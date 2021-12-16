Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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По состоянию на утро 16 декабря в мире зарегистрировали 712 626 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8095 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 272,488,023 случая инфицирования, из них 712 626 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 345 733 человека, из них 8095 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 244,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 12-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.
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Звісно не так палєвно як у тому році коли кожен день було по 999-998 людей але не набагато краще
Прямо конвєєр смерті.
При цьому їхні боти не втомлюються розповідати яка в них медицина гарна і яка в нас погана
Чехия тоже не сильно отстаёт, просто их там 10 миллионов и по абсолютным цыфрам типа не видно.