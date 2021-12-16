В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 9590 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за сутки зафиксированы 9590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 864, медработников – 115).

142 926 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2089 человек, зафиксированы 355 летальных случаев, выздоровели – 25 499 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 588 147 человек, выздоровели – 3 284 815 человек, летальных случаев – 92 313, проведено ПЦР-тестирований – 16 405 911.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведены 27 004 683 прививки.

Читайте: Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ІНФОГРАФІКА







