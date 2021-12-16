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Новости Политика Украины
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Буданов (328) кортеж (194) охрана (697) разведка (4002) Гогилашвили (75) Слідство.Інфо (28)

Глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по "скруткам" НДС Стрелковского, - СМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, вероятно гражданином России. Такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо" "Дружечки", информирует Цензор.НЕТ.

Как выяснили журналисты, семья Гогилашвили снимает это имение в Хотове под Киевом около 1,5 лет. По данным риэлторов, стоимость аренды составляет около 1500 долларов в месяц. По документам, владелец дома – Диана Стрелковская, бывшая жена бизнесмена Вячеслава Стрелковского. Они вместе вели бизнес, в структуру которого входило несколько компаний, фигурировавших в уголовных производствах. Дела касались налоговых схем, уклонений от уплаты налогов, или "скруток", как их еще называют. Журналисты предполагают, что именно к услугам компаний Стрелковского обращались бизнесмены, желавшие уклоняться от налогов.

В течение нескольких месяцев журналисты неоднократно фиксировали, как с территории имения в селе Хотов под Киевом, где проживает экс-замминистра Гогилашвили и его жена Мария Левченко, выезжал черный автомобиль марки Volvo на номерах прикрытия. Автомобиль сопровождал внедорожник Nissan – тоже на номерах прикрытия. Речь идет о ложных номерных знаках, которые не позволяют идентифицировать личность владельца авто. Такие номера иногда используют для безопасности лиц, охраняемых государственными службами.

Кроме кортежа и охраны, журналисты "Слідства.Інфо" заметили усиленные меры безопасности перед выездом Volvo. В частности, территорию внимательно обследовали кинологи с собакой. Как удалось установить, автомобили, на которых приезжали кинологи, принадлежат к автопарку одного из подразделений Службы безопасности Украины.

Глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по скруткам НДС Стрелковского, - СМИ 01
Глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по скруткам НДС Стрелковского, - СМИ 02

В конце концов, "Слідство.Інфо" зафиксировало тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рибальськом острове.

Опосредованно установить личность пассажира черного Volvo журналистам удалось благодаря тщательному анализу социальных сетей.

Как выяснилось, Александр Гогилашвили, Мария Левченко и ее сестра в соцсетях дружат с Марианной Будановой – женой главного военного разведчика Кирилла Буданова. Сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе этого года. Поэтому охраняемым лицом, передвигающимся в кортеже с усиленными мерами безопасности, вероятно является именно главный разведчик Украины.

Глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по скруткам НДС Стрелковского, - СМИ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Друг семьи Зеленского министр Чернышев ездит на авто с номерами прикрытия и мигалками, - СМИ

Кирилл Буданов руководит Главным управлением разведки около полутора лет. Это управление является одним из важнейших органов по борьбе с российской агрессией - именно подчиненные Буданова должны выяснять планы врага и препятствовать им. В условиях высокого риска нападения России на Украину уже этой зимой роль Буданова сложно переоценить.

Ранее СМИ сообщали о возможном наличии у Александра Гогилашвили паспорта гражданина Российской Федерации. Поэтому, учитывая вероятное российское гражданство Александра Гогилашвили, совместное проживание с ним руководителя военной разведки может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

На запрос "Слідства.Інфо" по поводу совместного проживания руководителя разведки с вероятным гражданином страны-агрессора в Главном управлении разведки Министерства обороны на момент публикации материала не ответили.

Как говорится в расследовании "Слідства.Інфо", Гогилашвили до сих пор может иметь загранпаспорт гражданина России, который он получил в 2012 году и срок действия которого истекает в 2022-м. В российских реестрах не нашлось подтверждения, что Александр Гогилашвили вышел из гражданства или сдал паспорт. Такое подтверждение он не предоставил ни по официальному запросу "Слідства.Інфо", ни при многочисленных попытках пообщаться с ним по телефону и лично.

Смотрите: Близкий к Зеленскому бизнесмен Павлюк ездит на автомобиле с номерами прикрытия, - СМИ. ВИДЕО

До работы в МВД Александр Гогилашвили некоторое время проживал в России, являлся помощником депутата российской Госдумы Николая Валуева. Впоследствии Гогилашвили переехал в Украину и в публичном пространстве выступал соучредителем и спикером "Международной антинаркотической ассоциации". Эту организацию публично поддерживал и регулярно посещал Владимир Зеленский. "Слідство.Інфо" также утверждает, что в предварительном расследовании журналисты разоблачили причастность этой организации к похищению и помещению людей в реабилитационных центрах без их согласия.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+92
Голова розвідки України живе разом із фсбешниками, публічно брехав, що операції з вагнерівцями не було.
Їх всіх призначив преЗедент ВАЗеленський.

