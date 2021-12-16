РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3704 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Война
1 278 3
обстрел (20159) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120- и 122-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120- и 122-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 15 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

Так, вблизи Первомайского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Луганского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Шумов российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Возле Причепиловки противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Около Пивденного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По состоянию на 7 часов утра 16 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны-лидеры ЕС не поддерживают предложение США по планированию новых санкций против России, - Bloomberg

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120- и 122-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже буде так, що ми ВЛУПИЛИ з ""запрєщьщьонного", так влупили, що руки-дупи-голови, в різні сторони???
показать весь комментарий
16.12.2021 08:36 Ответить
один раз байрактаром стрельнули - сколько вони было? как будто пол Воронежа снесли ))))
показать весь комментарий
16.12.2021 11:23 Ответить
Интересно чего молчат командующие и Генштаб? Что тоже в политики подались?
показать весь комментарий
16.12.2021 12:43 Ответить
 
 