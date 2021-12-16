Депутат горсовета погиб в Донецкой области, прыгнув с пятого этажа, - Нацполиция

В городе Селидово Донецкой области депутат городского совета погиб в результате падения с пятого этажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Предварительно установлено, что 35-летний мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего, находившегося в этот момент дома. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Полиция проверяет все версии происшествия.

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