"Пачіму_мьі_нє_в НАТО?!!!"(с)
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16.12.2021 08:59
+60
Вчергове хочеться подякувати зарозумілим, пихатим, найрозумнішим тупим патріотам, які привели до влади оце все.
До ватанів, які також з ніг падали, бігли голосувати за ВАЗеліна, питань немає. Вони не здивували.
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16.12.2021 09:05
+44
Больше похоже на то что всю страну пытались .рахнуть.
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16.12.2021 09:00
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От кубло змій розве! Коли вже терпець лопне? Коли з їхньою допомогою російський чобіт стане біля наших дверей?
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16.12.2021 17:18 Ответить
мабуть хтось не пом,ятає : буданов був в операціі у криму , групу фсб накрила , взяла у кільце , але якимось дивом група вийшла з оточення ( здається в фсб на той час були всі ідіоти ) після чого буданов по головах піднявся до самого верха , та й разом з Люсей ( арестовичем ) клялися що вагнерівців взагалі " не чапали " .... ото ж " ДУМАЙ ТЕ " ( Георгій Тука ) ....
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16.12.2021 17:28 Ответить
Дружина керівника ГУР Буданова ходить до монастиря, який переховував терориста Лусваргі

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16.12.2021 19:05 Ответить
Терориста прятали московские попы в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП
Жена главного разведчика любит московских попов?
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16.12.2021 19:12 Ответить
носить шифровки?
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16.12.2021 20:20 Ответить
Приехал человечек из россии. И сразу подружился с офицером ГУР. Который после стал начальником ГУР. Человечек был помощником валуева из единой россии.
Но получил задание приехать и закрепится в Украине.
Благодаря конченным закрепился.
Ну и секретарь такая же.
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16.12.2021 19:06 Ответить
Треба гнати російських"кротів" подальше від нашої розвідки та і взагалі від нашої державної служби!
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16.12.2021 19:11 Ответить
Рыба гниет с головы ! ,зеИУДУ ДАВНО ПОРОРА ГНАТЬ !Только он 🤡🤢 ВИНОВАТ !ОН ПОСОБНИК ***** ,
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17.12.2021 08:18 Ответить
Герман Аксьом

В 13-му янукович нам поставив міністра оборони - громадянина РФ Лебедева. Зараз голова розвідки Буданов - лупиться в десна з руснею, догоджає Зеленському і бреше про "неіснування" вагнергейту. Яник і Лебедев нам обійшись в десятки тисяч вбитих і окупацію. За цих чекаємо рахунок.
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16.12.2021 19:19 Ответить
Кирило Буданов и Гогишвили , чо не жить вместе свингерам? Помесили друг другу глину, потом Кирило Буданов отправляет гонца на американском бронированном джипе за коксом в Дыру....Потом айкосики, корабельные сосны(насосала на министра).... анал табу. ****!!!!!ПРОГНИВШИЕ ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ!!!!
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16.12.2021 20:15 Ответить
ну теперь понятно откуда у бородатого клоуна из МВС на блок посту был спецназ ГРУ
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16.12.2021 21:54 Ответить
ГоZEляшвілі...........??????
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16.12.2021 23:25 Ответить
**@лошвилии🤮🤮 и Будённый 👨‍❤️‍👨 - СБУ филиал ФСБ !!! Украина ЗАХВАЧЕНА ИЗНУТРИ ,а 5-колонна поможет оформить и закрепить !З
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17.12.2021 08:24 Ответить
Ясное дело что Гогишвили твой друг.
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16.12.2021 23:52 Ответить
> Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського

Заголовок напомнил сценку из древнего КВН-новского номера, когда какой-то рускоязычный пытался обьяснить американкцу, где работает его отец.

- Май фазер из ... фокусник... ну, понимаешь, фокусник... факир.
- Your father is a fucker?!
- Йес, йес, факер... ин зе сёркус.
- Your father is a fucker in the circus??!!
- Йес, фокусник с кроликами ... вис зе ребитс!
- Your father is a fucker in the circus with the rabbits???!!!
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16.12.2021 23:53 Ответить
О странной совместной деятельности Гогилашвили вместе с новым руководителем «острова» рассказывает телеграмм-канал «Очки Баканова»: «Странные дела происходят с нашими силовиками. На днях экс-начальника военной разведки Василия Бурбу пригласил на "остров" новый начальник ГУР Кирилл Буданов. В его кабинете так же находился замминстра МВД, курирующий БНОН - Александр Гогиашвили. Гогиашвили заявил, что они (!) провели тщательный обыск кабинета Бурбы. И обнаружили там шприц с преддозой героина. Бурба долго смеялся. Гогиашвили на полном серьезе стал говорить о том, что на шприце обнаружена ДНК Бурбы. Бурба продолжал веселиться, а потом спросил, чего они от него хотят. Гогиашвили посоветовал "быть скромнее" и не болтать о "деле вагнеровцев". Бурба развернулся и ушел. По сведениям наших источников, неделю назад Гогиашвили с Будановым столь же тупо пытались завербовать известного журналиста. Результат получили тот же.
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17.12.2021 00:03 Ответить
І чому не здивований? Чим дальше, тим більше...
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17.12.2021 05:34 Ответить
живут в одном доме... не делят жилое пространство, а живут... так кто из них голубее - бывший замминистра или все еще продолжающий быть главой военной разведки буданов...
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17.12.2021 07:59 Ответить
На ростелевидении говорят, что наш президент Зеленский наркоман, а Гогилашвили поставлял ему наркотики. И это чуть ли не причина для вторжения в Украину. Вот и думайте, отуда ноги растут у этого скандала.
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17.12.2021 08:43 Ответить
За 1500 зеленки в Израиле вы снимите 4 к квартиру ( если повезет), не в самом новом доме ,и не в самом лучшем раене но в центре и 90% абсолютно пустую.
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17.12.2021 09:41 Ответить
Це не є держава, це є посміховисько для усього світу... Володя Пуйло задоволено потирая руки...
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17.12.2021 10:00 Ответить
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