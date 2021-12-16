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Депутат горсовета погиб в Донецкой области, прыгнув с пятого этажа, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В городе Селидово Донецкой области депутат городского совета погиб в результате падения с пятого этажа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Донецкой области.
"Предварительно установлено, что 35-летний мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего, находившегося в этот момент дома. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.
Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Полиция проверяет все версии происшествия.
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+17 Прутень Табáков
показать весь комментарий16.12.2021 02:21
+17 Огусто
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+8 Сергей Дорофеев c192e950
показать весь комментарий16.12.2021 08:24
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Был бы токарь, реакция была бы совсем другая.
Наша действительность.
Что, как то неудачно прыгнул? Типо - все прыгают, а этот прыгнул как то неудачно?
страна зебилов...