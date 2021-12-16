За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120- и 122-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 15 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

Так, вблизи Первомайского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Луганского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Шумов российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Возле Причепиловки противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Около Пивденного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По состоянию на 7 часов утра 16 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре ОС.