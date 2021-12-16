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Депутат горсовета погиб в Донецкой области, прыгнув с пятого этажа, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Депутат горсовета погиб в Донецкой области, прыгнув с пятого этажа, - Нацполиция

В городе Селидово Донецкой области депутат городского совета погиб в результате падения с пятого этажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Предварительно установлено, что 35-летний мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего, находившегося в этот момент дома. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Полиция проверяет все версии происшествия.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
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16.12.2021 02:21
+17
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16.12.2021 05:41
+8
Тут ключевое слово "депутат".
Был бы токарь, реакция была бы совсем другая.
Наша действительность.
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16.12.2021 08:24
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16.12.2021 02:21 Ответить
Развел всех как котят
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16.12.2021 05:35 Ответить
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16.12.2021 05:41 Ответить
Может он как и чечетов когда то давал показания в прокуратуре на ахметку,а теперь пришлось отправиться в добровольный полет.
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16.12.2021 06:11 Ответить
Он почуял крах Зеленского.
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16.12.2021 06:24 Ответить
записали в клуб им. чечетова ''17 этаж''
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16.12.2021 06:25 Ответить
Люди,агов...Схаменіться. Сталася людська трагедія.Як сюди приплітати і Чечетова,і Ахметова і президента?7Саме оце і є"ГАНЬБА"...
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16.12.2021 06:52 Ответить
Тут ключевое слово "депутат".
Был бы токарь, реакция была бы совсем другая.
Наша действительность.
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16.12.2021 08:24 Ответить
Как правило токари депутатами не становятся, хотя это не исключает. Но вероятность такого бесконечно мала.
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16.12.2021 09:56 Ответить
Якщо жопоблочний, то НІЯКОЇ трагедії! Як та казала-!мінус одін". Чи мало наших хлопців полягло,з "подачі" тих гнид, що волали хутінввєді???!!!
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16.12.2021 08:30 Ответить
Так работает ЧЕРНОМАГИЧЕСКОЕ воздействие! Неугодных именно так и убирают без суда и следствия! В челокека вживляют дистанционно сущность и человек сходит с ума - очень страшное явления для тех кто раньше не стыкался! И это далеко не средневековья как многие могут подумать.
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16.12.2021 06:55 Ответить
Ага,сущность в виде гномика.
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16.12.2021 07:52 Ответить
Ты тавой, поосторожнее с чёрным текстом, а то сейчас сигать начнут все из окон.
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16.12.2021 08:06 Ответить
А я всегда так выхожу, за сигаретами.
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16.12.2021 08:25 Ответить
Сработал чип от вакцины Спутник V,потому что на глазах семилетнего сына
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16.12.2021 08:13 Ответить
Маклауд
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16.12.2021 08:11 Ответить
Или Цой. или Владимир Ильич Ленин.
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16.12.2021 08:27 Ответить
"Депутат горсовета погиб в Донецкой области, прыгнув с пятого этажа"

Что, как то неудачно прыгнул? Типо - все прыгают, а этот прыгнул как то неудачно?

страна зебилов...
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16.12.2021 08:28 Ответить
ИХТАМНЕТ, ИХТАМЕСТЬ, какая разница. Тут они есть, а тут они заблудились, ушли в отпуск, судья ошибся - с кем не бывает. Юриспруденция у нас очень сильно хромает. Вот американцы сильны в юриспруденции и умеют делать правильные заключения. Например, как под Дейр-эз-Зором.

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16.12.2021 08:28 Ответить
ага, вот 35-летний делопут зашёл на пятый этаж чтобы выпрыгнуть из окна пятого этажа! это теперь такая забавка у делопутов? интересно, а с чьего кодла сие у@ало? из мертвечука, петуШария или из ЗЕбилов и порохоботов, которым Мальдивский Барыга дал защекузаработу?
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16.12.2021 08:43 Ответить
Или бухой или уколотый пришел...типа не подписал кому то ксиву на воровство недвижимости...
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16.12.2021 08:51 Ответить
Аллле, мордва! Это правда, что ваша своочь Пореченков на спор самоубился??
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16.12.2021 08:53 Ответить
Доказать что было доведение до самоубиства кнешна можно...,но нужна хорошая адвокатура...
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16.12.2021 08:55 Ответить
Честный депутат, что проститутка-девственница...
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16.12.2021 09:36 Ответить
 
 