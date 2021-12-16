На бульваре Шевченко в Киеве частично ограничено движение транспорта из-за риска повторного обвала асфальтного покрытия, - КГГА. ФОТО

На бульваре Шевченко частично ограничено движение в направлении Бессарабской площади.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает УК "Киевавтодор".

Из-за падения давления в водопроводе возник риск повторного обвала асфальтного покрытия.

Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, специалисты ЧАО "АК "Киевводоканал" будут менять часть трубопровода", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время движение на бульваре Шевченко ограничено частично, но в зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.



Фото: КМДА

Напомним, 12 декабря вечером из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение на всех полосах бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто.

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