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Россия (91262) Эстония (1164) Северный поток (1428) Каллас Кая (62)

Запуск "Северного потока-2" станет инструментом давления на ЕС со стороны России. Не думаю, что это мудрый шаг, - премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Запуск

Эстония выступает против запуска газопровода "Северный поток-2", в Таллинне уверены, что он станет для России геополитическим инструментом против Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в среду премьер Эстонии Кая Каллас.

"Когда мы видим, что уязвимы из-за того, что у нас нет достаточно энергии, и видим, кто принимает решение в отношении того, будет ли у нас достаточно энергии, и по какой цене мы будем ее получать, а также, что эти вопросы - в руках нашего противника, я не думаю, что это (запуск газопровода. - Ред.) - мудрый шаг", - заявила Каллас в интервью агентству Bloomberg.

Кроме того, Каллас заявила, что ЕС следует направить четкий сигнал о готовности сдерживать Россию в случае ее вторжения на Украину, а не ждать, пока она осуществит какое-либо действие в этом направлении.

"В любом случае нам не стоит ждать, пока они сделают ход, а следует дать четкий сигнал о сдерживании, который бы говорил: "Даже не думайте об этом, поскольку мы отреагируем", - заявила Каллас.

Также читайте: "Северный поток-2" - серьезный инструмент Берлина для разговора с Россией, - Зеленский на саммите "Восточного партнерства"

Автор: Наталя Джума
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А хіба може бути щось спільного у дурного з мудрістю?...
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16.12.2021 07:40 Ответить
Есть магистраль для доставки газа в Европу через Украину, но ***** решило на газовую иглу посадить.
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16.12.2021 08:01 Ответить
А магістраль не була голкою?
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16.12.2021 08:42 Ответить
То була голка з двома кінцями, треба було враховувати Україну, тепер Україна і ЕС, один на один з ******.
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16.12.2021 13:57 Ответить
О какой мудрости речь? Просто огромная, невиданных масштабов, коррупция в высших эшелонах властей Германии, Франции, Италии, и ничего другого. Парашники скупили их всех.
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16.12.2021 09:10 Ответить
А, с какой целью они их скупили? Какая у них корысть? А, что было бы, если бы они их не скупили?
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16.12.2021 09:32 Ответить
А вам не понятны их цели? Корысть бввает какойто? Было бы верховенство права.
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16.12.2021 09:48 Ответить
Сумления у меня. А, что, без коррупции, ихний газ никто бы не купил? Какой смысл в ненужных действиях? Какая же должна быть дополнительная маржа при таких расходах на скупку высших эшелонов власти? На пальцах покажите пожалуйста.
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16.12.2021 11:34 Ответить
А вы у шрёдера спросите, какой смысл в его действиях. И её. Маржа? По более 1000 долларов США за 1000 кубов газа вам ни о чём не говорит? Всчитывайте сами, их маржу в их карманах. Шрёдеры помогут.
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16.12.2021 14:10 Ответить
Шрёдер, для газпрома ценный кадр. Знает все Европейские нычки, у Немцев в авторитете. Какой криминал Вы ему приписываете? Германия с его помощью очень выгодные контракты подписала и по цене в 220$ и по CП2. Что же мне у него спросить надо?
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16.12.2021 18:32 Ответить
 
 