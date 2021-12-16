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Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ІНФОГРАФІКА

По состоянию на утро 16 декабря в мире зарегистрировали 712 626 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8095 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 272,488,023 случая инфицирования, из них 712 626 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 345 733 человека, из них 8095 за минувшие сутки.

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 244,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 12-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Шота смотрю вакцинированная Польша жару даёт
Чехия тоже не сильно отстаёт, просто их там 10 миллионов и по абсолютным цыфрам типа не видно.
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16.12.2021 09:42
+1
Еще не чемпионы мира, но уже уверенные мастера спорта международного класса
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16.12.2021 07:57
+1
Сцарь Чемпіонович в курсі?
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16.12.2021 09:10
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Еще не чемпионы мира, но уже уверенные мастера спорта международного класса
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16.12.2021 07:57 Ответить
Відстаємо, відстаємо.
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16.12.2021 08:38 Ответить
Зелені шмарклі таки чемпіони по смертності від коронавірусу: Британія 0,2%, Германія 0,9%, США 1,2% , Польща 2,75%, росія 4% Україна 4,4%!!!!!
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16.12.2021 10:19 Ответить
Неудобный вопросик: А почему же Италия не запретила въезд гражданам Германии и Польши, если там и заражается больше и смертность выше, чем в Украине?
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16.12.2021 09:03 Ответить
Потомушта у них там типа ЕС и невдобно както получается
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16.12.2021 09:43 Ответить
Нет. Это потому, что нашим дипломатам работать надо, а не греть свои жопы на итальянских курортах! Но Кулебе такими мелочами заниматься некогда. Он занят "чегоизволите" для Ермака и Зеленского.
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16.12.2021 09:57 Ответить
Да там шо работай, шо не работай... Пока ковидобесие не сойдёт на нет будут всякого рода бесполезные запреты и ограничения. Возможно, на года. Деньжищщи то какие!
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16.12.2021 10:01 Ответить
"шо работай, шо не работай ..." - это ярко! Прямо можно в слоган нынешнему правительству.
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16.12.2021 10:27 Ответить
Сцарь Чемпіонович в курсі?
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16.12.2021 09:10 Ответить
Скоро знову в Раді роздадуть нову книгу Велічайного " Як ми стали чемпіонами по боротьбі з ковідом".
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16.12.2021 09:11 Ответить
Нарасіє як було кожен день 1150-1200 так і є. Кожен день +/-20 людей протягом майже пів-року.
Звісно не так палєвно як у тому році коли кожен день було по 999-998 людей але не набагато краще
Прямо конвєєр смерті.
При цьому їхні боти не втомлюються розповідати яка в них медицина гарна і яка в нас погана
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16.12.2021 09:14 Ответить
Шота смотрю вакцинированная Польша жару даёт
Чехия тоже не сильно отстаёт, просто их там 10 миллионов и по абсолютным цыфрам типа не видно.
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16.12.2021 09:42 Ответить
Таким чином команда зеленського повністю вирішить проблеми з фінансуванням пенсійного фонду до кінця його каденції ... немає пенсіонерів- немає проблем з виплатою пенсій ...
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16.12.2021 09:50 Ответить
 
 