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Мужчина с ножом напал на полицейских в Харьковской области - двое правоохранителей получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейских в Харьковской области - двое правоохранителей получили ранения

В Купянске мужчина во время семейной ссоры набросился на приехавших на вызов полицейских с самодельным ножом из пилы. Правоохранители получили ранения рук и лица.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"В ходе разговора с правоохранителями 49-летний мужчина напал на работников полиции с самодельным ножом из пилы и нанес двум полицейским телесные повреждения в области пальцев рук и лица", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции.

Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности по статье о насилии в семье.

В отношении нападающего возбуждено уголовное производство по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Также читайте: Мужчину, бросавшегося на полицейских с ножом, задержали на Львовщине

Автор: Наталя Джума
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А чого вони йому коліна не прострелили?
А краще голову...
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16.12.2021 00:28 Ответить
Власне, те ж саме питання. Але при зе-владі, поліцейського за виконання сліжбових інструкцій можуть і до відповідальності притягнути.
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16.12.2021 08:35 Ответить
Прорахували всі наслідки..виплати..медалі за бойове затримання злодія..і вирішили що краще в лікарні відлежатись... чим доводити в судах та писати купу папірців ...та витрачати нервові клітини.Запугані хлопці.
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16.12.2021 09:27 Ответить
Коли на тебе йде нападник з ножем, то не потрібно вицілювати ніякі коліна- це неефективно. Стріляєш завжди у тулуб.
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16.12.2021 12:34 Ответить
Потому что им тогда прийдется в судах доказывать, что это было не превышение полномочий, и делать это будет очень сложно - там вполне реальный срок светит.
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16.12.2021 12:46 Ответить
Агресивну п'яну істоту треба одразу пикою у підлогу, а вже потім щось пояснювати чи запитувати. Як таке можливо, щоб якийсь неадекват поранив двох поліцейських зі зброєю?
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16.12.2021 01:10 Ответить
Ну хорошо хоть не изнасиловал их. Наша палюция самая профессиональная в мире
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16.12.2021 01:12 Ответить
психопат.
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16.12.2021 03:04 Ответить
Якщо згадати що окрім ножа у нього ще й член був, ;поліцейські; ще дешево відбулися.
Ні хріна не сміють, окрім як на дорогах калимити, спати в кущах та точки з контрабасом кришувати.
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16.12.2021 08:43 Ответить
А рукопашному не вчать? Чи тільки штрафувати вчать?
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16.12.2021 09:24 Ответить
А женщина продолжает с ним жить.....
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16.12.2021 09:26 Ответить
Піде за ним на зону.. тільки вчинивши як він..Вона вже в курсі дєла)))
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16.12.2021 09:29 Ответить
Головне "женщіна" не пострадала, а хто був зачинщиком та які обставини "історія умалчівает". А випивший мужик завжди винуватий, за визначенням, тому що хер у штанях має. Якби розумною була то встала б мовчки та пішла, а потім згодом спокійно побалакали та розійшлися... але ж ні - нада санта барбару устроіть
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16.12.2021 10:40 Ответить
Вот жешь лашары... когда у копов появятся яйца?!.. пристрелить тварь надо было и все дела!!!!
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16.12.2021 10:59 Ответить
Вопрос: у полицаев было при себе табельное оружие???
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16.12.2021 11:04 Ответить
В нормальній країні нападник погладшав би грам на 300 через ін'єкцію свинцю.
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16.12.2021 12:32 Ответить
 
 