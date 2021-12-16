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Зеленский встретился с новым канцлером Австрии Нехаммером, призвавшим ЕС не связывать запуск "Северного потока-2" с агрессией РФ против Украины

Зеленский встретился с новым канцлером Австрии Нехаммером, призвавшим ЕС не связывать запуск

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита Восточного партнерства провел встречу с Федеральным канцлером Республики Австрия Карлом Нехаммером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства поздравил Карла Нехаммера с назначением на высокую должность и выразил убеждение, что общее историческое прошлое и уважение к базовым ценностям позволят и в дальнейшем укреплять украинско-австрийское сотрудничество", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что перспективность такого сотрудничества подтверждается ощутимыми результатами официального визита президента Украины в Австрию в сентябре 2020 года.

"Часть наших договоренностей уже реализуется, поскольку австрийский бизнес признает положительный эффект внутренних реформ в Украине и открывает новые перспективы на нашем рынке", – заявил Владимир Зеленский.

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По данным ОПУ, Австрия уверенно занимает шестое место среди крупнейших инвесторов в экономику нашего государства. Рост двусторонней торговли на 63% за последние девять месяцев свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего развития.

Владимир Зеленский согласился, что украинско-австрийское сотрудничество также будет способствовать дальнейшему продвижению украинского бизнеса на внутренний рынок ЕС, в частности в рамках Восточного партнерства, и выразил надежду на фиксацию Австрией европейской перспективы Украины в совместной декларации.

Глава Украинского государства поблагодарил Федерального канцлера Республики Австрия за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высоко оценил участие австрийской стороны в учредительном саммите Крымской платформы.

Обсуждали ли они во время встречи вопросы запуска "Северного потока-2", ОПУ не сообщает.

Автор: 

Австрия (807) Восточное партнерство (171) Зеленский Владимир (20232) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+2
Австрия делает все возможное и невозможное чтоб не сдать Дмитрия Фирташа американскому Правосудию...,тоже самое делает Голобородько с Игорем Коломойским...братаны по несчастью...
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16.12.2021 09:53
+2
Две кремлевские куклы встретились для обсуждения более эффективного выполнения тупинских хотелок.
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16.12.2021 10:12
+1
Один австриец канцлер сбежал от позора...пришел очередной мавзоленйных тюфак
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16.12.2021 09:50
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Правила форума Совет форумчан
Але воно пов'язано-бо є частиною гібридної війни лапатної балалайні проти України...
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16.12.2021 09:31 Ответить
Лучшие друзья ЕС
Скоро будем резервацией в ЕС
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16.12.2021 09:47 Ответить
Скоро паРаша буде резервацією чумачедших алкоголіків.
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16.12.2021 09:59 Ответить
Один австриец канцлер сбежал от позора...пришел очередной мавзоленйных тюфак
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16.12.2021 09:50 Ответить
Яке їхало, таке й здибало.
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16.12.2021 09:52 Ответить
Австрия делает все возможное и невозможное чтоб не сдать Дмитрия Фирташа американскому Правосудию...,тоже самое делает Голобородько с Игорем Коломойским...братаны по несчастью...
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16.12.2021 09:53 Ответить
Две кремлевские куклы встретились для обсуждения более эффективного выполнения тупинских хотелок.
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16.12.2021 10:12 Ответить
зеля сыграй ему на рояле
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16.12.2021 10:28 Ответить
26 февраля 2021 года выдвинута в совет директоров «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C Роснефти » в качестве независимого участника. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 26 февраля 2021 года было опубликовано 3 марта 2021 года на официальном портале правовой информации.
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16.12.2021 10:40 Ответить
Потрібно було цю зустріч провести в Щасті і лишити його там на ніч.
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23.02.2022 07:22 Ответить
 
 