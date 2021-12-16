Лидеры ЕС в очередной раз подтвердили признание европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы, – декларация

Лидеры Европейского Союза подтверждают признание европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы, как это уже было ранее зафиксировано в соответствующих соглашениях об ассоциации.

Это следует из совместной декларации "Восстановление, устойчивость и реформирование", принятой по итогам состоявшегося в среду в Брюсселе саммита Восточного партнерства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как известно, о своей приверженности интеграции с Европейским Союзом заявили три страны-участницы Восточного партнерства – Украина, Грузия и Молдова.

Напомнив о вступлении в силу соответствующих соглашений, лидеры ЕС заявили: "В этом контексте мы признаем европейские стремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации".

Лидеры подчеркнули, что соглашения предполагают "ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом". Мы приветствуем достигнутый прогресс и призываем к полному воплощению этих соглашений об ассоциации и их углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли, связанных с более широким процессом сближения нормативных требований и соответствующими необходимыми реформами, способствует созданию условий для улучшения экономических и торговых отношений с ЕС, ведущих к дальнейшей постепенной экономической интеграции во внутренний рынок Союза, как это предусмотрено соглашениями об ассоциации", - говорится в декларации.

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В то же время, лидеры ЕС заверили в приверженности поддержке усилий ассоциированных партнеров в этом плане.

Кроме того, в декларации подтверждается суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций и целей, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским Союзом. "Мы подчеркиваем, что это - конструктивное партнерство, которое не направлено ни против кого, а призвано способствовать миру и процветанию для всех соседних стран. Восточное партнерство останется инклюзивным и гибким, позволяя совместно решать общие региональные и глобальные проблемы в широком спектре сфер, в частности, посредством более глубокого отраслевого сотрудничества и обменов. В связи с этим мы подчеркиваем нашу особую цель - расширять и поддерживать региональное сотрудничество в регионе Восточного партнерства, включая укрепление связей и транспортных сообщений", - отмечается в документе.