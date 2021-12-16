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Новости Политика Украины
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Лидеры ЕС в очередной раз подтвердили признание европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы, – декларация

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидеры ЕС в очередной раз подтвердили признание европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы, – декларация

Лидеры Европейского Союза подтверждают признание европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы, как это уже было ранее зафиксировано в соответствующих соглашениях об ассоциации.

Это следует из совместной декларации "Восстановление, устойчивость и реформирование", принятой по итогам состоявшегося в среду в Брюсселе саммита Восточного партнерства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как известно, о своей приверженности интеграции с Европейским Союзом заявили три страны-участницы Восточного партнерства – Украина, Грузия и Молдова.

Напомнив о вступлении в силу соответствующих соглашений, лидеры ЕС заявили: "В этом контексте мы признаем европейские стремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации".

Лидеры подчеркнули, что соглашения предполагают "ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом". Мы приветствуем достигнутый прогресс и призываем к полному воплощению этих соглашений об ассоциации и их углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли, связанных с более широким процессом сближения нормативных требований и соответствующими необходимыми реформами, способствует созданию условий для улучшения экономических и торговых отношений с ЕС, ведущих к дальнейшей постепенной экономической интеграции во внутренний рынок Союза, как это предусмотрено соглашениями об ассоциации", - говорится в декларации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Грузия и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу

В то же время, лидеры ЕС заверили в приверженности поддержке усилий ассоциированных партнеров в этом плане.

Кроме того, в декларации подтверждается суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций и целей, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским Союзом. "Мы подчеркиваем, что это - конструктивное партнерство, которое не направлено ни против кого, а призвано способствовать миру и процветанию для всех соседних стран. Восточное партнерство останется инклюзивным и гибким, позволяя совместно решать общие региональные и глобальные проблемы в широком спектре сфер, в частности, посредством более глубокого отраслевого сотрудничества и обменов. В связи с этим мы подчеркиваем нашу особую цель - расширять и поддерживать региональное сотрудничество в регионе Восточного партнерства, включая укрепление связей и транспортных сообщений", - отмечается в документе.

Автор: Анастасія Потіха
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Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграції !!!)))
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16.12.2021 09:15 Ответить
А що саме було "набуте"?
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16.12.2021 09:42 Ответить
Нищиться економіка України ,згортаються оборонні програми ,на держпосади повертаються вселяки кремлівськи гниди і т.д. і т.п. !!!))))
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16.12.2021 09:50 Ответить
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16.12.2021 10:03 Ответить
Подтвердили желание? Мы о желании и без их подтверждения знаем!
Подтвердите своё желание принять нас!
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16.12.2021 09:45 Ответить
Равносильно
Я хочу миллион долларов --лучше миллиард
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16.12.2021 09:50 Ответить
Все присутствующие поддерживают Твоё стремление .
% за поддержку потом, по достижении
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16.12.2021 10:02 Ответить
В ЕС прагматики. Зачем ЕС Украина, Грузия и Молдова? Что, кроме проблем, эти страны дадут ЕС? ЕС и так имеет с нас по полной - заробитчан, которым можно платить в разы меньше, полностью открытый внутренний рынок, и это без каких либо обязательств. Нас никогда не возьмут в ЕС.
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16.12.2021 09:52 Ответить
Gruzija oni reformi proveli.Mozet i korupcija ne takaja u nix,a Ukraine vizu 1 sag vperiod 3 nazad.Korupcija vezde na vsex urovniax.Zakoni kak bi kazetsia na bumage takyje kak Evrope,no poniatyja i interpretacija sovsem drugoje.Tomozne u vas sovetskogo myslenija liudi rabotajet,tut daze ne zakonax problema,a samix liudej kto tam rabotajet
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16.12.2021 10:11 Ответить
Проблема в самих странах. Молдова, Украина и Грузия это беднейшие страны Европы. С полностью разрушенной экономикой. Они не могут себя содержать. Кроме проблем, они ЕС ничего не дадут.
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16.12.2021 10:25 Ответить
Если такие как вы не мешали бы и не развязывали везде войны, не надо было бы и никуда вступать. Всем наср..ть на ваше мнение, удмурто-эвенков
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16.12.2021 12:10 Ответить
Цю мантру про визнання потуг наші "партнери" будуть ще 100 років співати.
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16.12.2021 10:01 Ответить
"Да, мы признаём, что вы стремитесь в ЕС"
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16.12.2021 13:29 Ответить
 
 