурбуватись а то більше - газ у нього не купити???
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16.12.2021 07:51 Ответить
Да, а шоб последствия таки были губительными для России наложите санкции на импорт в ЕС памперсов из России. А то их производители памперсов заработают больше ГазПрома на вашей озабоченности!
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16.12.2021 08:08 Ответить
Кроме занепокоєння пальчиком погрозят? Это будет сильно.
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16.12.2021 08:36 Ответить
Еврогейские слизняки - идите уже все в ЖОПУ. Надоели уже своей обеспокоенностью и сопливыми угрозами.
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16.12.2021 08:37 Ответить
і сам неабияк стурбувався в штани....
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16.12.2021 09:17 Ответить
- Чем ты аргументируешь?
- Аргументом.
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16.12.2021 09:24 Ответить
Распад РАБссиянской Вампирии был 2 марта 1917 года,Распад Ссср в декабре 1991 года,а распад СНГ и прочего гоффна что придумали мавзолейные крысы типа Варшавский Договор уже не страшны... РАБссия обосрала все что придумала за последние 100 лет...стра-катастрофа... но себя называют вяликая РАБссия от Камчатки до Кенигсберга...так что ждем-с очередного распада рюсских болванов Емельков... фюреров...
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16.12.2021 09:29 Ответить
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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16.12.2021 11:06 Ответить
Пальчиками уже все отгрозились? Или еще кто то забыл?
Когда будет конкретный пакет санкций разработан?!
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16.12.2021 11:08 Ответить
 
 