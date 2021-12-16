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Арахамия (956) Гогилашвили (75)

Арахамия об инциденте с Гогилашвили: Если были угрозы, пусть правоохранительные органы открывают дело

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Арахамия об инциденте с Гогилашвили: Если были угрозы, пусть правоохранительные органы открывают дело

В случае подтверждения факта угроз в ходе инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили должно быть открыто уголовное производство.

Такое мнение высказал глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если там есть угрозы, конечно, пусть открывают дело соответствующие правоохранительные органы", - сказал Арахамия.

Он добавил, что Гогилашвили понес политическую ответственность за свой поступок: "Его немедленное увольнение – это политическая ответственность".

Комментируя информацию СМИ о наличии у Гогилашвили гражданства Российской Федерации, Арахамия заявил: "По неформальным каналам мне известно, что это неправда, но я не хотел бы брать сейчас ответственность за эти слова, поскольку кто-то должен это проверить и доказать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рудик о Гогилашвили: Вопрос кадровой политики Зеленского остается открытым - еще есть не одна крыса в кабинетах власти

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22

Не вистачає грошей на комуналку? То фігня, головне - що у ваших "слуг" все добре...


Бургер з мармурової яловичини - 790 грн;


Камчатський краб (100 грам!) - 450 грн;


Рибай "Австралія в золоті" (100 грам!) - 1690 грн.


Шампанське, пляшка - від 2 650 грн.

📝Ви ознайомилися з окремими позиціями з меню ресторану "Harvest" під Києвом, де нардеп Микола Тищенко пропонує депутатам "Слуги народу" влаштувати новорічний корпоратив.
Як бачите, у "Слуг народу" кінець епохи бідності вже настав - аж голова обертом.

👉🏻А як там почуваються виборці Зеленського - з боргами по кредитах, цінами на комуналку, зростанням цін на харчі, карантинними обмеженнями і боргами по зарплатнях?
Відчувають глибоке задоволення?
Tanya Adams Forwarded from Печера Драк
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16.12.2021 00:58
+21
А надання броньовика та офіцерів-спецназівців з ГУР не потребує розслідування?
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16.12.2021 01:06
+18
А какая разница...
Треба просто Пороха засудити, бо це всі люди хочуть (********** не дасть збрехати), а от кацапа-наркодилера ніхто з влади не прагне засадити. Наш Говнокомандуючий і його шобла без "доріжок" (не спортивних звичайно) не зможе)))

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16.12.2021 01:17
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Не вистачає грошей на комуналку? То фігня, головне - що у ваших "слуг" все добре...


Бургер з мармурової яловичини - 790 грн;


Камчатський краб (100 грам!) - 450 грн;


Рибай "Австралія в золоті" (100 грам!) - 1690 грн.


Шампанське, пляшка - від 2 650 грн.

📝Ви ознайомилися з окремими позиціями з меню ресторану "Harvest" під Києвом, де нардеп Микола Тищенко пропонує депутатам "Слуги народу" влаштувати новорічний корпоратив.
Як бачите, у "Слуг народу" кінець епохи бідності вже настав - аж голова обертом.

👉🏻А як там почуваються виборці Зеленського - з боргами по кредитах, цінами на комуналку, зростанням цін на харчі, карантинними обмеженнями і боргами по зарплатнях?
Відчувають глибоке задоволення?
Tanya Adams Forwarded from Печера Драк
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16.12.2021 00:58 Ответить
Ну що ЗЕбіли, какая_разница ? Давіться пісним олівє напомацки (в потьомках) і заощаджуйте (економте) газ та електрику.
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16.12.2021 07:39 Ответить
А*ра хам , ТИПА РАЗРЕШАЕТ ........................
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16.12.2021 13:56 Ответить
а до цього всі "влади" в Україні "столовались" у робітничих столовах....- ну до чого це і на кого це ....
....і наостанок - в таких закладах "столуються ВСІ "слуги" всіх політ мастей....-
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16.12.2021 08:49 Ответить
Давайте уточним, речь идёт о "честнейших слугах нарида". Предыдущие власти вроде не строили из себя бессребренников? Не?
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16.12.2021 12:18 Ответить
Хліба з полуницєю не вистачає.
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16.12.2021 11:37 Ответить
А надання броньовика та офіцерів-спецназівців з ГУР не потребує розслідування?
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16.12.2021 01:06 Ответить
А какая разница...
Треба просто Пороха засудити, бо це всі люди хочуть (********** не дасть збрехати), а от кацапа-наркодилера ніхто з влади не прагне засадити. Наш Говнокомандуючий і його шобла без "доріжок" (не спортивних звичайно) не зможе)))

