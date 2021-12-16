Мужчина с ножом напал на полицейских в Харьковской области - двое правоохранителей получили ранения
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В Купянске мужчина во время семейной ссоры набросился на приехавших на вызов полицейских с самодельным ножом из пилы. Правоохранители получили ранения рук и лица.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
"В ходе разговора с правоохранителями 49-летний мужчина напал на работников полиции с самодельным ножом из пилы и нанес двум полицейским телесные повреждения в области пальцев рук и лица", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции.
Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности по статье о насилии в семье.
В отношении нападающего возбуждено уголовное производство по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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