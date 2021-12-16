РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3657 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
3 614 1
дороги (2498) КГГА (2931) Киев (24537) обвал (179) ограничение (104)

На бульваре Шевченко в Киеве частично ограничено движение транспорта из-за риска повторного обвала асфальтного покрытия, - КГГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На бульваре Шевченко частично ограничено движение в направлении Бессарабской площади.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает УК "Киевавтодор".

Из-за падения давления в водопроводе возник риск повторного обвала асфальтного покрытия.

Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, специалисты ЧАО "АК "Киевводоканал" будут менять часть трубопровода", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время движение на бульваре Шевченко ограничено частично, но в зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.

На бульваре Шевченко в Киеве частично ограничено движение транспорта из-за риска повторного обвала асфальтного покрытия, - КГГА 01
Фото: КМДА

Напомним, 12 декабря вечером из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение на всех полосах бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто.

Также смотрите: Берестейский путепровод в Киеве частично обвалился. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет чтобы поставить бювет.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:31 Ответить
 
 