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16.12.2021 01:17 Ответить
Злобное , обдолбанное существо ,
страшно смотреть 🙄
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16.12.2021 01:34 Ответить
наш нарік на районе ...
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16.12.2021 08:50 Ответить
Верхний ряд не знаю, а вот нижний - это хорошие (дорогие) фотокамеры с большой скоростью съемки в секунду или же простые стоп кадры после съемки на видео.
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16.12.2021 09:47 Ответить
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16.12.2021 10:52 Ответить
Ну хоть немножечко за любимого заступиться! Это и так видно, что видео, просто эффект усиливает. Очень редко кто осознанно отрицает зависимость найвелычнишого.
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16.12.2021 12:54 Ответить
Який броньовик і ГУР, ви гадаєте що кишеньковий песик рєзнікав буде щось перевіряти. Та він на цю тему навіть слова ще не гикнув. Те саме мавпочка на повідку бакланов - про тєлоохранєніє потвор з рашакнижечками жодного слова
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16.12.2021 07:52 Ответить
Рєзніков може і буде перевіряти, тільки який результат буде? Про погрози ж Арахамія пропонує перевіряти, от йому ще додаток до перевірки. Чи не потрібно?
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16.12.2021 12:51 Ответить
А мокшанське громадянство? А судимості? Хто дав команду прилаштувати на роботу без перевірки? А пансіонати для старих і боротьба з наркотиками? Звідки з'явилися дві вищі освіти, перед призначенням? Дуржина, без допуску до держтаємниці в кабінеті з "потерпевшим"?
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16.12.2021 10:47 Ответить
"Якщо там є погрози, звичайно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи", - сказав Арахамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3305483


Ця Арахамія реально дебіл, якщо не корчить дурня.
На відео все видно і очевидно. Кацап нападав на поліцейських, а його просто звільнили і ще й за власним бажанням. Ця падла повинна сидіти в тюрмі!
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16.12.2021 01:08 Ответить
Арахамія не дебіл, він такий же як і Гогілашвілі ...той в Тбілісі народився..жив у Ростові на Дону, а Арахамія в Сочі
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16.12.2021 01:42 Ответить
Рука руку моет
иначе как бы Арахамия построил себе дом под Киевом ?

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16.12.2021 01:20 Ответить
Когда же они, суки, наедятся? Что бы эти дома им поперек горла стали. Сколько людей умерло из-за разворованных денег на медицину!
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16.12.2021 01:30 Ответить
Агрохімія цим сказало, що у нього немає комп'ютера чи смартфона. Ну таке.
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16.12.2021 01:25 Ответить
арахамка не родич г-швілі?
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16.12.2021 01:31 Ответить
З однієї мавпячої стаї.
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16.12.2021 08:43 Ответить
У меня опыт работы 12,5 лет государственной службы. Все гавно котое я видел за 12,5 лет, все на протяжении двух месяцев появилось. Появилось такое и в таких маштабах, что на голову не одевалось. В нас вообще в целом большая проблема в государстве. Мы не понимаем, что владимир александрович не вышел со «Слуги народа», с фильма своего. Он дальше играет эту роль. Мы обижаемся, что он врет. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что то сказал, камера сняла, софиты виключились, все, его дальше этого не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все. Он свое дело сделал. А то что мы называем «врет», он называет «сюжетные повороты». Такого уровня бардака, кризиса, конфликтности и неопределенности в будущем, еще никогда не было и оставаться там, может только человек, которому уже терять нечего. Те кто ушли, те спасли себе какой то мидж. Те кто остался, это какая то братская могила.

Ермак в свой кабинет редко заходит. Он сидит в его кабинете. Корупция везде. При Порошенко такого не было, при януковиче такого не было, никогда такого не было, то что сейчас. Это не вот тебе помоги мне, спасибо. Это иди сюда, ты мне должен.

Андрей Богдан

https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
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16.12.2021 02:07 Ответить
И купленное высшее образование тоже неправда по неформальным каналам? И судимость тоже? Каналы, я так понимаю, московитские? Иначе откуда инфа, дебил осетинский)))
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16.12.2021 05:11 Ответить
Нам нужна политическая ответственность того,кто назначил этот кусок дерьмеца на такую должность,ара,это был ты?
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16.12.2021 06:13 Ответить
Коли вже виключать цей "третій мікрохвон", невже ще два роки слухати подібні "ізліянія"!
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16.12.2021 07:07 Ответить
Одна чебурашка захищає іншу чебурашку. ЗЕля навмисне підбирає всяких інородців у вищі ешелони - бо вони не патріоти України, їм взагалі ПОХ%Й ВСЯ ДЕРЖАВА І ЛЮДИ, для них це місце швидкого і легкого заробітку !!! А ЗЄлє вигода - ослаблення державних інституцій щоб легше здати Україну москалям.
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16.12.2021 07:47 Ответить
"Неформальным каналом" является Гогилашвили или его жена?....
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16.12.2021 08:17 Ответить
Арахамия об инциденте с Гогилашвили: Если были угрозы, пусть правоохранительные органы открывают дело, да какое ....там целая расстрельная статья тянется ,которая применяется даже в мирное время.
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16.12.2021 08:17 Ответить
Когда Леонид Ильич страшно заболел, к нему усадили медсестру - сиделку (лекарства,распорядок дня, диета,сон) и Брежнев так к ней привык, то и после улучшения здоровья эту медсетра сопровождала его всюду. И само собой, что присутствовала на всех официозах и личных встречах Брежнева. Правда, она была офицером КГБ. А при поце Гоги - это ручной дилер, а для понта (что бы все боялись) сделал зам. министра, а Манька всегда вместе, потому что еще и лечит душу, а брак оформили, что бы было легче заносить дозы и без подозрений. Недаром уже три года скрывают.

Когда то другой грузин, который откликается на Арахамия, имел американское гражданство и фамилию Браун, он тоже получил украинское гражданство после женитьби и орден, как и Гоги.
При получении украинского гражданства он вышел из американского гражданства. Или он до сих пор гражданин Браун. Тоже ведь занимает высший госпост ?
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16.12.2021 08:41 Ответить
Сценарій з Гогою не допрацювали. Потрібно було для показухи ще "прошити" кулеметною чергою броньований автомобіль, як це зробили з Шефіром, тоді б виборці могли б повірити, як важко бути "Слугою Народу". Але ж в багажнику броньованого автомобіля знаходився мішок з наркотою. А це фінанси партії. Тому є запитання і до військових з КПП- чому побоялися перевірити ХАМА на вживання наркоти і не заглянули в багажник??? Агресивна поведінка Гоги дає всі підстави, що там було приховане щось дуже велике!!! А поведінка Арахамії підтверджує, що Гога виконував завдання ПАРТІЇ. Як Сталін в молоді роки своєї партійної діяльності.
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16.12.2021 08:45 Ответить
Виходить, гогі-це пра-пра- пра коби?
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16.12.2021 08:51 Ответить
Хто-небудь! Проведіть, з цим агрохімією, лікбез по юриспруденції!
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16.12.2021 08:48 Ответить
навіщо ...- можливо із масами проводити потрібно ..., користі більше буде - покрокова еволюція пришвидшиться ...
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16.12.2021 08:55 Ответить
АгроХамія тебе треба гнати в ТРИ шиї разом з Голі!! Гниди!!
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16.12.2021 08:49 Ответить
Швидше б вже всі ці арахаміі понесли ,хоча б, політичну відповідальність.
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16.12.2021 09:08 Ответить
Разберуться!!!!! Киевские между собой !!!
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16.12.2021 09:14 Ответить
После такого заявления дворецкого Арахамии, наверняка уголовное дело замнут, т.к. цепочка дела поведет к Зеленскому!
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16.12.2021 09:16 Ответить
Звичайно були погрози, але їх вже не буде, бо його звільники. Не потрібно прикриватися "погрозами", потрібно порушити справу "про корупцію у високих кабінетах влади: як і хто Гогі перевіряв, хто призначив громадянина росії та ще і помічника депетата Дури, який не знає, що таке право і не знає державної мови. Як жінка цього крота працює в офісі Найвєлічайшого і має доступ до всіх секретів, не маючи допуска і навіть не оформлена в офіс президента, скільки ще є таких кротів у владі. Хто дав наказ супроводжувати цього раніше засудженого розвідці і на броньованому авто, яке має використовувати виключно розвідка?
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16.12.2021 09:40 Ответить
 
 